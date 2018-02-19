Какая тактика у фабрики российских троллей?

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Обвинение 13 россиян в попытке манипулировать американскими избирателями с помощью соцсетей проливает свет на сложную и безжалостную операцию по использованию интернета для получения политической выгоды. Американские следователи рассказали, как россияне это сделали.

Это был 2014 год. В Санкт-Петербурге Российское агентство интернет-исследований (РАИ) уже занималось разработкой своего арсенала, чтобы взяться за политику США.

По словам американских прокуроров, агентство собрало похищенные личные данные американцев. А еще - энциклопедию того, что "работает" в социальных сетях, чтобы разозлить американцев, которые говорят о политике. Как сообщают следователи, два представителя агентства посетили США, чтобы собрать разведданные: "поисковый тур" провели в девяти штатах.

По возвращении в Россию, РАИ начало работать онлайн, искать волонтеров из США, чтобы собирать советы, как эффективно сориентировать избирателей. Один доброволец, который живет в Техасе, сказал россиянам, чтобы они ориентировались на "пурпурные штаты" - те, в которых гонка проходила практически на равных. Так они и сделали, говорят прокуроры.

К 2016 году - к приближению президентских выборов - операция набрала обороты. Бюджет агентства, как утверждают, составлял более миллиона долларов. И сейчас в США говорят, что эти средства использовались для покупки рекламы на таких сайтах, как Twitter и Facebook.

"Хиллари Клинтон не заслуживает голосов черных!" - опубликовано в мае 2016 года.

"Трамп - наша единственная надежда на лучшее будущее!" - опубликовано через месяц.

Идея заключалась в создании атмосферы раздора и гнева в интернете. Кремль, как говорится в обвинительном акте, хотел нестабильности в Америке. Москва стремилась повлиять на голосование части населения, а других, в частности меньшинства, убедить не голосовать вообще.

Москва категорически отрицает вмешательство в голосование в США и называет обвинения "абсурдными".

В обвинительном акте говорится, что российское агентство контролировало аккаунт в Instagram под названием Woke Blacks ( Пробудить черных").

"Особая ненависть к Трампу вводит в заблуждение людей и заставляет афроамериканцев голосовать за Хиллари, - говорится в одном из сообщений, опубликованном на аккаунте в октябре 2017 года. - Мы не можем согласиться на меньшее из двух зол. Лучше не голосовать вообще".

Круглосуточная работа

Прокуроры рассказали, что российские операторы работали посменно, чтобы время их публикаций отвечало часовому поясу, в котором они делали вид, что находятся.

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Но работа была круглосуточной. Когда операторы - они называли себя "специалистами" - не публиковали, они учились и получали отзывы о стиле написания. Говорят, что они постоянно следили за успешностью своих подходов, меняли настройки, чтобы максимизировать количество ретвитов и распространение сообщений. Также команда имела список государственных праздников США и соответствующий контент.

Согласно судебным документам, РАИ приняло меры, чтобы замести свои следы, обманывая технологические компании, которые не знали или не могли остановить то, что фильтровалось через их системы.

Ключевым и очевидным шагом было скрыть тот факт, что эти публикации поступали из России. Для этого агентство, как говорят, использовало несколько виртуальных частных сетей - VPN - для перенаправления их операций через компьютеры в США. Операторы якобы использовали похищенные личные данные для создания учетных записей PayPal с использованием настоящих американских имен.

Обвинение показывает кампанию, которая имела столь большое влияние на американских избирателей, что американские предприятия начали платить россиянам за продвижение рекламных материалов. РАИ взимало плату с бизнеса - который, видимо, не знал, кто стоит за аккаунтом - от 25 до 50 долларов за пост.

Из сети на улицы

Поэтому было несложно перенести этот гнев в реальную жизнь американских улиц.

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Со своих компьютеров в Санкт-Петербурге, используя фальшивые американские личности, такие как "Мэтт Скайбер", российские операторы организовали реальные протесты и демонстрации.

Во время одного такого мероприятия человек, одетый в тюремную одежду, напоминающую Хиллари Клинтон, стоял посреди специально построенной клетки, рассказывают следователи.

Агентство заплатило за рекламу в Facebook, который продвигал митинги в "пурпурных штатах".

Как сообщают следователи, как только Трампа избрали, агентство пошло дальше - чтобы посеять еще большее недовольство. Оно начало продвигать две противоположные демонстрации в Нью-Йорке - одну в поддержку нового избранного президента, а другую с месседжем "Трамп - НЕ мой президент".

В этом процессе российское агентство, как утверждается, создало список из более чем 100 настоящих американцев, к которым они обращались за помощью в организации этих мероприятий в реальной жизни. Никто из этих людей не знал, что они являются марионетками в сомнительной российской кампании. Кампании, которая, насколько нам известно, продолжается до сих пор.