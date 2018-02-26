Кто фигурирует в новых обвинениях против Манафорта?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Бывший помощник Трампа Рик Гейтс решил признать свою вину и пойти на сотрудничество с командой спецпрокурора Мюллера

Пятница 23 февраля стала точкой невозврата в отношениях двух бывших членов команды президента США Дональда Трампа - Пола Манафорта и Рика Гейтса.

Рик Гейтс - бывший советник Трампа - признал себя виновным в отмывании денег, банковских аферах, уклонении от уплаты налогов и незаконном лоббировании интересов Украины во времена президентства Виктора Януковича.

Против Пола Манафорта, в свою очередь, выдвинуты новые обвинения, а часть прежних была снята.

В документах, которые представила в суд команда спецпрокурора Роберта Мюллера, упоминалась группа европейских политиков, возглавляемая неким "бывшим европейским канцлером" или "иностранным политиком А".

Эта группа занималась лоббированием интересов правительства Януковича под непосредственным контролем его тогдашнего советника и политтехнолога Пола Манафорта.

Русская служба Би-би-си разобралась, перед кем в украинском правительстве отчитывались нанятые Манафортом лоббисты и были ли вовлечены в его схему американские политики.

Американские политики и украинский вопрос

Согласно документам, Манафорт, сотрудничавший с украинской Партией регионов и Виктором Януковичем с 2006 года, всерьез взялся за формирование позитивного имиджа украинского руководства и лоббирование его интересов за рубежом в 2012 году.

Копірайт зображення Getty Images Image caption До увольнения в августе 2016 года Пол Манафорт был руководителем предвыборной кампании Дональда Трампа

Именно тогда в Бельгии был создан Европейский центр современной Украины, работавший в качестве "рупора Януковича" и его партии. Руководство центра подчинялось непосредственно первому вице-премьеру Украины. Мюллер не называет имени, но указывает, что это 2012 год. Тогда, согласно штатному расписанию кабинета министров, эти роли исполняли Андрей Клюев, Валерий Хорошковский и Сергей Арбузов.

В 2012 году при содействии Рика Гейтса Манафорт нанял две компании в Вашингтоне. В документах Мюллера они обозначены как "компания А" и "компания Б".

Американский телеканал NBC и газета The Hill идентифицировали их как Mercury Public Affairs и Podesta Group. Последнюю до октября 2017 года возглавлял Тони Подеста - родной брат Джона Подесты, который руководил избирательной кампанией Хиллари Клинтон.

В дальнейшем Гейтс и Манафорт докладывали Януковичу о том, как его деятельность воспринимается в Вашингтоне: что идет хорошо, а что нужно исправить.

Обе компании получали от Манафорта директивы, как говорить с конгрессменами о таких сложных вопросах, как украинские санкции, законность президентских выборов 2010 года, а также тюремное заключение соперницы Януковича по президентской гонке, экс-премьера и лидера оппозиции Юлии Тимошенко в 2011 году (в обвинительных документах против Рика Гейтса Мюллер упорно называл ее "президентом Украины"; он делал эту же ошибку в предыдущих версиях).

При посредничестве компании А (то есть Mercury Public Affairs) Манафорт лично встречался с членом конгресса США, чей подкомитет занимался украинским вопросом.

Не иноагенты, а консультанты

Чтобы не привлекать внимания к собственной лоббистской деятельности, Манафорт и Гейтс сделали Европейский центр современной Украины клиентом компаний А и Б. С ними был подписаны соответствующие контракты и они получали оплату своих услуг от оффшорных структур Манафорта (Bletilla Ventures Limited, Jeunet Ltd и Global Endeavour Inc, расположенных на Кипре и Гренадинских островах).

В общей сложности лоббистсткие компании получили от политтехнолога 2 млн долларов, как считает следствие, отлично понимая, что центр является только "фиговым листком". Ни лоббистские компании, ни Гейтс, ни Манафорт не регистрировались в министерстве юстиции США как иностранные агенты, лоббирующие интересы иностранного государства, как того требует американское законодательство.

Впоследствии Гейтс заверил обе фирмы, что центр не представляет интересов никакого иностранного правительства и не финансируется ни из государственного, ни из партийного кармана. В 2016 и 2017 году и Гейтс, и Манафорт направили в американский минюст письма, в которых заявляли, что никогда не проводили встреч с американскими чиновниками или журналистами от имени Европейского центра современной Украины - этим занимались только консультанты, нанятые самой организацией.

В то же время, по данным следствия, политтехнологи проводили с нанятыми ими лоббистскими компаниями еженедельные встречи, на которых давали директивы относительно последующих шагов, публичных или письменных заявлений, встреч и бесед с американскими чиновниками. В доме Манафорта в Вирджинии во время обыска были найдены подтверждающие это документы.

В 2012 году Манафорт по заданию Януковича также нанял американскую юридическую компанию (в обвинительных документах она фигурирует как "компания С"), которая написала подробный доклад о деле Тимошенко, которая в тот момент уже сидела в тюрьме.

США официально осудили украинские власти за такие действия в отношении Тимошенко, и отношения между странами стали довольно прохладными. Манафорт и Гейтс, используя свои оффшорные счета, заплатили за доклад по делу Тимошенко 4 млн долларов - эта информация, по данным команды Мюллера, не была отражена в самом тексте документа.

Текст доклада был разослан политтехнологами множеству журналистов и политиков, и Манафорт лично отчитался Януковичу о проделанной работе.

При чем здесь зять соучредителя Альфа-Банка?

Адвокат Алекс ван дер Зваан - муж старшей дочери российского миллиардера Германа Хана - работал на адвокатскую фирму Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, имеющую 22 филиала по всему миру. Украинская прокуратура утверждает, что именно эта компания была нанята Манафортом для подготовки доклада по делу Юлии Тимошенко.

Американский минюст занялся проверкой процесса найма Skadden, Arps - украинские прокуроры утверждали, что он происходил с нарушением установленных конкурсных правил.

Команда Мюллера ранее обнаружила, что ван дер Зваан лгал ФБР о своих контактах с Гейтсом в 2016 году, когда тот сотрудничал с избирательным штабом Трампа, а также удалил электронную переписку с Гейтсом и еще одним фигурантом, который в документах назван "лицо А".

В судебных документах, обнародованных на этой неделе, утверждается, что ван дер Зваан дал ложные показания следователям ФБР о времени своих последних контактов с Гейтсом и "лицом А".

Следователи выяснили, что ван дер Зваан в 2016 году (во время избирательной кампании в США) обсуждал с этими двоими отчет своей юридической компании по делу Тимошенко и записывал эти телефонные переговоры. Он также удалил электронную переписку с Гейтсом и неназванной юридической компанией (в документах Мюллера она фигурирует как "адвокатская контора А"), датированную сентябрем 2016 года.

Копірайт зображення EPA Image caption Алекс ван дер Зваан явился в вашингтонский офис ФБР до начала судебных слушаний во вторник

Американские власти в 2016 году попросили юридическую компанию Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom предоставить документы об их работе в интересах правительства Януковича, в том числе и ту их часть, которая касалась сотрудничества с Манафортом относительно доклада, который впоследствии был использован для того, чтобы оправдать арест Тимошенко. Адвокатская контора впоследствии уволила ван дер Зваана и согласилась сотрудничать с американскими следователями.

Таинственный канцлер

В 2012 году Манафорт и Гейтс от имени Януковича и Партии регионов тайно наняли команду, состоявшую из бывших европейских ведущих политиков, чтобы те благосклонно отзывались о положении вещей в Украине.

Она носила неформальное название "Габсбургская группа", ее члены должны были давать свою "независимую оценку" действиям правительства Украины, официально не являясь друзьями Януковича, но одновременно получая финансовое поощрение за лоббистские услуги.

Руководил группой, по данным спецпрокурора, "бывший европейский канцлер" или "иностранный политик А". Он и его команда, а также компании А и В, нанятые Гейтсом и Манафортом, занимались лоббированием украинских интересов в том числе в конгрессе США и в президентской администрации.

В течении 2012 и 2013 годов Манафорт со своих оффшорных счетов заплатил им 2 млн долларов.

Габсбургский профиль

Несмотря на то что в своих документах Мюллер ни разу не называет имя "иностранного политика А", он одновременно четко указывает на должность, которую в свое время занимал этот чиновник - пост канцлера существует в Германии и Австрии, он равен позиции премьер-министра.

Радиостанция "Немецкая волна" и британская газета Daily Mail предлагают две версии: этим человеком может оказаться бывший канцлер Германии Герхард Шредер, друг Путина, долгое время после своей отставки работавший в энергетическом секторе и в 2017 году занявший пост председателя совета директоров "Роснефти". Еще один бывший канцлер, но уже австрийский - Альфред Гусенбауэр - работал на Mercury group.

Только в июне 2017 года Mercury group в лице Вина Вебера и при участии Пола Манафорта впервые упомянула Гусенбаэура в своем отчете.

Среди встреч, перечисленных в документе - беседы, проходившие в 2013 году при участии бывшего конгрессмена, лоббиста Вина Вебера и депутата Рады от Партии регионов Сергея Клюева с конгрессменами Гарнером, Рорабахером, Мерфи, Ройсом, Адерхолтом и Шимкусом, бывшим руководителем американской торгово-экономической палаты в Украине Хорхе Зукоски.

Там же записаны встречи представителей украинских политических кругов с представителями религиозных и аналитических организаций. С украинской стороны участие в "наведении мостов" принимали, к примеру, сын тогдашнего премьер-министра Николая Азарова Алексей, народные депутаты Украины Сергей Клюев (младший брат Андрея Клюева, первого вице-премьера Украины, которому предположительно подчинялся Европейский центр современной Украины), Сергей Кутовой, Ирина Сех, Иван Кириленко (давний соратник Юлии Тимошенко).

В чем признался Гейтс в суде?

Рик Гейтс признался в заговоре против США и в даче ложных показаний спецпрокурору Мюллеру и ФБР. В последний раз, согласно судебным документам, он солгал 1 февраля этого года. Но после этого (то есть в течение последних 3 недель) Гейтс раскаялся и пошел на сделку со следствием.

Бывший ближайший помощник Трампа признался в уклонении от уплаты налогов и банковском мошенничестве, а также в отмывании денег через компании, которыми он владел вместе с Манафортом.

Гейтс заявил, что лгал следователям о встрече, которая состоялась 19 марта 2013 года в клубе Капитолийского холма, в которой принимали участие Манафорт, Вин Вебер и конгрессмен-республиканец Дана Рорабахер. Ранее Гейтс заявлял, что по словам Манафорта и Вебера, в ходе беседы они не обсуждали украинский вопрос. Сам Рорабахер заявлял, что не помнит, поднимались ли темы Украины и России, но возможно, звучало что-то в отношении России и балтийских стран.

Дана Рорабахер - конгрессмен от штата Калифорния - является одним из самых горячих защитников России и политики Кремля в американском конгрессе.

Гейтс должен явиться в суд 14 мая, ему грозит от 59 до 71 месяца тюрьмы. В иду его сотрудничества со следствием спецпрокурор Роберт Мюллер может ходатайствовать перед судом о смягчении приговора.

Как отреагировал Манафорт?

Манафорт не признает свою вину. Его представитель Мэгги Хаберман передала прессе следующее его заявление: "Невзирая на то что Рик Гейтс сегодня признал себя виновным, я продолжаю настаивать на своей невиновности. Я надеялся и ожидал, что моему бизнес-партнеру хватит сил продолжать битву для того, чтобы доказать нашу невиность. По поверхностным причинам, он выбрал другой путь. Это не изменит моего желания защищать себя от неправды, которая повлекла за собой обвинения против меня".

Копірайт зображення Reuters Image caption Одна из квартир в этом доме в Александрии, штат Вирджиния, принадлежит Полу Манафорту

Манафорту инкриминируют полтора десятка пунктов - среди них заговор против США, мошенничество, уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, сокрытие иностранных счетов, незаконная лоббистская деятельность. Команда Мюллера просит суд отобрать у Манафорта четыре объекта недвижимости в Нью-Йорке и Вирджинии, купленные на деньги, полученные во время работы на правительство Януковича. Также спецпрокурор просит арестовать деньги на счетах Манафорта и полис на страхование жизни.

О костюмах от дорогих модельеров, на которые, согласно более ранним документам комиссии Мюллера, Манафорт потратил почти миллион долларов, речь не идет.