Годовщина в фото: как в Крыму подняли российские флаги

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В ночь на 27 февраля 2014 года несколько десятков вооруженных людей в военной форме без знаков различия захватили здания крымского парламента и правительства в Симферополе.

За день до этого проукраинские активисты провели большой митинг, который помешал Верховному совету Крыма принять решение об отставке правительства - собрать нужного количества голосов депутатов тогда не удалось.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Проукраинский и пророссийский митинги возле здания Верховного совета Крыма, 26 декабря 2014 года

"Мы разошлись, будучи уверенными, что спасли Крым, себя и Украину. Я и думать не мог, что получится так, как получилось 27-го утром", - рассказывал впоследствии один из лидеров Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Он вспоминает, что 27 февраля в 4 часа утра его разбудил звонок главы СБУ Крыма:

"Сказал, что большое количество людей с многочисленным оружием вошли в здание Верховного совета и Совета министров Крыма".

Чубарова несколько удивил такой звонок:"Я сказал: "Почему ты мне звонишь?" У тебя есть полномочия. Вперед".

Копірайт зображення УНІАН Image caption Баррикада, которая появилась возле здания крымского парламента в ночь на 27 февраля 2014 года

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Впрочем, украинские силовики никаких активных действий тогда не предприняли, лишь окружили захваченные здания. В это же время там начался пророссийский митинг.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Пророссийский митинг

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Возле здания Верховного совета Крыма и Совета министров АРК в Симферополе появились баррикады, а над самими зданиями подняли российский флаг.

Копірайт зображення УНІАН Image caption 27 февраля 2014 года государственные флаги Крыма и России появились рядом на здании Верховного совета республики

В тот же день, 27 февраля, Верховный совет Крыма, помещение которого контролировали вооруженные люди, объявил о проведении на полуострове референдума о присоединении к России. Планировалось, что голосование проведут 25 мая, однако впоследствии его перенесли на 16 марта.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Украинская милиция окружила правительственные здания, однако активных действий не предпринимала

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Депутаты Верховного совета АР Крым отправили в отставку правительство Анатолия Могилёва и назначили главой нового правительства лидера партии "Русское единство" Сергея Аксёнова.

В то же время новая украинская власть заявила, что назначение нового состава правительства Крыма и проведение референдума не будет считать легитимным, поскольку эти решения принимались под давление вооруженных людей, а также при сомнительным кворуме.

Копірайт зображення Укринформ Image caption Сергей Аксенов

В Москве же настаивали, что правительственные здания в Крыму захватили члены местной "самообороны".

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Однако позже президент России Владимир Путин признал, что "за спиной сил самообороны Крыма встали наши военнослужащие".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Владимир Путин признал, что в Крыму в феврале 2014 года действовали "вежливые люди" - российские военнослужащие без опознавательных знаков (фото от 10 марта 2014 года)

Украина и большинство стран мира не признают результаты крымского референдума, а присоединение полуострова к России считают незаконной аннексией, за что в отношении РФ были введены международные санкции.