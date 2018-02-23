Как живет фермер, который до сих пор пашет землю с волами

Французский фермер Жан-Бернар Юон не пользуется достижениями современности, такими как машины или пестициды. Он выбрал традиционные методы ведения сельского хозяйства, унаследованные от его предков.

Копірайт зображення Reuters Image caption 70-летний Жан-Бернар Юон чувствует себя счастливым

Фотограф Reuters Стефан Маэ провел неделю с Жаном-Бернаром и его партнершей Лоранс в поселке Рьек-сюр-Белон на западном побережье Франции, чтобы показать их необычный образ жизни.

Копірайт зображення Reuters Image caption Жан-Бернар продает свою продукцию посетителям прямо на ферме

70-летний Жан-Бернар чувствует себя счастливым чудаком. Вместе с Лоранс они вручную доят коров, молотят зерно, собирают навоз, выращивают корм для скота.

Г-н Юон больше любит продавать свинину, телятину и масло посетителям своей фермы, чем сотрудничать с крупными супермаркетами.

Несмотря на то, что его продукция органическая, он игнорирует моду на продажу товаров на фермерских рынках, на которых такая продукция очень популярна.

Копірайт зображення Reuters Image caption Г-н Юон возле бочки с сидром, сделанным из выращенных им яблок

Копірайт зображення Reuters Image caption Лоранс добавляет соль, когда делает масло вручную

Копірайт зображення Reuters Image caption Жан-Бернар и Лоранс используют свеклу в качестве корма для скота

Копірайт зображення Reuters Image caption За обедом пара наслаждается собственным домашним сидром

Сельскохозяйственная техника совершила революцию во французском селе после Второй мировой войны, но Жан-Бернар решил использовать традиционные методы земледелия.

Несмотря на модернизацию вокруг, он продолжал пахать поле с волами, кроме того, у него нет машины, телевизора, интернета и горячей воды.

Копірайт зображення Reuters Image caption Г-н Юон до сих пор использует волов

"Я всегда справлялся сам. Я никогда не был богатым, но о чем мне беспокоиться?" - сказал Жан-Бернар фотографу Стефану Маэ.

"У фермеров сегодня намного больше земли и животных, чем у меня, но они не обязательно счастливы. Они сталкиваются со многими ограничениями", - добавил он.

Копірайт зображення Reuters Image caption Жан-Бернар Юон вместе с другом, который помогает ему собирать свеклу

Он не обесценивает современных фермеров и их методы.

"Люди критикуют, и это хорошо - критиковать, но вы должны знать, почему это произошло. Химикаты были спасением для фермеров. Вы можете себе представить? Вы используете определенное количество глифосата, и у вас нет больше сорняков. Иначе вы должны это делать мотыгой", - объясняет он.

Копірайт зображення Reuters Image caption Ферма Жана-Бернара расположена в живописном уголке Франции

С возрастом Жан-Бернар все же решил немного поступиться своими принципами.

Он приобрел два трактора, которые помогают с сеном.

Копірайт зображення Reuters Image caption Жан-Бернар и Лоранс

Копірайт зображення Reuters Image caption Предки г-на Юона на фотографии, сделанной примерно в 1910 году

Жан-Бернар хочет подарить ферму заинтересованному преемнику, а не продавать ее. Но он с пониманием подходит к тому, что будущий владелец может отказаться жить по его принципам.

"Я жил в то время, когда можно было легко начать дело. Просто надо было иметь какую-то землю и можно было заниматься производством", - говорит он.

Копірайт зображення Reuters Image caption Г-н Юон понимает, что будущий владелец фермы может не перенять его методы ведения хозяйства

Копірайт зображення Reuters Image caption Жан-Бернар хотел бы передать ферму заинтересованному преемнику

Фотографии Стефана Маэ.

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