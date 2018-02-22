"Цифровая реабилитация" за 1600 долларов в сутки

Image caption Клиника "Парадигма" принимает до 8 пациентов одновременно

Хотите - верьте, хотите - нет, но в то время, когда миллионы людей во всем мире, глазом не моргнув, тратят в среднем 800 долларов США на iPhone (или 1000 - на новую модель), некоторые американцы инвестируют более 92 тысяч долларов в попытки "освободить" своих близких от гаджетов.

В 2013 году в Кремниевой долине, где сосредоточены штаб-квартиры многих известных мировых компаний, таких как Apple, Facebook, Twitter и Google открыли десятки "цифровых реабилитационных" клиник.

Они предлагают специальные процедуры для молодых людей, которые проводят до 20 часов в день перед экранами своих смарт-устройств.

Уединение

Одним из таких мест является "Парадигма" - роскошный особняк, утопающий в садах, нашпигованных камерами видеонаблюдения. Он расположен на вершине холма в 30 км от центра Сан-Франциско, штат Калифорния.

Image caption К услугам пациентов - джакузи

В клинике "лечатся" дети и подростки в возрасте от 12 до 18 лет. Их сюда принудительно привезли родители для преодоления интернет-зависимости.

Здание не имеет никаких опознавательных знаков, добраться сюда можно только на авто.

"Парадигма" принимает до восьми пациенив, лечение длится не менее 45 дней, но его могут продлить до 60. Все зависит от состояния ребенка - уровня депрессии, тревоги и агрессии.

Терапия стоит, как проживание в роскошных апартаментах с джакузи и видом на залив Сан-Франциско - 1633 долларов в сутки.

Мобильные телефоны, ноутбуки и планшеты запрещены, а пользоваться интернетом разрешено только во время школьных сессий.

Просматривать социальные сети, приложения для мгновенных сообщений или порнографические материалы также нельзя.

Image caption Родители готовы платить 1600 долларов в сутки, чтобы "лечить" своих детей в "Парадигме"

Все пациенты должны строго соблюдать режим дня - пробуждение, обучение, питание и участие в индивидуальной и групповой терапии.

"Парадигма" обещает "перепрограммировать" детей, чтобы "они могли изменить свое отношение к гаджетам, восстановить связь с друзьями и семьей и самостоятельно учиться".

"Мы "отключаем" их. Это правило", - рассказала ВВС директор "Парадигмы" Дэниэла Ковач.

"Это период "перенастройки" детей. Приятно, когда в конце курса лечения они благодарят нас за то, что "не позволили оставить у себя телефон и сосредоточиться на своих проблемах".

Image caption Даниэла Ковач, директор клиники

Симптомы и споры

Интернет-зависимость (термин, который впервые использовал в 1995 году нью-йоркский психиатр) официально не признана болезнью в США.

Эксперты разделились на тех, которые говорят, что эта зависимость является симптомом других болезней, например, паранойи и депрессии, а не их причиной.

И тех, которые утверждают, что она похожа на другие виды зависимостей, как алкоголь и наркотики.

В Австралии, Китае, Италии и Японии интернет-зависимость официально признана болезнью.

Южная Корея даже назвала зависимость "проблемой общественного здоровья" и разработала государственную программу ее лечения.

Image caption Пациенты имеют прекрасную возможность любоваться видами залива Сан-Франциско

Эксперты "Парадигмы" считают, что чрезмерное увлечение интернетом может навредить психическому здоровью человека и приводит к потере связи с реальностью.

"У нас есть семьи, которые рассказывают, что не могут даже вместе пообедать, потому что дети постоянно "подключены" к Snapchat", - говорит Ковач.

Она утверждает, что интернет-зависимость возникает по той же схеме, что и другие виды зависимостей.

"Это начинает влиять на социальную жизнь или учебу. Ухудшается успеваемость, ведь дети проводят много времени в социальных сетях, часто не высыпаются и не могут сосредоточиться на школьных заданиях".

Некоторые пациенты фактически выпали из школьной жизни.

Image caption Роскошная клиника обслуживает 12-18-летних пациентов

Ковач объясняет, что перепады настроения, обман и изоляция являются первыми признаками болезни.

"Необходимо ограничить пользование гаджетами перед сном, во время еды или в школе", - добавляет Даниэла Ковач.

Она считает, что такое медицинское "лишение свободы" является лучшим решением для тех родителей, которые не смогли соблюсти эти рекомендации.

"Это позволяет нам провести с ними день, наблюдать за их поведением и получить полезную информацию для лечения".

Роскошь

Номера в клинике - просторные и роскошные. Они воссоздают атмосферу дома большинства пациентов.

Image caption В среднем терапия продолжается 45 дней

"Детей может охватить чувство глубокого одиночества, поэтому полезно знать, что их соседи находятся рядом, и они могут помочь друг другу", - объясняет Ковач.

"Если они не могут получить необходимую им поддержку дома - а иногда так бывает - это сделают здесь".

Клиника предлагает комплекс мероприятий для бывших пациентов и их родителей.

Даниэла Ковач объясняет, что пациентов "отсоединяют" от гаджетов на довольно длительное время, чтобы научить их устанавливать ограничения, когда они снова начнут пользоваться интернетом.