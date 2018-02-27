Годовщина в фото: как в Крыму подняли российские флаги
В ночь на 27 февраля 2014 года несколько десятков вооруженных людей в военной форме без знаков различия захватили здания крымского парламента и правительства в Симферополе.
За день до этого проукраинские активисты провели большой митинг, который помешал Верховному совету Крыма принять решение об отставке правительства - собрать нужного количества голосов депутатов тогда не удалось.
- Чубаров: "Год назад мы были уверены, что спасли Крым"
- Дело о госизмене Януковича: так кто сдал Крым?
"Мы разошлись, будучи уверенными, что спасли Крым, себя и Украину. Я и думать не мог, что получится так, как получилось 27-го утром", - рассказывал впоследствии один из лидеров Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
Он вспоминает, что 27 февраля в 4 часа утра его разбудил звонок главы СБУ Крыма:
"Сказал, что большое количество людей с многочисленным оружием вошли в здание Верховного совета и Совета министров Крыма".
Чубарова несколько удивил такой звонок:"Я сказал: "Почему ты мне звонишь?" У тебя есть полномочия. Вперед".
Впрочем, украинские силовики никаких активных действий тогда не предприняли, лишь окружили захваченные здания. В это же время там начался пророссийский митинг.
Возле здания Верховного совета Крыма и Совета министров АРК в Симферополе появились баррикады, а над самими зданиями подняли российский флаг.
В тот же день, 27 февраля, Верховный совет Крыма, помещение которого контролировали вооруженные люди, объявил о проведении на полуострове референдума о присоединении к России. Планировалось, что голосование проведут 25 мая, однако впоследствии его перенесли на 16 марта.
Депутаты Верховного совета АР Крым отправили в отставку правительство Анатолия Могилёва и назначили главой нового правительства лидера партии "Русское единство" Сергея Аксёнова.
В то же время новая украинская власть заявила, что назначение нового состава правительства Крыма и проведение референдума не будет считать легитимным, поскольку эти решения принимались под давление вооруженных людей, а также при сомнительным кворуме.
В Москве же настаивали, что правительственные здания в Крыму захватили члены местной "самообороны".
Однако позже президент России Владимир Путин признал, что "за спиной сил самообороны Крыма встали наши военнослужащие".
Украина и большинство стран мира не признают результаты крымского референдума, а присоединение полуострова к России считают незаконной аннексией, за что в отношении РФ были введены международные санкции.