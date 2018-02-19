У керлингиста из России нашли допинг. Зачем он ему?

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Спортивный арбитражный суд получил от Международного олимпийского комитета просьбу возбудить разбирательство о возможном нарушении антидопинговых правил российским керлингистом Александром Крушельницким, выигравшим вместе с женой бронзовую медаль в дабл-миксте.

Допинг-проба спортсмена показала, что он мог принимать мельдоний, включенный в список запрещенных препаратов. При этом пока известны результаты пробы "А" - проба "Б" вскрыта, но официально результаты ее исследования пока не опубликованы.

Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, чем грозит подобное разбирательство самому спортсмену и российским олимпийцам и есть ли вообще смысл принимать допинг в керлинге.

Чем это дело грозит спортсмену?

Олимпиец, уличенный в употреблении допинга, обязан вернуть полученную в соревнованиях медаль. В данном случае Крушельницкому и его супруге придется распрощаться с бронзовой наградой, и тогда она автоматически перейдет к спортсменам из Норвегии, которых российская пара обыграла в матче за третье место.

Дальнейшую судьбу спортсмена судьбу будет решать Спортивный арбитражный суд (CAS).

Эксперты должны тщательно проанализировать концентрацию запрещенного препарата в крови атлета: если она будет слишком мала, то у него может появиться шанс доказать, что он принимал мельдоний еще до его официального запрета и, таким образом, не нарушил правила.

Сам Крушельницкий утверждает, что вещество попало в организм случайно. Последнюю проверку он проходил 20 января, и тогда допинг-пробы были чистыми.

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Чем это дело грозит олимпийской команде атлетов из России?

"Дело Крушельницкого", несмотря на кажущуюся единичность ситуации, гораздо более серьезное, чем можно подумать.

Из-за него МОК может продлить санкции в отношении российского Национального комитета, и тогда спортсмены лишатся права участия в юношеской Олимпиаде 2019 года в Аргентине, а возможно - и в следующих летних и зимних Играх, пишет телеграм-канал "Мутко против".

Кроме того, российские спортсмены могут лишиться права пройти на церемонии закрытия Олимпиады под национальным, а не олимпийским флагом. Согласно решению МОК, такая возможность появится у россиян только в том случае, если за все время Игр команда не допустит ни одного нарушения.

Что такое мельдоний?

Милдронат (мельдоний) производится в Латвии, где он был разработан в 1975 году, когда страна еще входила в состав СССР. Препарат в больших количествах экспортируется в Россию, Украину и некоторые другие, преимущественно постсоветские, страны, при том что его клиническая эффективность многими специалистами ставится под сомнение.

Милдронат рекомендуется в первую очередь для комплексной терапии ишемической болезни сердца. Также среди показаний перечислены хроническая сердечная недостаточность, синдром абстиненции при хроническом алкоголизме и в последнюю очередь - пониженная работоспособность и физическое перенапряжение, в частности у спортсменов.

ВАДА запретило мельдоний с 1 января 2016 года. Согласно кодексу ВАДА, для запрета препарата или метода он должен соответствовать любым двум из трех критериев: научные доказательства реального или потенциального усиления спортивных результатов, реальная или потенциальная угроза здоровью спортсмена и/или "определение ВАДА, что данное вещество или метод вредит духу спорта".

8 марта 2016 года бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова объявила в ходе пресс-конференции в Лос-Анджелесе, что не прошла допинг-тест в Австралии из-за обнаружения мельдония. Она сообщила, что 10 лет употребляла препарат милдронат из-за проблем со здоровьем. Шарапову дисквалифицировали на два года.

11 марта WADA заявило о том, что положительный результат на мельдоний дали допинг-пробы 60 спортсменов.

Имеет ли смысл прием допинга керлингистами?

Сами спортсмены, играющие в керлинг, не считают, что прием какого-либо препарата может улучшить их игру.

"Как и в любом спорте, тут нужна сила. Но вы делаете все сами по себе", поделилась с New York Times лидер женской команды США по керлингу Нина Рот.

Представитель сборной команды Канады Брент Лейн сказал, что не может даже представить себе, как мельдоний может улучшить игру керлингиста: "Единственные болеутоляющие для керлингистов, о которых я слышал, это пиво и адвил (нестероидный противовоспалительный препарат)".

Российская керлингистка Анна Сидорова сказала в интервью Sports.ru, что допинг в керлинге лишен смысла.

"На мой взгляд, в керлинге в принципе не нужен никакой допинг, потому что тесно связаны между собой две различные работы: умственная и физическая. В случае, когда атлету нужно быстрее или выше прыгнуть или пробежать, можно съесть что-то, что тебя сильно раззадорит, и ты сможешь показывать какие-то сумасшедшие результаты", - сказала она.

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"При этом, если мы съедим или выпьем - я даже не знаю, что можно сделать с этим - и у нас будет азарт и невозможный подъем, мы не сможем выполнять сложные броски, которые порой вплоть до сантиметров нужно доводить", - отмечает Сидорова.

По ее словам, иногда сила вообще не нужна, "важно четкое ощущение сенсорной моторики, которая нарабатывается опытом".

"Соответственно, если тебя будет штырить, ты не сможешь это сделать. Также и наоборот, если ты примешь что-то, что тебя расслабит, не сможешь свиповать. Мы не можем улучшить одну из сторон, потому что вторая тогда сильно проседает. В керлинге понятие "допинг" отсутствует", - настаивает Сидорова.

Как отреагировали на обнаружение мельдония в пробе Крушельницкого?

В соцсетях над идеей применения допинга в керлинге откровенно посмеиваются - мол, сила в керлинге не нужна, все зависит от ловкости, опыта, мастерства, а их за счет препаратов не приобретешь.

Британский журналист в Москве Алек Лун написал в своем "Твиттере": "Говорят, российского керлингиста поймали на допинге в Пхёнчане (мельдоний). Теперь предстоит выяснить, зачем принимать допинг, если ты играешь в керлинг".

Ему вторит журналист Си-Би-Эс Монреаль Анна Асимакопулос: "Не ожидала встретить в одном предложении слова "керлинг" и "допинг".

"Только в России у керлинга и допинга есть что-то общее помимо последних трех букв", - пошутил политический редактор немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке.

Норвежский керлингист Магнус Недреготтен, занявший в дуэте с Кристин Скаслиен четвертое место в дабл-миксте, прокомментировал информацию о том, что ему может достаться бронзовая медаль Олимпиады.

"Когда речь идет о решающих матчах, любая мелочь важна. Пока это просто слухи. Крушельницкий невиновен до тех пор, пока не будет доказано обратное. Как поклонник спорта надеюсь, что он не принимал допинг", - отметил спортсмен.

Чем закончились предыдущие допинг-скандалы?

Международный олимпийский комитет 5 декабря отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде "за систематическое манипулирование антидопинговыми правилами".

Приглашение принять участие в Играх в Пхёнчхане под олимпийским флагом в итоге получили только те российские спортсмены, которые ранее не были заподозрены в употреблении запрещенных препаратов.

В итоге российские спортсмены выступают в нейтральной форме. Российская сборная в Пхёнчхане официально называется "Олимпийские спортсмены из России (OAR)". Всего на Олимпиаду в Пхёнчхане приехали 169 спортсменов из России - третья по численности группа после олимпийских сборных Канады и США.