Главой КС избран Станислав Шевчук: кто он такой

Копірайт зображення Конституційний суд України Image caption 48-летний Станислав Шевчук возглавил Конституционный суд Украины

В среду на заседании Конституционного суда Украины его новым главой был избран Станислав Шевчук.

Должность руководителя Конституционного суда была вакантной с 20 марта 2017 года. Тогда завершился срок полномочий Юрия Баулина.

Несколько раз выборы нового председателя срывались. В декабре 2017 году они не состоялись из-за отсутствия кандидатур.

Станислав Шевчук является выпускником Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Председатель Конституционного суда - доктор юридических наук, автор научных трудов по конституционному праву, защите прав человека, практики Европейского суда по правам человека. В 2009 году он стал профессором Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Шевчук был экспертом по правовым вопросам ООН, Всемирного банка, координатором проектов ОБСЕ в Украине. Некоторое время занимал должность судьи Европейского суда по правам человека ad hoc от Украины.

Шевчук был назначен судьей КСУ 13 марта 2014 года.

Вызовы для главы КСУ: мнения экспертов

Украинские эксперты в сфере конституционного права считают Шевчука незаангажированным специалистом.

"Он всегда работал экспертом, ученым, в политических процессах участия никогда не принимал", - отметил в комментарии ВВС News Украина председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко.

В то же время он обращает внимание на длительный процесс выборов председателя Конституционного суда.

"Согласно закону, это лишь один из судей, который имеет дополнительную нагрузку. На рассмотрение дел председатель Конституционного суда влияет только с точки зрения формирования повестки дня. Но судя по тому, как долго проходили выборы председателя Конституционного суда, наверняка там очень непростое отношение к этой должности", - отметил Колиушко.

Один из авторов украинской Конституции, научный консультант Центра Разумкова по правовым вопросам Виктор Мусияка в комментарии ВВС Украина сказал следующее: "Роль председателя КСУ, кроме приведения к присяге новоизбранного президента, заключается в том, чтобы организовать нормальную работу Конституционного суда. Это, на самом деле, тонкая вещь, но у него достаточно опыта и как у судьи, и как у эксперта".

Копірайт зображення УНІАН Image caption Должность главы Конституционного суда до избрания Станислава Шевчука оставалась вакантной на протяжении 11 месяцев

Мусияка ожидает роста давления на нового председателя Конституционного суда после назначения двух новых судей КСУ по квоте президента и избрания еще двух судей по квоте Верховной Рады.

"Это будут люди заангажированные на соответствующие реакции и рефлекторные действия со стороны властей. Но есть не только надежда, но и уверенность, что он эти вещи должен выдержать", - отметил Виктор Мусияка.

Давление на КСУ возможно через рассмотрение на соответствие Конституции ряда важных законов и законопроектов, которые вызывают жаркие дискуссии среди политиков и в обществе.

Среди них - законы "О всеукраинском референдуме", "Об основах государственной языковой политики", а также "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности.

"Почти уверен, что Конституционный суд примет решение о внесении изменений в 80-ю статью Конституции о депутатской неприкосновенности. Хотя есть три решения Конституционного суда, согласно которым абсолютно лишать депутатов неприкосновенности нельзя, выводы Венецианской комиссии, состояние украинской демократии таково, что не нельзя этого делать", - утверждает Мусияка.

Давление на КСУ возможно из-за недостатков новой редакции закона "О Конституционном Суде Украины", принятой в июле 2017 года. "Эта редакция не изменила, или точнее сказать недостаточно изменила процедуру отбора претендентов на пост судьи Конституционного суда. Она, как и прежде, очень зависит от субъективного желания, например, президента", - считает Игорь Колиушко.

"Этот закон не может обеспечить нормальную работу Конституционного суда. Там вообще нет никаких опасений, возможностей отреагировать на неконституционные действия самого КСУ", - сказал Мусияка.