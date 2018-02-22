Модели Gucci вышли на подиум со своими головами в руках

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На модном показе бренда Gucci в Милане модели вышли на подиум, держа в руках аксессуар в виде своих голов.

При этом подиумное пространство было представлено в виде палаты с хирургическим столом в середине.

Помимо голов, в качестве клатчей модели продемонстрировали детенышей драконов и змей. У одной из девушек во лбу был "третий глаз".

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Креативный директор Gucci Алессандро Микеле сказал, что копии голов символизируют борьбу за признание своей личности и "заботу о голове и мыслях".

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Среди гостей показа была замечена Анна Винтур - главный редактор Vogue. Вы редко увидите Винтур без своих фирменных солнцезащитных очков, в этот раз она также не изменила своему стилю.

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Алессандро Микеле сказал, что поставить такое шоу - большая и довольно утомительная работа.

Он хотел показать, что помимо творческого беспорядка, в его работе также присутствует "научная ясность".

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Алессандро Микеле стал креативным директором дома Gucci в январе 2015 года.

"Наша работа - это хирургическая работа: резка, сборка и экспериментирование на операционном столе", - добавил он.

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Нынешняя коллекция Gucci наполнена элементами этно эстетики и различных культурных традиций: от тюрбанов сикхов до индейских узоров.

Дизайны Gucci воплощают в своих работах главную концепцию модного дома - "идею инновационной сложности", отвергая при этом любые жесткие границы.

"Свести моду только к бизнесу - это было бы слишком просто", - говорит креативный директор Gucci.

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Миланская неделя моды продлится до 26 февраля.