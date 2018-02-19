Цифры Майдана: что изменилось?

Генеральная прокуратура Украины говорит о сдвиге в расследовании преступлений, совершенных во время Евромайдана. Однако наказанных за убийства людей в центре столицы в январе-феврале 2014 года и через четыре года все еще нет.

Следствие сообщает о том, что в настоящее время в суд переданы 252 уголовных дела, по 50-ти из них объявлены судебные приговоры.

К лишению свободы приговорены только двое, но один из осужденных вышел на свободу согласно "закону Савченко". Оба они не причастны к убийствам, это так называемые "титушки", которые участвовали в столкновениях и избиении активистов Майдана.

В 2014 году погибли, а также умерли от смертельных ранений 123 человека, из них 104 - активисты Майдана, 17 - работники правоохранительных органов.

Пострадавшими признали около 2,5 тысячи человек.

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2,5 тис постраждалих

Reuters

"Прошло четыре года, а к нам все равно поступают заявления людей, получивших телесные повреждения на Майдане. Люди для себя, видимо, не считали нужным обращаться раньше, но их слова подтверждаются медицинскими документами",- сказал в интервью "Интерфакс-Украина" руководитель департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Генеральная прокуратура также заявляет, что расследует более 3,4 тысячи эпизодов уголовных производств по делам Майдана.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Во время протестов погибли 17 силовиков

В то же время и Сергей Горбатюк, и правозащитники говорят о серьезных препятствиях расследованию.

"Мы из года в год говорим о проблемах расследования, а они только нарастают. Давно пора начать задавать конкретные вопросы руководителям государственных органов, которые несут политическую ответственность за это", - говорит правозащитница, руководитель Центра гражданских свобод Александра Матвийчук в комментарии ВВС Украина.

Противоречивым она называет решение генпрокурора Украины разделить дела Майдана между различными ведомствами.

"На сегодня, кроме департамента, возглавляемого Горбатюком, дела расследуют военная прокуратура, главное следственное управление ГПУ, управление по борьбе с организованной преступностью, следственное подразделение департамента международного сотрудничества ГПУ", - добавляет она.

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50 вироків винесено AFP

Трудности в расследовании возникают, в частности, потому, что правоохранители отказываются сотрудничать со следствием. По мнению правозащитников и адвокатов "Небесной сотни", руководство МВД не способствует следствию для того, чтобы бывшие милиционеры, теперь - полицейские, давали показания по делу о расстрелах на Майдане.

Как неоднократно рассказывал Сергей Горбатюк, подавляющее большинство допрашиваемых бывших милиционеров имеет один ответ: "Не видел, не помню".

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Накануне годовщины расстрелов на Майдане генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о том, что суд разрешил заочное судебное расследование в отношении экс-президента Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого по делам "Небесной сотни".

"Это означает, что после завершения процесса по госизмене Януковича украинцы станут свидетелями следующего процесса - по преступному приказу против Майдана",- написал Юрий Луценко в Facebook.

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Однако и правозащитники, и руководитель департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк считают, что с точки зрения международного права эта процедура в Уголовном процессуальном кодексе дает основания для обжалования в вышестоящих инстанциях.

Сам экс-президент Виктор Янукович заявлял, что хочет международного расследования расстрелов на Майдане, поскольку считает, что к ним причастны лидеры протестов 2013-2014 годов.