Главой КС избран Станислав Шевчук: кто он такой
В среду на заседании Конституционного суда Украины его новым главой был избран Станислав Шевчук.
Должность руководителя Конституционного суда была вакантной с 20 марта 2017 года. Тогда завершился срок полномочий Юрия Баулина.
Несколько раз выборы нового председателя срывались. В декабре 2017 году они не состоялись из-за отсутствия кандидатур.
Станислав Шевчук является выпускником Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Председатель Конституционного суда - доктор юридических наук, автор научных трудов по конституционному праву, защите прав человека, практики Европейского суда по правам человека. В 2009 году он стал профессором Национального университета "Киево-Могилянская академия".
Шевчук был экспертом по правовым вопросам ООН, Всемирного банка, координатором проектов ОБСЕ в Украине. Некоторое время занимал должность судьи Европейского суда по правам человека ad hoc от Украины.
Шевчук был назначен судьей КСУ 13 марта 2014 года.
Вызовы для главы КСУ: мнения экспертов
Украинские эксперты в сфере конституционного права считают Шевчука незаангажированным специалистом.
"Он всегда работал экспертом, ученым, в политических процессах участия никогда не принимал", - отметил в комментарии ВВС News Украина председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко.
В то же время он обращает внимание на длительный процесс выборов председателя Конституционного суда.
"Согласно закону, это лишь один из судей, который имеет дополнительную нагрузку. На рассмотрение дел председатель Конституционного суда влияет только с точки зрения формирования повестки дня. Но судя по тому, как долго проходили выборы председателя Конституционного суда, наверняка там очень непростое отношение к этой должности", - отметил Колиушко.
Один из авторов украинской Конституции, научный консультант Центра Разумкова по правовым вопросам Виктор Мусияка в комментарии ВВС Украина сказал следующее: "Роль председателя КСУ, кроме приведения к присяге новоизбранного президента, заключается в том, чтобы организовать нормальную работу Конституционного суда. Это, на самом деле, тонкая вещь, но у него достаточно опыта и как у судьи, и как у эксперта".
Мусияка ожидает роста давления на нового председателя Конституционного суда после назначения двух новых судей КСУ по квоте президента и избрания еще двух судей по квоте Верховной Рады.
"Это будут люди заангажированные на соответствующие реакции и рефлекторные действия со стороны властей. Но есть не только надежда, но и уверенность, что он эти вещи должен выдержать", - отметил Виктор Мусияка.
Давление на КСУ возможно через рассмотрение на соответствие Конституции ряда важных законов и законопроектов, которые вызывают жаркие дискуссии среди политиков и в обществе.
Среди них - законы "О всеукраинском референдуме", "Об основах государственной языковой политики", а также "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности.
"Почти уверен, что Конституционный суд примет решение о внесении изменений в 80-ю статью Конституции о депутатской неприкосновенности. Хотя есть три решения Конституционного суда, согласно которым абсолютно лишать депутатов неприкосновенности нельзя, выводы Венецианской комиссии, состояние украинской демократии таково, что не нельзя этого делать", - утверждает Мусияка.
Давление на КСУ возможно из-за недостатков новой редакции закона "О Конституционном Суде Украины", принятой в июле 2017 года. "Эта редакция не изменила, или точнее сказать недостаточно изменила процедуру отбора претендентов на пост судьи Конституционного суда. Она, как и прежде, очень зависит от субъективного желания, например, президента", - считает Игорь Колиушко.
"Этот закон не может обеспечить нормальную работу Конституционного суда. Там вообще нет никаких опасений, возможностей отреагировать на неконституционные действия самого КСУ", - сказал Мусияка.