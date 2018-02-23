Как живет фермер, который до сих пор пашет землю с волами
Французский фермер Жан-Бернар Юон не пользуется достижениями современности, такими как машины или пестициды. Он выбрал традиционные методы ведения сельского хозяйства, унаследованные от его предков.
Фотограф Reuters Стефан Маэ провел неделю с Жаном-Бернаром и его партнершей Лоранс в поселке Рьек-сюр-Белон на западном побережье Франции, чтобы показать их необычный образ жизни.
70-летний Жан-Бернар чувствует себя счастливым чудаком. Вместе с Лоранс они вручную доят коров, молотят зерно, собирают навоз, выращивают корм для скота.
Г-н Юон больше любит продавать свинину, телятину и масло посетителям своей фермы, чем сотрудничать с крупными супермаркетами.
Несмотря на то, что его продукция органическая, он игнорирует моду на продажу товаров на фермерских рынках, на которых такая продукция очень популярна.
Сельскохозяйственная техника совершила революцию во французском селе после Второй мировой войны, но Жан-Бернар решил использовать традиционные методы земледелия.
Несмотря на модернизацию вокруг, он продолжал пахать поле с волами, кроме того, у него нет машины, телевизора, интернета и горячей воды.
"Я всегда справлялся сам. Я никогда не был богатым, но о чем мне беспокоиться?" - сказал Жан-Бернар фотографу Стефану Маэ.
"У фермеров сегодня намного больше земли и животных, чем у меня, но они не обязательно счастливы. Они сталкиваются со многими ограничениями", - добавил он.
Он не обесценивает современных фермеров и их методы.
"Люди критикуют, и это хорошо - критиковать, но вы должны знать, почему это произошло. Химикаты были спасением для фермеров. Вы можете себе представить? Вы используете определенное количество глифосата, и у вас нет больше сорняков. Иначе вы должны это делать мотыгой", - объясняет он.
С возрастом Жан-Бернар все же решил немного поступиться своими принципами.
Он приобрел два трактора, которые помогают с сеном.
Жан-Бернар хочет подарить ферму заинтересованному преемнику, а не продавать ее. Но он с пониманием подходит к тому, что будущий владелец может отказаться жить по его принципам.
"Я жил в то время, когда можно было легко начать дело. Просто надо было иметь какую-то землю и можно было заниматься производством", - говорит он.
Фотографии Стефана Маэ.
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