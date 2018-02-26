Что происходит в медуниверситете Богомольца

Копірайт зображення ВВС Image caption Замок на двери - вот так в понедельник выглядел медуниверситет им. Богомольца

В медуниверситете им. Богомольца с 26 февраля объявили забастовку, обучение остановили на неопределенное время.

Сообщение об акции появилось на официальной странице в Facebook медуниверситета. Организатором там значится забастовочный комитет, в который, как говорится в заявлении, входят и преподаватели, и студенты.

Однако забастовку в вузе поддерживают не все преподаватели и студенты.

В Минздраве заявили, что студентов и преподавателей к забастовке принуждают, и призывают не срывать учебный процесс.

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Разрешили не ходить на занятия

С понедельника обучение и научная деятельность в Национальном медицинском университете имени Богомольца остановились, все помещения вуза закрыли, за исключением клиник, где лечатся пациенты. Об этом заявили в забастовочном комитете университета. Причиной забастовки назвали "грубое и незаконное вмешательство" Министерства здравоохранения в самоуправление вуза.

Также среди обвинений, которые в университете выдвигают министерству, является злоупотребление властью. В частности речь идет о якобы письменных указаниях от Минздрава "под угрозой расправы увольнением, осуществлять растрату бюджетных средств в особо крупном размере в обход предусмотренных законом обязательных тендерных процедур".

"Минздрав решил поставить весь университет на колени, заблокировав выплаты стипендий студентам и заработных плат трудовому коллективу, незаконно лишив права банковской подписи законно избранное руководство вуза", - заявили в стачкоме.

Требования забастовщиков: возвращение на должность ректора Екатерины Амосовой и "проведение в соответствии с требованиями законодательства Украины интегрированного лицензированного экзамена Шаг 1. Стоматология".

Бастующие также просят президента и премьера вмешаться в ситуацию, "создать комиссию по расследованию злоупотреблений руководством Минздрава" и отстранить "на время расследования" и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун и ее заместителей.

Копірайт зображення unian Image caption Г-жа Амосова ранее заявляла, что активные студенты поддерживают протест

В забастовочный комитет, как говорится в заявлении, вошли представители Студенческого парламента, студенческой ОО "Студенческое доверие", студенческий профком и студенческий актив. Со стороны трудового коллектива вуза - деканы и проректоры, профсоюзный комитет университета.

В Минздраве заявляют о манипуляциях

В Минздраве призывают студентов и преподавателей не поддаваться "на провокации и манипуляции" и не срывать учебный процесс.

В министерстве заявили, что к ним обращаются обеспокоенные преподаватели и студенты из-за того, что их "заставляют" начать забастовку.

В Минздраве назвали неправдивой информацию о блокировании стипендий и зарплат, отметив, что университет самостоятельно проводит выплаты, а руководство университета имеет все полномочия на это.

Право на мирные собрания университета чиновники уважают, но напоминают, что основная задача этого вуза - это "подготовка квалифицированного врача".

Проверка университета продолжается, а г-жу Амосову обвиняют в том, что она "систематически не является на заседания комиссии, несмотря на приглашение".

Скандалы в медуниверситете

Острая фаза конфликта между Минздравом и университетом Богомольца началась 20 февраля.

В Минздраве сообщили, что из-за отсутствия договора между медуниверситетом и Центром тестирования студенты третьего курса стоматологического факультета не смогли сдать обязательный для продолжения обучения экзамен. Тогда же Минздрав отстранил Екатерину Амосову от должности ректора медуниверситета, объяснив это срывом лицензионного экзамена.

Екатерина Амосова, дочь известного врача-ученого Николая Амосова, назвала увольнение "расправой" за то, что она отказалась расторгнуть соглашение о бесплатном получении услуг от центра тестирования.

Также г-жа Амосова была недовольна назначением и. о. ректора профессора университета Богомольца Михаила Захараша, с которым у нее полгода продолжается открытый конфликт.

Студенты на прошлой неделе организовали акции протеста у здания вуза и не пускали г-на Захараша на его рабочее место.

Все эти события в медуниверситете Богомольца происходят на фоне скандала с самоубийством студентки из Туркменистана, которая училась в этом вузе на факультете стоматологии. Первокурсница Мукаддас Насырлаева прыгнула с моста Патона 30 января.

Копірайт зображення unian Image caption Друзья студентки Мукаддас Насырлаевой возмущались, что в универе убирали цветы, которые приносили в память о ней

Как заявили адвокаты девушки, у нее были проблемы с продлением разрешения на проживание в Украине. Руководство университета обвинили в доведении девушки до самоубийства.

В университете заявили, что виза студентки была просрочена, поэтому ее отчислили. Ее тело до сих пор не найдено.

Что говорят преподаватели и студенты

Преподавательница университета, которая попросила не называть ее имя, рассказала ВВС Украина, что накануне звонило руководство и просило не приходить на работу. По состоянию на утро понедельника, все корпуса вуза закрыты, кроме физико-химического, где размещен забастовочный комитет.

"Висят замки, никуда войти нельзя, преподаватели со студентами зашли в физ-хим корпус погретьс ... То есть администрация, которую якобы отстранили, перекрыла входы в учебные помещения и кабинеты преподавателей... разошлись по домам - на улице -15", - рассказала преподаватель. По ее словам, табели на зарплату на прошлой неделе не подписали, поэтому преподаватели волнуются, будет ли в конце месяца зарплата.

Идею забастовки преподавательница не поддерживает: "Не понимаю - есть решение Минздрава о проверке, есть временный и.о. В чем проблема пустить комиссию и и.о., если все хорошо в вузе? ...значит не все хорошо и прозрачно, как нам говорят".

Копірайт зображення facebook.com/pg/amosova.k.m/

В соцсетях студенты пишут как о поддержке забастовки, так и высказываются против нее.

"Понятно только одно - играют чьи-то очень высокие амбиции", - пишет в Facebook о событиях в университете студентка вуза Анастасия Небеская.

"Хочется, чтобы это все прекратилось, чтобы завтрашний забастовочный день был первым и последним... Обнажилось очень много проблем... если для привлечения внимания к ним нужна забастовка, то я готова его поддержать", - отмечает она.

В забастовочном комитете завили, что студентам разрешили пропускать занятия, отметив, что "причина пропуска ... на период забастовки будет считаться уважительной". Пропуски разрешат отработать позже. Студенты в соцсетях переживают из-за стипендии и того, как надо будет отрабатывать эти пробелы.

"Я учусь на контракте! Какая забастовка? Почему это решили за меня? Это создана только видимость поддержки от студентов. Я хочу нормально продолжить учебу и получить свой диплом!", - пишет в Facebook студентка София Нышпора.