Экологическая мода: что такое sustainability и почему это важно?

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Модели Moschino на показе моды в Милане, февраль 2018 года

На этой неделе журнал Vogue Австралия опубликовал обложку своего мартовского выпуска с главной темой "Моделирование будущего" и колонкой нового гостевого редактора Эммы Уотсон "Сейчас самое время для вдумчивой моды".

В то же время London Collage of Fashion анонсировал новый курс "Fashion и Sustainability: понимание роскошной моды в меняющемся мире" ("Fashion and Sustainability: Understanding Luxury Fashion in a Changing World"), который будет проходить в открытом доступе.

Слово sustainability звучало едва ли не в каждом выступлении на нынешних конференциях FashionTech и FashionSustain в Берлине. И чуть ли не в каждом выступлении повторяли, что индустрия моды - второй самый крупный загрязнитель планеты после нефтяной промышленности.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Одежда на манекене из пальмового дерева французского дизайнера Патрика Лафронтьера

В мире fashion происходит технологическая революция: появляются альтернативные, более экологичные варианты изготовления одежды, обуви, тканей, аксессуаров.

Веганские куртки из кожи яблок, ткань, которая накапливает солнечную энергию днем, чтобы ее можно было использовать ночью, сумки из пальмовых листьев... И все эти идеи объединяет понятие, которое становится главным трендом в мире моды - sustainability.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Показ на Women's Fall/Winter 2018/2019 в Милане, февраль 2018 года

Что такое sustainability?

С английского sustainability переводится как экологическая стабильность, безопасное использование природных ресурсов, рассчитанное на долгосрочную перспективу, или факторы, обеспечивающие экологическую и социальную безопасность.

Копірайт зображення Thomas Niedermueller/Getty Images Image caption Выставка Greenshowroom & Ethical Fashion Show в Берлине, январь 2018 года

Можно выделить три направления, в которых бренды, так же как и потребители, могут проявить приверженность этой идее, объясняет BBC Украина Райан Клото, основатель и руководитель испанской компании Fashioneers, которая помогает развиваться стартапам в сфере модных технологий.

Это бережное использование природных и человеческих ресурсов (reducing), повторное использование готовых вещей (reusing и upcycling), а также переработка отходов и вещей для изготовления новых (recycling).

Бережное отношение к ресурсам

Несколько лет назад активисты организации Fashion Revolution провели социальный эксперимент.

На улице установили автомат по продаже футболок за 2 евро. Перед оплатой потенциальным покупателям демонстрировали видео о производстве футболок. Как миллионы женщин работают по 16 часов в сутки за 13 центов в час в ужасных условиях.

Копірайт зображення Tullio M. Puglia/Getty Images Image caption Показ на Milan Fashion Week в феврале 2018 года

После ролика заинтересовавшиеся люди могли либо купить футболку, либо пожертвовать эти деньги. 90% участников эксперимента отказались от покупки.

Сейчас активисты развивают кампанию под названием "Кто сделал мою одежду" (в оригинале - Who made my clothes), чтобы мотивировать бренды раскрывать информацию об условиях изготовления вещей, которые они продают.

Копірайт зображення Thomas Lohnes/Getty Images Image caption Гости Greenshowroom & Ethical Fashion Show в Берлине нюхают обувь из кукурузы

"Прозрачность становится необходимой частью брендов", - рассказывает основатель Fashion Scout London Мартин Робертс на конференции Blockchain Fashion Week.

По его словам, особое внимание проблеме влияния моды на климат и человеческую жизнь уделяют миллениалы.

"Это часть их ДНК. Возможность проследить весь процесс от того, в каких условиях сделали ткань, и получили ли за это люди достойную зарплату", - говорит Робертс.

Если говорить о бережном отношении к природным ресурсам, особого внимания требует производство котона - одного из самых любимых материалов в индустрии моды.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Показ на London Fashion Week, февраль 2018 года

По данным World Resources Institute, для изготовления одной хлопчатобумажной футболки необходимо 2700 литров воды.

Примерно такое же количество воды потребляет человек в течение 2,5 лет.

В Средней Азии, например, выращивание хлопка стало одной из причин осушения рек Амударья и Сырдарья.

В Индии или Африке воды не хватает даже для обеспечения ежедневных потребностей людей.

Копірайт зображення Scott Olson/Getty Images Image caption Плантация котона в штате Арканзас (США)

По подсчетам легендарного производителя джинсовой одежды американской компании Levis, на полный цикл жизни 501 модели джинсов - от выращивания котона и до дальнейшей стирки при ношении - уходит 3781 литр воды.

Бренд разработал собственную технологию уменьшения применения воды в производстве, а также поощряет использование переработанного коттона.

Upcycling или вторая жизнь

Именно из джинсов Levis украинский дизайнер Ксения Шнайдер изготовила свою первую модель Demi-Denims, которая стала популярной среди селебритиз не только в Украине.

"Я поехала на Лесной (рынок second hand в Киеве - Ред.), купила три пары Levis, постирала их, распорола и перекроила в первые Demi-Denims", - рассказывает дизайнер BBC Украина.

В коллекциях своего бренда Ksenia Schneider использует винтажный джинс и спортивную форму. Из джинсов она изготавливает шорты, юбки, плащи, пиджаки, из спортивной одежды - бомберы, платья и костюмы.

Копірайт зображення Фото Ксении Шнайдер Image caption Свою первую модель Demi-Denims дизайнер изготовила из джинсов, купленных на рынке second hand в Киеве

По подсчетам Ксении, для изготовления одной пары Demi-Denims нужны две-три пары старых джинсов, на один тренч идет шесть-восемь пар, на юбку - две пары.

Старые джинсы отправляют в химчистку, затем распарывают, далее кроят вручную каждую вещь.

"На джинсы (сам крой - Ред.) уходит пара часов, - объясняет дизайнер. - А чтобы перекроить один плащ или пиджак, нужно полтора дня".

Далее пошив, после чего отдельный специалист особым лезвием делает рваные швы и потертости. И последний этап - повторная стирка, сушка и повторная обработка.

"Каждый день для нас - это новый вызов, потому что мы работаем со специфическим сырьем, - рассказывает дизайнер. - Часто бывают сюрпризы. Мы не можем подобрать нужный оттенок денима, или вещи не возвращаются в идеальное состояние после химчистки".

За все время существования бренда команда Ксении подарила вторую жизнь 10 тысячам пар джинсов.

Копірайт зображення Фото Ксении Шнайдер Image caption Джинсы от Ksenia Schneider

На глобальном рынке fashion практики sustainability становятся неотъемлемой частью прогрессивных брендов.

Например, популярной шведской компании H&M.

"Потребители спрашивают их (H&M): "Как мы можем вам доверять?", - рассказывает основатель Fashion Scout London Мартин Робертс. - Когда компания говорит, что производит футболки с пометкой sustainable, что они экологичны, люди доверяют им, а они зарабатывают больше денег".

Копірайт зображення УНИАН Image caption Показ на Ukrainian Fashion Week в сентябре 2017 года

"Бренды должны принимать во внимание практики sustainability, так как потребители все больше этого требуют, и это имеет смысл даже с финансовой точки зрения", - говорит основатель Fashioneers Райан Клот.

Кажется, нет никакого смысла рассчитывать на ведущие позиции в этой индустрии, если ты равнодушен к вопросу бережного отношения к природе и людям, которые работают на твое имя.

Модный детокс

Но миссия по спасению планеты не может быть миссией одних fashion брендов.

На этой неделе fashion-дива и редактор японского Vogue Анна Делло Руссо распространила в Instagram промо-видео грандиозной распродажи своего гардероба.

Г-жа Делло Руссо известна привычкой менять одежду несколько раз в день, а ее коллекция дизайнерских вещей "живет" в отдельной квартире. Сейчас она хочет передать ее следующим поколениям.

Копірайт зображення Jacopo Raule/Getty Images Image caption Анна Делло Руссо на Paris Fashion Week, сентябрь 2016 года

Одним из ее партнеров в акции стал итальянский стартап Lablaco.

Мобильное приложение компании позволяет передать ненужную вещь любому заинтересованному покупателю в другую страну.

Вы фотографируете предмет гардероба, загружаете фотографию в систему и выбираете: хотите продать вещь или отдать нуждающимся людям, проживающим в зонах конфликтов, например, рассказывает BBC Украина соучредитель Lablaco Лоренцо Альбриги.

При этом сама одежда или обувь бесплатные, оплатить нужно только стоимость доставки.

Такая замкнутая система "позволяет людям покупать более рационально, потреблять меньше и обмениваться одеждой, уменьшая отходы и излишки", - говорит он.

Для меня лично все началось с детокса собственного шкафа.

Многие наряды из своей немалой коллекции я не носила, а выбрасывать жалко, я считала, что вещи должны жить.

Тогда я узнала о модных online и offline second hand, где за условные деньги продают или просто отдают новые вещи, или те, что в хорошем состоянии.

Копірайт зображення David Ramos/Getty Images Image caption Секонд хенд в Барселоне

А когда узнала, что объемы одежды, которые ежегодно попадают на свалки, измеряются миллионами тонн, начала тщательно выбирать вещи, которые покупаю для себя и для своего дома.

Также обращаю внимание, есть ли на этикетках упоминание о sustainability.

Как говорит Райан Клот, "sustainability должно быть в вашей жизни по определению".

В конце концов, мы можем прийти к этапу, когда между sustainable fashion или этической модой и просто fashion не будет никакой разницы.

.