Хвастовство успехом: полезно или вредно для бизнеса?

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Швеция - одна из самых инновационных стран мира. Однако в ее бизнес-кругах не принято хвастаться успехом.

Но не мешает ли такая скромность делу, когда речь идет о стартапах?

Spotify и Skype (музыка и коммуникация) King и Mojang (лидеры в игровой сфере) iZettle и Klarna (мобильные приложения для безналичных расчетов). Эти названия известны во всем мире. Швеция - страна, где постоянно рождаются новые технологии, меняющие лицо отрасли.

В этой стране всего 10-миллионное население, а значительная часть территории покрыта лесами. Впрочем, это не помешало скандинавам за последние годы создать больше миллиардных компаний на душу населения, чем где-либо в мире за пределами Кремниевой долины.

Копірайт зображення MADDY SAVAGE Image caption Городок Оре, в котором живут всего 5 тысяч человек - средоточие стартапов в Швеции

В прошлом месяце Швеция заняла 1-е место в глобальном рейтинге самых инновационных экономик по версии Bloomberg среди европейских стран.

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В типичном нарративе успеха шведских стартапов существуют несколько факторов. Страна имеет прочную цифровую инфраструктуру, высококвалифицированную, осведомленную в технологиях рабочую силу и идеальное количество населения для тестирования различных инноваций.

А если ваши идеи не прижились, вам поможет встать на ноги надежная система социального обеспечения.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Миллиардер Ингвар Кампрад, основатель Ikea, жил очень скромно и экономно

Но с тех пор, как умер основатель Ikea Ингвар Кампрад - и авторы некрологов отметили его скромность и бережливость, - эти характерные черты национальной культуры привлекли к себе большое внимание.

• Умер основатель IKEA Ингвар Кампрад

Местных и международных обозревателей заинтересовало, какую роль эти качества играют в развитии успешной шведской экономики - в том числе, в сфере технологий.

"Пытаться свести хвастовству к минимуму и искать консенсус, чтобы все были командой единомышленников" - вот два краеугольных принципа работы в шведских компаниях, которые называет Лола Акинмаде Эккерстром, бывшая программистка, а теперь - комментатор в сфере культуры. Об этих принципах она пишет в своей книге "Лагом: шведские секреты счастливой жизни".

В других ячейках инноваций подчеркивают важность отдельных гендиректоров - рок-звезд, которые "всех порвали". Но в Швеции другой подход - "важно, чтобы все могли высказаться, все голоса были услышаны, и все вместе пришли к какому-то оптимальному варианту", - рассказывает автор.

По крайней мере частично эта культура консенсуса берет начало из принципа, который шведы называют "янтелаген" (закон Янте). Современное название происходит от города Янте, который описал в своем романе в 1933 году датско-норвежский писатель Аксель Сандемусе.

Этим словом описывают традицию, которой шведы придерживаются уже много веков. Она делает нежелательной демонстрацию богатства и разрушает иерархию. Проще говоря, никто не должен считать себя лучше других.

"На работе янтелаген создает лучшие условия для сотрудничества, чем для конкуренции, потому что он сглаживает стрессовые моменты конкурирования или уверенности в том, что ты лучше других", - объясняет г-жа Эккерстром.

Копірайт зображення MADDY SAVAGE Image caption Ульрика Виклюнд и Андреас Эриксон основали сообщество для предпринимателей в горном городке Оре

Примерно в 400 милях от столицы Швеции эту концепцию обсуждают за чашкой крепкого кофе на минималистичных лавочках и в креслах-мешках в "House Be". Это коворкинг и клуб для технарей-любителей отдыха на природе, организованный в горном городке Оре.

Оре - маленький городок с населением 5000 человек. Однако в нем самый высокий в стране процент молодых предпринимателей. Такие данные приводит Конфедерация предпринимателей Швеции (Svenskt Naringsliv). Многих людей привлекают возможности ходить на лыжах и в походы - и параллельно развивать бизнес.

Этот центр основала Ульрика Виклюнд, бывший директор Spotify по вопросам международного развития. Она утверждает, что позитивный аспект янтелагена в сфере стартапов - это то, что он вдохновляет людей "больше помогать друг другу".

"Обычно у нас нет крутого босса, сидящего в офисе и принимающего все решения", - объясняет она.

"В Spotify не было бы шансов на успех без этих рабочих принципов, которые помогают использовать все навыки, имеющиеся в компании. Потому что всем ее работникам разрешено предлагать инновации и рассказывать, что именно они считают нужным и эффективным".

Копірайт зображення MADDY SAVAGE Image caption Предприниматель Йохан Формгрен работает над своим пятым бизнесом

Владелец технологического бизнеса Йохан Формгрен раньше жил в Берлине. Он добавляет, что шведская приверженность линейным организационным структурам и скромности также помогает в создании надежных коворкингов.

"В Стокгольме я был участником сети SUP46, которая обеспечивала нам доступ к крупнейшим технологическим компаниям Швеции. Раз в месяц в коворкинг наведывался основатель Skype. И все мы, айтишная молодежь со своими стартапами, могли с ним пообщаться".

Сейчас г-н Формгрен работает в заснеженных горах Оре. Он развивает свой пятый бизнес - цифровой инструмент для управления персоналом. Для этого предприятия ему уже удалось собрать "примерно полмиллиона долларов" инвестиций.

Впрочем, стоит заметить, что все эти детали он раскрыл лишь через полчаса разговора. Это как раз тот аспект янтелагена (не кичиться), который, по мнению многих людей, наносит ущерб шведской технологической отрасли.

"Он затрудняет создание ролевых моделей", - утверждает Ульрика Виклюнд.

"Люди, которые достигли успеха, не решаются водить машины класса "люкс", не решаются показать, что они совершили что-то действительно замечательное. Возможно, поэтому так трудно стало поощрять предпринимателей к новым достижениям".

Копірайт зображення HYPER ISLAND Image caption Руководитель стокгольмской бизнес-школы София Вингрен поощряет предпринимателей рассказывать больше о своих достижениях

В 2017 году шведские стартапы привлекли 1,3 млрд евро (1,6 млрд долларов, 1,1 млрд фунтов). Такие данные содержит европейская инвестиционная база данных Dealroom.co. Для сравнения - в Германии эта сумма составляет 2,9 млрд евро, а в Великобритании - 7,1 млрд.

Учитывая площадь Швеции, эта статистика производит большое впечатление. Но не сдерживает ли принцип "янтелаген" развитие компаний, ведь с ним трудно стремиться к большему?

"Как свидетельствуют результаты исследований, финансирование вы получаете в зависимости от того, насколько уверенно хвастаетесь своими идеями", - говорит София Вингрен, руководитель бизнес-школы Hyper Island в Стокгольме, где студентов учат развивать карьеру в цифровом секторе.

Директор утверждает, что шведы слишком склонны "молча работать", доводя продукты "до идеала", прежде чем искать финансирование и выпускать их на рынок.

Нынешние студенты-миллениалы в бизнес-школе Hyper Island не так скромны - они мыслят масштабнее, чем предыдущие поколения. Однако большинство учебных курсов направлено на работу с этой проблемой.

"Мы часто устраиваем студентам публичные выступления и презентации на сцене, чтобы научить их уверенно заявлять о себе", - рассказала г-жа Вингрен.

Сохранит ли Швеция репутацию ведущего центра инноваций? Очевидно, что роль в этом будут играть и внешние факторы.

Копірайт зображення MADDY SAVAGE Image caption Студентки бизнес-школы Hyper Island

Острый жилищный кризис, налогообложение опционов на покупку акций и строгие правила миграции - все это подливает масло в огонь дебатов. Ведь на национальном уровне идет обсуждение способности страны привлекать необходимый персонал со всего мира, чтобы компании в маленькой скандинавской стране могли реализовать свои идеи.

Между тем, обозреватели указывают на проблему: как поддерживать атмосферу доверия и консенсуса, свойственную шведским компаниям, в условиях роста глобальной конкуренции со стороны других организаций инноваций и стремительной цифровизации?

"Мир движется очень быстро. Может не хватить времени на то, чтобы прислушиваться к каждой мысли", - считает Лола Эккерстром.

"Швеции нужно найти золотую середину. Лучшие традиции консенсусного способа мышления и организационной культуры важно совместить с открытостью, гибкостью, разнообразием взглядов и методов работы".