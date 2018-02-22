Семь удивительных фактов о совах

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Наше увлечение совами отнюдь не ново - старейшему известному изображению этой птицы около 36 тыс. лет.

В книге "Совиная мудрость", о которой говорится в программе ВВС "Книга недели", автор Мириам Дарлингтон рассказывает много интересного об этих пернатых друзьях, виртуозно отделяя мифы от реальности в наших знаниях о них.

Вот несколько удивительных фактов, подтверждающих исключительность этой ночной птицы, любимицы многих.

1. Совы-самки в среднем на 25% больше, чем самцы. Одна из теорий объясняет такую ​​разницу в размерах тем, что самцы должны быть более ловкими, чтобы эффективно охотиться на добычу.

Самый маленький вид сов - это сыч-эльф, который во взрослом возрасте чуть больше воробья (около 15 см) и весит меньше, чем мячик для гольфа. Самая же большая в мире сова - евразийский филин. Самки этого вида достигают 75 сантиметром.

Совы имеют характерные пучки перьев по обе стороны головы, которые часто ошибочно принимают за уши.

2. В английском фольклоре совы издавна считались предвестниками беды. Если кто-то увидел у себя перед окном сову или услышал ее крик над головой - значит, его семью посетит смерть, думали англичане.

Шекспир в "Макбете" называет сову "роковым звонарем", поскольку в колокола часто звонили, объявляя о казни.

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3. Совы могут поворачивать голову на 270 градусов в каждом направлении. Благодаря 14 шейным позвонкам (это вдвое больше, чем у людей), эти птицы, выкручивая шею, не повреждают кровеносные сосуды и не перекрывают приток крови к мозгу.

4. Существует около 200 видов сов, и эти птицы обитают везде, кроме Антарктики. Белая сова, чей ареал обитания - заснеженная арктическая тундра, имеет белые перья, что делает ее незаметной на снегу.

Густое оперение у нее есть даже на пальцах, и поэтому она не мерзнет при температуре до -50С.

Она может охотиться днем ​​- и таким образом переживает арктическое лето, когда темнеет лишь на час-другой, а то и вовсе не темнеет.

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5. У сов чрезвычайно острый слух, который развился из-за того, что охотятся они преимущественно ночью. Бородатая неясыть может услышать свою потенциальную жертву-грызуна из-под 60 сантиметров снега на почти километровом расстоянии.

6. В западной культуре совы олицетворяют знания и мудрость. Обычно это объясняют влиянием греческой мифологии: богиня мудрости Афина почти всегда изображалась в сопровождении сыча.

Зато в Индии сова считается не мудрой, а наоборот - неразумной. Словом "улу" (так "сова" звучит на хинди) называют дураков.

7. Самое старое известное науке изображение совы, возраст которого оценивается в 36 тыс. лет, находится в пещере Шове на юге Франции.

Птица изображена со спины, но ее голова развернута на 180 градусов: она смотрит на тех, кто к ней приближается.