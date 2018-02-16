Саакашвили в Нидерландах. Что дальше?

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Саакашвили из Польши, куда его отправили по процедуре реадмиссии, перебрался в Нидерланды.

Что в реальной жизни означает новый статус экс-президента Грузии, что он будет делать дальше, что будет с его Движением новых сил в Украине, а также с возбужденными в отношении него уголовными делами?

ВВС Украина искала ответы на эти и другие вопросы с помощью юристов и политологов.

Польша и обязательства

Примененную к Саакашвили процедуру реадмиссии в Польшу большинство юристов считают соответствующей международным нормам. Сам экс-президент Грузии это категорически отрицает, поскольку считает, что и лишение его украинского гражданства также является противозаконным.

Кроме того, защитники экс-президента Грузии утверждают, что поскольку он находится под следствием в Украине, реадмиссия не могла быть применена.

Адвокатам противоречит бывший представитель Украины в Венецианской комиссии Владимир Пилипенко.

"Если человека передавали по процедуре реадмиссии, это означает, что обе страны признают, что пересечение границы было противозаконным. Человек, совершивший такие действия, тоже знал, что незаконно пересекает границу и мог допустить, что к нему могут быть применены определенные административные мероприятия, в том числе реадмиссия", - сказал он в комментарии ВВС Украина.

Как жить дальше, это вопрос только того человека. Он рассчитывал на что-то, и ему было на что жить в стране, границу которой он пересекал Владимир Пилипенко, юрист

Владимир Пилипенко пояснил, что страны не имеют обязательств перед лицом, к которому применена процедура реадмиссии, в вопросах, касающихся его материального содержания или правовой помощи.

"Как жить дальше, это вопрос только того человека. Он рассчитывала на что-то и ему было на что жить в стране, чью границу пересекал?", - добавляет юрист.

Сам Саакашвили, появившись на пресс-конференции в Варшаве на следующий день после реадмиссии в Польшу, рассказал, что он ночевал в гостинице, а помогали ему депутаты польского парламента.

Нидерланды и семья

Уже 14 февраля стало известно, что экс-президент Грузии из Польши переехал в другую страну ЕС - Нидерланды.

В Facebook он написал, что сразу же получил вид на жительство.

Копірайт зображення facebook.mikheil.saakashvili

"Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытию в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура заняла всего несколько минут", - сообщил Михеил Саакашвили.

В интервью голландскому изданию NOS он рассказал о своих планах. В частности, он заявил, что не будет сидеть сложа руки в этой стране вместе с семьей, а намерен оставаться политически активным.

Но сначала в его планах - найти школу для одного из сыновей, который должен приехать в Нидерланды вместе с женой политика, Сандрой Рулофс. Семья планирует поселиться в городе Тернеузен, где у них уже есть дом.

Он также рассказал, что жена наведывалась в этот дом, но большую часть времени жила с сыновьями в Тбилиси. Второй сын, сказал Саакашвили, останется учиться в Грузии.

Экс-президент сказал, что намерен часто выезжать из Нидерландов и заниматься политикой, посещая другие страны Европы.

В Украину он пока не попадет. Гипотетически это могло бы произойти только в гуще событий вроде Майдана 2014 Вадим Карасев, политолог

Ранее власти Нидерландов заявляли, что готовы предоставить гражданство Саакашвили на основании его брака с подданной этой страны. Однако, экс-президент Грузии утверждал, что хочет добиться восстановления украинского гражданства и не будет просить другое.

Грузия ждет

Сразу же после сообщений о реадмиссии прокуратура Грузии, которая расследует несколько уголовных дел в отношении бывшего главы государства, заявила, что ее запрос в Польшу об экстрадиции Саакашвили, направленный в Варшаву в конце прошлого года, остается в силе.

Такой запрос Грузия направила после того, как экс-президент прибыл в Варшаву из США. Именно в Америке он узнал о том, что его лишили украинского гражданства.

Однако, даже в случае, если бы Польша пошла на такой шаг, это бы потребовало некоторого времени, поскольку процедура не является простой и предусматривает, в частности, рассмотрение материалов в суде.

Похоже, что теперь Тбилиси должно с подобным запросом об экстрадиции обращаться в Нидерланды.

Так что, если не принимать во внимание политическую составляющую последних событий, то с юридической точки зрения ситуация стабилизировалась: Саакашвили уже не является лицом, незаконно находящемся в Украине; Польша в ближайшее время не будет иметь хлопот с тем, выдавать ли его Грузии; сам экс-президент может легально путешествовать по Европе с документом, полученным в Нидерландах.

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Прорыв в Украину

Саакашвили обещает вернуться в Украину, но эксперты считают такой возврат практически невозможным.

"В Украину он пока не попадет. Гипотетически это могло бы произойти только в гуще событий вроде Майдана 2014 года. Если такого не будет, то вряд ли повторный прорыв будет. Власть очень рисковала с точки зрения своего имиджа, поэтому теперь к прорыву соответствующие органы будут готовы лучше, чем в прошлый раз", - говорит директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев в комментарии ВВС Украина.

По мнению политолога, в ближайшее время "будет решен вопрос о тактике действий и будущей конфигурации власти между "Народным фронтом" и Блоком Петра Порошенко, а также каким будет место в этой конфигурации министра внутренних дел Арсена Авакова".

Об Авакове в последнее время говорят как о человеке, без согласия которого реадмиссия Саакашвили состояться не могла. Один из аргументов - после реформы правоохранительной системы Государственная миграционная служба и Государственная пограничная служба, сотрудники которой задерживали экс-президента Грузии, являются подразделениями министерства внутренних дел.

По мнению Вадима Карасева, до лета "новостные бои" еще будут продолжаться, но потом ситуация изменится.

Теперь на улицах украинских городов попробуют свои силы, например, Юлия Тимошенко, мутные персонажи из "нацдружин" или тот же Семен Семенченко Виталий Кулик, политолог

"Потом все забудется, потому что за полгода до президентских выборов (по Конституции они состоятся 31 марта 2019 года - Ред.) в политике будет другая повестка дня", - говорит он.

Протестное движение и уголовные дела

В то же время, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что рано говорить о том, что протестное движение сойдет на нет.

"На самом деле, депортация Михо только радикализирует его. На место лидеров протеста уже выстроилась очередь. А то, что запрос на протест в обществе назрел, говорят большинство социологов. Подавление недовольства только углубит кризис. Отныне на улицах украинских городов попробуют свои силы, например, Юлия Тимошенко, мутные персонажи из "нацдружин" или тот же Семен Семенченко" - написал политолог в Facebook.

По мнению Виталия Кулика, уже в марте следует ожидать волну акций, инициированных "Батькивщиной", за досрочные парламентские выборы и импичмент Петру Порошенко, а также ждать воплощения новых политических проектов.

"Михеил в Украине был дизайнером, криэйтором протестов, пламенным революционером, и этим отличался от украинских политиков. Поэтому, считаю, его движение через некоторое время увянет", - возражает в комментарии ВВС Украина политолог Вадим Карасев.

"Кто-то из оппозиционеров мог бы возглавить уличные протесты. Но, с другой стороны, зачем Юлии Тимошенко, Анатолию Гриценко," Укропу", "Свободе"рисковать, идти на улицу и заниматься игрой не по правилам, подвергаться сопротивлению власти, когда власть и так к ним течет, и это подтверждают социологические рейтинги", - добавляет он.

Копірайт зображення David.Sakvarelidze Image caption В заявлении с осуждением выдворения Саакашвили оппозиционеры четко не пообещали присоединиться к протестам, которые организует его партия

Только на четвертый день после выдворения Саакашвили в Польшу украинские оппозиционеры сумели показать какую-либо консолидированную позицию.

Почти десять партий, среди которых "Батькивщина" и "Самопомощь", выступили с заявлением с призывом наказать виновных в вывозе Саакашвили и обеспечить его возвращение.

Однако "консолидированный и твердый" ответ они пообещали только в случае "дальнейших расправ над оппозиционными лидерами", а не прямо сейчас.

Показательно, что этого заявления нет на сайтах ни "Батькивщины", ни "Самопомощи".

После реадмиссии Саакашвили в соцсетях больше всего обсуждали не сам факт транспортировки экс-президента в Варшаву, а то, почему так молниеносно это было сделано, Ведь в отношении него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе с обвинениями в тяжком преступлении.

Экс-президент Грузии уверяет, что хочет давать показания по этим делам в Украине, а соцсети шутят: будет теперь Украина добиваться экстрадиции господина Саакашвили, как и Грузия.

"Что касается инкриминируемых ему преступлений в Украине, то возникают подозрения относительно действий прокуратуры: почему не применялись адекватные меры к нему", - отмечает юрист, бывший представитель Украины в Венецианской комиссии Владимир Пилипенко.

"Уголовные дела так же завянут, как и движение Саакашвили. Ну не будет же Генеральная прокуратура добиваться заочного судебного процесса, как в случае с Виктором Януковичем", - говорит Вадим Карасев.