Модели Gucci вышли на подиум со своими головами в руках
На модном показе бренда Gucci в Милане модели вышли на подиум, держа в руках аксессуар в виде своих голов.
При этом подиумное пространство было представлено в виде палаты с хирургическим столом в середине.
Помимо голов, в качестве клатчей модели продемонстрировали детенышей драконов и змей. У одной из девушек во лбу был "третий глаз".
Креативный директор Gucci Алессандро Микеле сказал, что копии голов символизируют борьбу за признание своей личности и "заботу о голове и мыслях".
Среди гостей показа была замечена Анна Винтур - главный редактор Vogue. Вы редко увидите Винтур без своих фирменных солнцезащитных очков, в этот раз она также не изменила своему стилю.
Алессандро Микеле сказал, что поставить такое шоу - большая и довольно утомительная работа.
Он хотел показать, что помимо творческого беспорядка, в его работе также присутствует "научная ясность".
Алессандро Микеле стал креативным директором дома Gucci в январе 2015 года.
"Наша работа - это хирургическая работа: резка, сборка и экспериментирование на операционном столе", - добавил он.
Нынешняя коллекция Gucci наполнена элементами этно эстетики и различных культурных традиций: от тюрбанов сикхов до индейских узоров.
Дизайны Gucci воплощают в своих работах главную концепцию модного дома - "идею инновационной сложности", отвергая при этом любые жесткие границы.
"Свести моду только к бизнесу - это было бы слишком просто", - говорит креативный директор Gucci.
Миланская неделя моды продлится до 26 февраля.