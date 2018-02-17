За 16 лет на Борнео истребили 100 тысяч орангутангов

Копірайт зображення SERGE WICH Image caption Естественная среда обитания орангутанов

В период с 1999 до 2015 года из-за последствий добычи природных ресурсов погибло более 100 тыс калимантанських орангутангов.

Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в научном журнале Current Biology.

Малайзия и Индонезия являются крупнейшими производителями пальмового масла, которое широко используют в пищевом производстве во всем мире. Добыча этого масла считается одной из крупнейших причин вырубки лесов.

Всего за 16 лет половина калимантанських орангутангов пострадала от воздействия вырубки лесов или индустриальных плантаций.

Авторы исследования обращают внимание и на то, что орангутанги исчезают и с тех местностей, где лес не вырубали. Охота является еще одной причиной стремительного уничтожения орангутангов, объясняют специалисты.

Это означает, что большое количество орангутангов просто безжалостно уничтожают, сообщает Мария Войгт, старший научный сотрудник Института эволюционной антропологии им. Макса Планка в Германии.

Доктор Войгт и ее коллеги утверждают, что животные стали жертвами незаконной охоты и погибли за то, что поедали растения на плантациях масличной пальмы. Это - угроза, степень которой ранее недооценили.

Профессор Серж Вич из Ливерпульского университета имени Джона Мурса, также принимавший участие в исследовании, в комментарии BBC News отметил: "Мы не ожидали, что потери будут столь большими. Когда эти животные вступают в конфликт с людьми из-за плантаций, они всегда проигрывают. Люди убьют их".

По словам профессора Вича, орангутанги могут питаться фруктами на плантациях, однако опасности они не представляют.

Копірайт зображення MARC ANCRENAZ Image caption Ареалы обитания орангутангов фрагментированы и изолированы друг от друга плантациями, поэтому животные не могут мигрировать для производства потомства

Ученые отмечают, что для решения проблемы уничтожения этого вида животных необходим комплексный подход включая привлечение политического и общественного секторов, среди которых как планирование землепользования и использования ресурсов, так и развитие инфраструктуры и образование.

"Индустрия добычи пальмового масла остается ведущей причиной всего этого уничтожения", - объясняет организация Greenpeace.

Калимантан - третий по величине остров в мире и единственный морской остров, разделенный между тремя государствами: Индонезией, Малайзией и Брунеем.

Строительство подвесных мостов

Ареал обитания орангутанов раскалывается на части и изолируется плантациями, в результате чего они лишаются возможности мигрировать и не могут найти партнеров для воспроизведения потомства.

Другими словами, для нормальной жизни орангутанам необходимы огромные непрерывные массивы лесов, которых сейчас даже на Калимантане в пригодных для обитания орангутанов районах осталось очень мало.

Что же можно сделать в этой ситуации?

Ответом на этот вопрос стала концепция "коридоров" и подвесных мостов, призванных соединить анклавы, в которые животные оказались загнаны за десятилетия рубки лесов и замены их плантациями.

Копірайт зображення CLARK ANDKERSON Image caption Чтобы обеспечить выживание орангутангов в краткосрочной перспективе необходимо установить сообщение между изолированными анклавами их обитания

Кэтрин Бартон, сотрудник зоопарка, пояснила, что, совместно с благотворительной экологической организацией Hutan в Малайзии их зоопарк поставил целью установить сообщение между изолированными анклавами обитания орангутангов.

Сотрудники Честерского зоопарка в Великобритании опубликовали первые фотографии животных, на которых видно, как орангутанги передвигаются по созданным людьми подвесным конструкциям.

"Видеть, как животные начинают использовать эти подвесные мосты, действительно положительный знак. Но это лишь временная мера", - сказала Бартон.

Она добавила, что в долгосрочной перспективе необходимо воссоздать естественную среду обитания для обезьян.

Однако, как отметил профессор Вич, исследования его команды подтвердило, что недостаточно просто защитить ареал обитания животных. "Мы должны защищать самих животных, иначе потом мы вообще ничего не сможем сделать - некого будет спасть",- подчеркнул ученый.