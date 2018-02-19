Ученые приблизились к разработке теста на аутизм

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Ученые сделали первые шаги на пути к тому, что, по их мнению, может стать новым тестом крови и мочи для выявления аутизма.

Исследование, которое базируется на тестировании детей с таким состоянием и без него, выявило высокий уровень повреждения белка у тех, кто имеет такое расстройство.

Ученые отмечают, что тесты могут привести к более раннему выявлению аутизма, что обычно очень трудно сделать.

Но некоторые эксперты уже высказали предостережение, что данное исследование все еще далеко от реального биологического теста.

Повреждение белков

Аутизм влияет на поведение и социальное взаимодействие, но обнаружить его очень трудно, и обычно он не диагностируется в возрасте до двух лет, а часто значительно позже.

В настоящее время не существует биологических тестов, которые могут выявить такое состояние. Врачи диагностируют расстройство, наблюдая за поведением ребенка.

В новом исследовании, опубликованном в журнале "Молекулярный аутизм", исследователи искали химические различия в крови и моче 38 детей с аутизмом и 31 ребенка без него, в возрасте от 5 до 12 лет.

У тех, кто страдает аутизмом, ученые обнаружили более высокий уровень повреждения белков, особенно в плазме крови, что, по их мнению, было связано с заболеванием.

Доктор Наиль Раббани из Университета Уорвика, которая руководила исследованием, сообщила BBC, что тесты смогут использовать врачи для диагностики аутизма в раннем детстве путем выявления определенных маркеров.

Нужны дополнительные тесты

Раббани рассказала, что следующим шагом должна быть проверка результатов исследования в других группах.

"У нас есть метод, у нас есть все. Все, что нам нужно сделать, это повторить это", - сказала она.

"Я бы очень хотела попробовать это с младшими детьми, возможно двухлетним или даже с теми, кому всего год. Тогда следующим шагом будет проверка в большей группе, после чего тесты будут готовы к представлению", - добавляет исследовательница.

Доктор Раббани добавила, что она надеется, что тесты также могут выявить некоторые факторы, которые вызывают аутизм и, таким образом, улучшить возможности диагностики.

Аутизм

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Источник: Национальное аутистическое общество Британии

"Слишком рано"

Правда, другие исследователи высказали предостережения относительно данного исследования.

Доктор Джеймс Кьюзак, директор отдела научных исследований благотворительной организации "Аутистика" из Великобритании, сказал: "Это исследование может дать нам подсказки о том, почему люди с аутизмом другие, но не дает нового метода диагностики. Пока еще слишком рано об этом говорить".

"Мы не знаем, может ли эта методика определить разницу между аутизмом, синдромом дефицита внимания и гиперактивности, тревожностью или другими подобными расстройствами. Исследование также базируется лишь на небольшой группе людей", - отмечает он.

"Лучший способ диагностики аутизма пока - это клинические интервью и наблюдения", - считает ученый.

Доктор Макс Дэйви из Королевского колледжа педиатрии и детского здоровья заявил, что это перспективное поле для исследований, но оно "реально очень далеко от теста на аутизм".

"Хотя мы аплодируем появлению этой интересной области исследований, важно, чтобы оно не воспринималось со слишком большим энтузиазмом. Если применить тест для большого количества людей, это приведет к большому количеству ошибок, что повлечет большую тревогу и вред для детей и их семей", - рассказал врач.