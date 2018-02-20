"И на одной ноге будем идти вперед" - история раненого майдановца

Image caption Игорь Чернецкий - второй справа

"У меня нет разочарования и не будет. Понимаете, много разных источников, знакомых, друзей, которые служили и служат в настоящее время, подтверждают, что план расчленения Украины был бы реализован и без Майдана", - говорит 36-летний майдановец Игорь Чернецкий.

Мы разговариваем с ним по пути на сессию городского совета Ивано-Франковска. Он направлялся туда проверить, рассмотрят ли местные депутаты его запрос на выделение денежной помощи для нового социального центра для участников АТО.

BBC Украина рассказывает историю человека, который пережил клиническую смерть после тяжелых ранений, полученных от "титушек", работал в штабе АТО, а теперь создал и занимается Центром для участников АТО и их семей "Бандеровский схрон" в селе Клубовцы под Ивано-Франковском.

Собака-терапевт для ветерана

"Это особая собака - собака-терапевт", - рассказывает о белой бойкой Урсе Руслан Косенко, один из жителей центра. Он три года служил в полку "Азов", прошел Иловайск.

Показывает царапину на щеке: так нежно Урса, собака-терапевт, собака-психолог, будит его утром. Ее задача здесь - помогать ветеранам справиться с приступами агрессии, гнева, страха. Ее полная открытость, простая доброта и любовь к хозяевам компенсируют иногда то, чего люди, возвращаясь с войны, не находят в своем окружении.

Image caption "Бандеровский схрон" Игоря Чернецкого для участников АТО

"Иногда ты можешь хотеть, чтобы твоя семья не видела, что ты переживаешь. Тогда должны быть дома, куда ты приходишь на время", - добавляет Руслан.

"Такой центр, как наш, нужен для того, чтобы помогать участникам АТО поменять мировоззрение, вливаться в среду тех ветеранов, которые сумели справиться с постравматическим синдромом, другими проблемами", - объясняет Игорь Чернецкий.

Потребность в таком центре он осознал после Дебальцевского котла в феврале 2015 года. Тогда побывал в лагере военных, которые оттуда спаслись: "Я был потрясен, в каком бедственном психологическом состоянии были ребята. Ими никто не занимался, а война еще должна была продолжаться неизвестно, как долго".

Созданный им центр начал действовать с 7 апреля 2017 года. Дом для него в Клубовцах выделила местная греко-католическая церковь. Раньше это был дом священника рядом со столетней церковью Пресвятой Покровы Божьей Матери.

Прямых государственных средств в этом проекте нет. Игорь вложил в него собственные 700 тыс. гривен, которые получил от государства как разовую выплату за тяжелое ранение на Майдане. Далее помогала диаспора.

Кухня, душевые кабинки, туалеты, мансарда - все это делалось силами преимущественно самих же участников.

Ремонтные работы - часть здешней трудотерапии.

"Ветеранам надо давать миллион работ, чтобы голова переключалась", - говорят в центре.

Копірайт зображення Ігор Чернецький Image caption Центр для участников АТО сооружается и ремонтируется их же руками

"Алкоголизм, наркотики, ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство), нервные срывы", - Игорь Чернецкий спокойно перечисляет типичные проблемы своих жителей.

Он каждые пять минут отвечает на звонки. "У него тяжелый запой, но говорит мне, что он взрослый человек, сам справится ... Он собрал вещи и прямо поехал в больницу - это уже хороший знак ...", - это отрывки из его разговоров.

Сейчас, зимой, в центре живет шесть-семь человек. В другие периоды здесь находилось по 10-11 человек, а летом и по 20-30. Его постоянный штат - это только два человека. Игорь Чернецкий и его жена Наталья.

По образованию она архитектор, художник, полтора года училась и работала в Великобритании. С Игорем познакомились и поженились на Майдане. В центре Наталья и есть готовит ежедневно на всех, и грантовые заявки пишет, и документы для депутатов готовит, и годовой бюджет составляет.

"Нам бы еще хоть два человека в помощь Наташе", - говорит Игорь, смотря на свою молодую и красивую жену.

Image caption Игорь Чернецкий с женой Натальей

"Мы искали женщину из "титушек", которая нас спасла - не нашли"

На Майдане он возглавлял Михайловскую сотню. Вечером 18 февраля с собратьями оказался на баррикаде у Дома профсоюзов.

"Было очень страшно. Нас - человек 80, а их (бойцов "Беркута" и внутренних войск МВД - Ред.) - несколько тысяч", - вспоминает Игорь.

Тогда на эту баррикаду приходил Александр Турчинов.

"Я ему сказал, чтобы шел оттуда, что ему там нечего было делать. Затем на его место стал один из моих ребят, его ранили. Турчинов знает об этом", - вспоминает майдановец.

Он прошел Майдан от самого начала и до своего избиения и ранения на пересечении Большой Житомирской и Владимирской "титушками" в ночь на 19 февраля.

"Среди "титушек" были разные группы: уголовники, которым было все равно, кого убивать; идейные, которые на самом деле пытались остановить этих первых. Там была женщина, которая нас спасла: она побежала к нашим и сказала, что мы еще живы и надо вызвать скорую. Мы ее потом искали - не нашли", - вспоминает Игорь.

Как он сам рассказывает, после избиения и пулевого ранения "на нем не осталось живого места". Тогда пережил клиническую смерть. "Врачи в Киевской городской больнице относились к нам, майдановцам, очень хорошо. Затем травматологи оттуда ушли на фронт", - добавляет.

Копірайт зображення Ігор Чернецький Image caption На Майдане Игорь Чернецкий командовал Михайловской сотней

Не мог бегать, но мог думать

Далее Игоря Чернецкого ждала многомесячная реабилитация в Украине и Чехии. После Иловайска он начал рваться на Донбасс любой ценой.

"Когда там твой брат, все твои близкие друзья - как ты сам можешь там не быть?" - спрашивает риторически.

До 2010 года он служил в управлении СБУ в Хмельницкой области аналитиком. Рассказывает, что после избрания президентом Виктора Януковича вынужден был уйти из спецслужб: "Им не нужны были в органах патриоты".

После ранения на Майдане Игорь получил вторую группу инвалидности. Он не мог больше бегать, прыгать, ползти, поднимать грузы. Но, имея опыт анализа информации в СБУ, способен был применять эти знания и навыки в реалиях войны. Так он оказался в штабе АТО в Краматорске.

О войне Игорь рассказывает так же, как и о Майдане - без никаких претензий к кому-либо, без нареканий, жалоб, озлобленности.

Копірайт зображення Ігор Чернецький

"Я был, например, в поселке Красный Партизан за день до того, как его взяли сепаратисты со стороны Горловки (это поселок захватили в конце января 2015 года, погибли четыре украинских бойца. - Ред.). Ребята понимали, что они смертники. Я посмотрел на них - а там почти у каждого по двое маленьких детей. Мы предупреждали их командиров, что может быть атака", - вспоминает Игорь Чернецкий.

"Здоровый внутренний ритм"

Мы общаемся в "кофейной комнате" центра: Игорь с Натальей сами жарят вкусный кофе. Здесь же домашняя мини-библиотека: на полках стоят несколько экземпляров Библии, книги о Майдане, Революции достоинства, о Голодоморе, "Памятка участника АТО", "Принципы самоуправления для военного".

В кухне центра стена увешана цветными рисунками. Первое, что приходит на ум, - это детские подарки. Но нет - их выводили кистью взрослые мужчины после войны: они рисовали зеленые и коричневые горы, горные реки, море, красные небеса, темную ночь.

Image caption Не все мужчины соглашаются рисовать, но некоторые не только это делают с удовольствием, но и искренне переживают, чтобы получилось красиво

Кто-то здесь рисует, кто-то тешет ложки, разрисовывает писанки, делает куклы-мотанки, плетет бисером, даже вышивает. "Это помогает выработать в себе здоровый внутренний ритм", - отмечает Руслан Косенко. Один парень после своей трудотерапии пошел учиться на лесника.

Когда Игорь Чернецкий выходит из своего двора и должен садиться в машину, чтобы ехать в Ивано-Франковск решать очередные бюрократические проблемы, в его руках вдруг появляется палочка.

Пуля "титушек" раздробила тазобедренную кость одной ноги. Полгода он передвигался только в коляске. Врачи не давали никаких прогнозов: будет ходить сам, или нет. Через пару месяцев после жизни в коляске он уже был в АТО.

Сегодня дома передвигается без палочки.

"И на одной ноге мы будем идти вперед", - говорит Игорь Чернецкий.

За четыре последних года его жизнь полностью изменилась.

Его обращение о выделении помощи на строительство нового социального центра для ветеранов в Ивано-Франковске местные депутаты таки рассмотрели.

Дальше - много работы.