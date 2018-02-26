"С золотом и грустью": итоги Олимпиады-2018 для Украины

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сборная Украины на открытии Олимпиады в Пхенчхане, 9 февраля 2018 года

В Пхенчхане завершились 23-е Зимние Олимпийские игры.

Медальный зачет выиграла Норвегия, которая получила столько же золотых наград, как и Германия (14), но имеет больше серебра.

Украина с одной золотой медалью фристайлиста Александра Абраменко в этом рейтинге - на 21-м месте.

Результат вроде неплохой, особенно если учесть, что нынешняя команда была наименьшей за весь период выступлений на "белых" Олимпиадах.

Но дело в том, что действительно приличного выступления, кроме Абраменко, ждали еще на соревнованиях в биатлоне - профильном и единственном действительно развитом в Украине зимнем виде спорта.

Стреляющие же лыжники вернулись с пустыми руками. Наивысшим их достижением стало седьмое место в смешанной эстафете. Этот результат уже назвали провалом.

Почему так произошло и имеет ли зимний спорт в Украине реальную перспективу?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Фристайлистив Александр Абраменко завоевал золото

Призрак Солт-Лейк-Сити

Нечто похожее украинский биатлон уже переживал.

На Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити в 2002 году украинская женская сборная по биатлону ехала в роли фаворита.

У команды как будто не было слабых мест: одна из лидеров мирового биатлона Елена Зубрилова, серебряный призер Олимпиады-1998 Елена Петрова, одна из самых быстростреляющих биатлонисток мира Татьяна Водопьянова, надежный эстафетный боец ​​Нина Лемеш.

Государство обеспечило спортсменок всем необходимым, но ошибки в процессе подготовки и просчеты с поселением уже на месте Олимпиады привели к краху.

Своего фристайлиста Абраменко в 2002-м не нашлось, и домой Украина вернулась без наград.

В министерстве спорта на фоне провала решили существенно урезать финансирование биатлонистам. И даже уволили несколько человек: главный тренер сборной Роман Бондарук вскоре начал работать в Польше.

И уже на следующей Олимпиаде привел к серебру Томаша Сикора. Елена Зубрилова, чтобы избежать травли, переехала в соседнюю Беларусь, а Водопьянова завершила карьеру.

Стагнация

Между той и нынешней историями - много общего. И речь идет не только о 58 млн гривен, которые министерство спорта щедро выделило на подготовку биатлонистов к главному старту четырехлетия.

Нынешняя женская сборная по биатлону так же никак не могла избавиться от чемпионских лавров Сочи-2014. Тогдашняя победа в олимпийской эстафете - достижение, безусловно, историческое.

Но стоило ли ожидать, что те же люди способны повторить результат четырехлетней давности и в Пхенчхане? Ведь Валентина и Вита Семеренко, которым тогда было по 28, и 27-летняя Елена Пидгрушная находились в золотом для биатлона возрасте.

А что было дальше?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Украинские биатлонистки завоевали золото на Олимпиаде в Сочи в 2014 году

Вита Семеренко в межолимпийском цикле почти три года лечилась.

Пидгрушная пропустила сезон по семейным обстоятельствам, потом долго восстанавливала форму, лечилась. И наконец выступить на Олимпиаде не смогла, хотя в состав и попала и даже несла на церемонии открытия национальный флаг.

Валентина Семеренко была среди лидеров мирового биатлона в сезоне 2014/2015, и в дальнейшем в ее выступлениях наметился спад.

Четвертая из состава золотой олимпийской эстафеты, Юлия Джима, в свои 27 в Пхенчхане должна была находиться на гребне возможностей. Но в начале Олимпиады Юлия заболела и пропустила из-за этого две стартовые гонки - спринт и преследование.

Сама спортсменка уже после прилета в Киев рассказала о болезни, которая беспокоит ее регулярно и выбивает из строя примерно на месяц. И часть этого месяца пришлась именно на начало главного старта четырехлетия.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Юлия Джима на Олимпиаде в Пхенчхане

Конечно, тренерский штаб сборной знал и об особенностях болезни Джимы, и о проблемах других спортсменок.

Соответственно, в межолимпийском цикле стоило особое внимание сконцентрировать на подготовке резерва. В этот период проявили себя молодые Анастасия Меркушина и Ирина Варвинец.

Но в том-то и дело, что эти девушки были на поверхности и раньше. Взять хотя бы Анну Кривонос, которой сейчас 20, но которая становилась чемпионкой мира среди юниоров еще в 2015-м.

Фактор новых тренеров

В межолимпийском цикле женскую сборную возглавил словенский специалист Урош Велепец.

Он сменил на этом посту Василия Карленко - человека, которого называют главным творцом успехов периода 2011-2015 годов. Сам Карленко о причинах отставки предпочитает не говорить. В том числе и потому, что сейчас занимает должность вице-президента Федерации биатлона Украины.

Велепец освежил тренировочный процесс, и сначала это давало результат. Серьезно добавила Джима, прогрессировали Меркушина и Варвинец.

Отражением успешности работы тренерского штаба была серебряная медаль украинок в эстафетных гонках на чемпионате мира-2017 в норвежском Холменколлене.

Особая ее ценность заключается в том, что состав был обновленным - наряду со старожилами Джимой и Пидгрушной выступали Варвинец и Меркушина.

В то же время не радовала форма сестер Семеренко. Вита продолжала лечиться, а результаты Валентины ухудшались. Связано ли это с изменением тренерского штаба, сказать трудно.

Скандал

О том, что отношения между сестрами Семеренко и тренером Велепцом сложные, стало известно уже во время Олимпиады.

Узнав, что ее не выставили в составе эстафетной четверки на Играх в Пхенчхане, Валентина обратилась к болельщикам в комментариях на паблике UA:Биатлон.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Валентина Семеренко на Олимпиаде в Пхенчхане

"Знаете, болельщики, у нас не команда, а просто ..." - с этих слов спортсменка начала и затем добавила серию комментариев, в которых обвинила тренера в необъективности.

Это произошло утром 22 февраля - за считанные часы до старта женской эстафеты, на которую Украина возлагала самые большие медальные надежды.

Понятно, что после такого скандала надеяться на чудо было сложно. Наивысшим достижением украинок по итогам спринта, преследования, индивидуальной гонки и масс-старта стало 14-е место Виты Семеренко в первой из перечисленных дисциплин.

В эстафете же Украина была обречена уже после первого этапа, который Варвинец завершила на десятом месте и с одним промахом. Только Юлия Джима выступила так, как от нее ожидали. Другие биатлонистки - провалились.

Просчеты

История с Солт-Лейк-Сити повторилась.

Судя по функциональному состоянию команды, тренеры просчитались с процессом адаптации подопечных к непривычному временному (плюс 7 часов по сравнению с Киевом) и высотному поясам (более 1000 м над уровнем моря).

Кроме того, существенно ухудшились по сравнению с предыдущими сезонами показатели точности.

К примеру, Вольфганг Пихлер, наставник шведской сборной - команды, чье выступление стало главной сенсацией биатлонной программы Олимпиады-2018 - предсказал все пхенчханские сложности.

По его просьбе во время тренировочных сборов в Эстерсунде корейская трасса была воссоздана почти один в один. Стрельбу шведы отрабатывали, создав ветряные преграды, приближенные к пхенчханским.

И в результате в мужской эстафете шведы завоевали золото и стали единственной из 18 команд, не имевшей промахов. Среди женщин метко стреляли только скандинавки, белоруски и швейцарки. Шведки получили серебро.

Украинские реалии

Шаг назад по сравнению с предыдущей Олимпиадой сделали не только биатлонисты, но и олимпийская команда в целом.

Показательно, что по сравнению с Играми-2014 в Сочи в топ-15 попали только шесть украинских спортсменов посрпавнению с 15 на Олимпиаде четырехлетней давности. И то с учетом санной эстафеты, где украинцы заняли 13-е место из 13.

Андрей Мандзий, который занял в соревнованиях саночников-одиночников предпоследнее место, шокировал поклонников видео, где он собственноручно изготавливает сани, на которых затем стартовал на Олимпиаде.

Трудно требовать приличных показателей и от горнолыжников Ольги Кныш и Ивана Ковбаснюка, учитывая, что на скоростных трассах калибра пхенчханских они соревнуются или тренируются считанные разы в год.

В этом контексте неожиданными можно назвать сразу несколько результатов. Скажем, двоеборца Виктора Пасечника, который не имеет возможности постоянно ездить на этапы Кубка мира, постоянно тренировать прыжки со 120-метрового трамплина, но при этом улучшает свои результаты и финиширует на 30-м и 23-м местах среди полусотни участников.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Виктор Пасечник на Олимпиаде в Пхенчхане

А это - более чем на десять позиций выше по сравнению с Олимпиадой в Сочи. Виктор мог бы выступать еще лучше, имей он такие условия для подготовки, как представители некоторых стран, которых он обошел.

Перспективы

Кроме Пасечника, неплохо в Пхенчхане проявил себя саночник Антон Дукач, который имел все шансы попасть в двадцатку финалистов.

А особенно - самый молодой в составе украинской олимпийской сборной, первый в ее истории скелетонист Владислав Гераскевич. Парню всего 19, и этим видом спорта он начал заниматься только за два года до старта Олимпиады.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Антон Дукач на Олимпиаде в Пхенчхане

На международные старты Владислав ездил исключительно благодаря энтузиазму отца Михаила Гераскевича, который сначала потратил все домашние сбережения, а потом влез в долги.

Благодаря папиной жертвенности и собственной настойчивости, Владислав прогрессирует весьма быстро. На прошлогоднем чемпионате мира он был 24-м, а на Олимпиаде финишировал 12-м, показав в заключительном заезде седьмой среди 20-ти участников финала результат.

Отец спортсмена говорит, что сына уже пытались переманить в свои ряды несколько европейских стран. Однако Владислав демонстрирует патриотизм и отвечает, что хочет достичь вершин исключительно под украинским флагом.

Вот только готово ли обеспечить все необходимые для Владислава условия государство? Судя по высказываниям в итоговой олимпийской студии заместителя спортивного министра Игоря Гоцула, перспективы туманны.

На вопрос, стоит ли ожидать строительства в Украине скелетонной трассы, чиновник ответил: "Мог бы вас порадовать и сказать, что да. Но на самом деле все непросто. Строить трассу для одного спортсмена не очень выгодно".

Что дальше?

Так или иначе, наши чиновники склонны к поспешным выводам. Мол, нет результата, спортсмены занимают последние места, следовательно и вид спорта не является перспективным и адекватного финансирования не заслуживает.

Показательным в этом контексте должен стать пример новоиспеченного олимпийского чемпиона Александра Абраменко. На двух первых своих Олимпиадах, в Турине-2006 и Ванкувере-2010, молодой фристайлист занимал предпоследнее и последнее места соответственно.

Первые заметные результаты у него появились только в 2009-м. В то время к Абраменко относились примерно так же, как к тем ребятам, которые находятся на последних местах сейчас.

При таком отношении можно опустить руки. Немало атлетов так и делают. Абраменко пошел до конца и на своей четвертой Олимпиаде, в 29-летнем возрасте стал чемпионом. Хотя перспектив вроде и не было, а тренироваться приходилось за рубежом.

После победы Александра в Пхенчхане вся страна ужаснулась от того, в каком состоянии находится трамплин, на котором готовился будущий чемпион.

Собственно, тот трамплин - лишь капля в море, потому что большинство спортивных объектов, на которых готовятся представители зимних видов, находятся в не менее плачевном состоянии.

Большие надежды сейчас возлагаются на строительство тренировочного комплекса в Буковеле. С его появлением положение многих зимних видов (биатлона, лыжных гонок, различных видов фристайла и, возможно, сноубординга) должно улучшиться.

И для того, чтобы остановить свободное падение украинского спорта, изменения надо вводить уже и сейчас. Иначе в Пекине-2022 даже шесть мест в топ-15 покажутся достижением.