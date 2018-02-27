Студенты Богомольца: "Мы не игрушки в чьих-то разборках"

Копірайт зображення unian Image caption Студенты, выступившие против забастовки

Второй день продолжается забастовка в крупнейшем медицинском университете страны имени Богомольца из-за конфликта вуза с Минздравом и отстранения ректора университета Екатерины Амосовой.

На дверях закрытых учебных корпусов висят цепи и замки. Вход открыт только в клиниках, где лечат пациентов. Сервис "Электронный деканат", где выставляют оценки, заблокирован, рассказали ВВС Украина в университете.

Преподаватели получают сообщения от кафедр о блокировании помещений и предложения работать за пределами вуза.

Среди студентов и преподавателей медуниверситета есть те, кто собирается бастовать до конца, пока не вернут на должность ректора, и те, кто категорически против таких событий.

С чего начался конфликт в медуниверситете и что о нем говорят преподаватели и студенты, узнавала ВВС Украина.

Как все началось

20 февраля студенты-стоматологи третьего курса из медуниверситета Богомольца должны были сдавать экзамен "Шаг1", который является государственной аттестацией и обязателен для всех студентов-медиков. Отвечает за его проведение государственный центр тестирования.

На экзамен пришли около 200 студентов, но экзамен так и не провели. В его срыве Министерство здравоохранения и медуниверситет обвиняют друг друга.

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Ранее сдача экзамена для вуза была бесплатной, так как центр тестирования арендовал помещение в медучреждении. Летом центр переехал, поэтому отношения между ним и университетом должны были пересмотреть.

В Минздраве заявили, что руководство университета так и не подписало новый договор с центром, сорвав экзамен.

В университете отвечают, что были готовы подписать этот договор, но Минздрав не утвердил смету.

"Университет не должен платить то, чего нет в смете", - заявил на пресс-конференции в Киеве первый проректор Ярослав Цехмистер.

С 20 февраля началась открытая фаза конфликта между медуниверситетом и Минздравом. В этот день, ссылаясь на ситуацию с провалом экзамена, министерство отстранило от должности ректора университета Екатерину Амосову и назначило и.о. ректора - профессора кафедры хирургии Михаила Захараша. В вуз направили комиссию во главе с заминистром Александром Линчевским для рассмотрения конфликтной ситуации.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Отстранение Амосовой в университете называют незаконным

Преподаватели не признают назначенного и.о. ректора Захараша, поскольку ректора должна выбирать конференция трудового коллектива, рассказала в эфире канала "112 Украина" декан медицинского факультета Наталья Литвинова.

После этих событий несколько десятков студентов организовали перед медуниверситетом акцию в поддержку отстраненной Амосовой и не пустили Захараша в здание.

Сама Амосова, дочь известного врача-ученого Николая Амосова, назвала свое увольнение "расправой".

Через неделю после этих событий в университете началась забастовка.

Вмешательство в самоуправление вуза?

Забастовочный комитет медуниверситета заявил, что акция будет бессрочной, пока не будут выполнены их требования - возвращение на должность Амосовой, проведение согласно законодательству экзамена для студентов-стоматологов, назначение комиссии для рассмотрения ситуации, отстранение руководителя Минздрава Ульяны Супрун.

Бастующие обвиняют Министерство здравоохранения и его руководительницу в "грубом и незаконном вмешательстве" в самоуправление вуза и заявляют о проблемах с зарплатами и стипендиями.

Копірайт зображення facebook.com/ulanasuprun/ Image caption Университет Богомольца на замке. Так выглядят учебные корпуса во время забастовки

В то же время Ульяна Супрун охарактеризовала события в медуниверситете так:

"Это не забастовка студентов и преподавателей - это саботаж некоторых членов администрации и деканов НМУ", - написала и.о. министра здравоохранения в Facebook.

По ее словам, проблема не в комиссии Минздрава, которая должна была проверить документацию, а "в страхе потерять безграничную власть и нездоровое представление о границах собственных полномочий".

В министерстве заявили, что располагают информацией о том, что студентов и преподавателей принуждают к забастовке. Также в Минздраве отрицали заявления о блокировании стипендий и зарплат.

"Студентов пытаются использовать"

В вузе признают, что студенты не должны быть заложниками хозяйственных отношений между медуниверситетом и Центром тестирования, но, несмотря на это, акцентируют на своем праве на забастовку, потому что считают отстранение ректора незаконным.

"Наша забастовка будет продолжаться, пока не восстановят в должности Екатерину Амосову. Это попытка захватить власть в нашем университете", - заявил председатель студсовета Сергей Суровцев.

Как он рассказал ВВС Украина, к забастовке присоединились все органы студенческого самоуправления, утром в штаб забастовки пришло около 50 студентов, а накануне их было 100.

Копірайт зображення facebook.com/olia.nikolayeva Image caption Часть студентов участвует в забастовке, часть собирает подписи за возобновление обучения

Между тем, в соцсетях группа студентов, которые заявляют, что стали заложниками ситуации, собирают подписи за возобновление учебного процесса. Обращение планируют передать на заседание комитета ВР по вопросам здравоохранения.

Накануне в Киеве прошел брифинг студентов, которые не поддерживают забастовку, они заявили, что их право на обучение нарушено.

"Мы не хотим быть игрушками в каких-то разборках между университетом и министерством", - возмущалась Ксения Михайлюк, студентка шестого курса медуниверситета. По ее словам, у студентов о забастовке никто не спрашивал.

Копірайт зображення unian Image caption Студенты, не поддержавшие забастовку, продемонстрировали свои студенческие билеты

Студент пятого курса Александр Соколенко считает, что "студентов пытаются использовать".

"Если назначили проверку, почему не могут эту проверку допустить, чтобы увидели, что все в порядке? ... Я хочу учиться", - заявил студент.

Как рассказали ВВС Украина несколько преподавателей университета, среди них есть те, кто поддерживает забастовку и те, кто против.

Преподавательница университета, которая попросила не называть ее имя, рассказала ВВС Украина, что идею забастовки не поддерживает:

"Не понимаю - есть решение Минздрава о проверке, есть временный и.о. В чем проблема пустить комиссию и и.о., если все хорошо в вузе?".