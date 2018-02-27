Студенты Богомольца: "Мы не игрушки в чьих-то разборках"
Второй день продолжается забастовка в крупнейшем медицинском университете страны имени Богомольца из-за конфликта вуза с Минздравом и отстранения ректора университета Екатерины Амосовой.
На дверях закрытых учебных корпусов висят цепи и замки. Вход открыт только в клиниках, где лечат пациентов. Сервис "Электронный деканат", где выставляют оценки, заблокирован, рассказали ВВС Украина в университете.
Преподаватели получают сообщения от кафедр о блокировании помещений и предложения работать за пределами вуза.
Среди студентов и преподавателей медуниверситета есть те, кто собирается бастовать до конца, пока не вернут на должность ректора, и те, кто категорически против таких событий.
С чего начался конфликт в медуниверситете и что о нем говорят преподаватели и студенты, узнавала ВВС Украина.
Как все началось
20 февраля студенты-стоматологи третьего курса из медуниверситета Богомольца должны были сдавать экзамен "Шаг1", который является государственной аттестацией и обязателен для всех студентов-медиков. Отвечает за его проведение государственный центр тестирования.
На экзамен пришли около 200 студентов, но экзамен так и не провели. В его срыве Министерство здравоохранения и медуниверситет обвиняют друг друга.
Ранее сдача экзамена для вуза была бесплатной, так как центр тестирования арендовал помещение в медучреждении. Летом центр переехал, поэтому отношения между ним и университетом должны были пересмотреть.
В Минздраве заявили, что руководство университета так и не подписало новый договор с центром, сорвав экзамен.
В университете отвечают, что были готовы подписать этот договор, но Минздрав не утвердил смету.
"Университет не должен платить то, чего нет в смете", - заявил на пресс-конференции в Киеве первый проректор Ярослав Цехмистер.
С 20 февраля началась открытая фаза конфликта между медуниверситетом и Минздравом. В этот день, ссылаясь на ситуацию с провалом экзамена, министерство отстранило от должности ректора университета Екатерину Амосову и назначило и.о. ректора - профессора кафедры хирургии Михаила Захараша. В вуз направили комиссию во главе с заминистром Александром Линчевским для рассмотрения конфликтной ситуации.
Преподаватели не признают назначенного и.о. ректора Захараша, поскольку ректора должна выбирать конференция трудового коллектива, рассказала в эфире канала "112 Украина" декан медицинского факультета Наталья Литвинова.
После этих событий несколько десятков студентов организовали перед медуниверситетом акцию в поддержку отстраненной Амосовой и не пустили Захараша в здание.
Сама Амосова, дочь известного врача-ученого Николая Амосова, назвала свое увольнение "расправой".
Через неделю после этих событий в университете началась забастовка.
Вмешательство в самоуправление вуза?
Забастовочный комитет медуниверситета заявил, что акция будет бессрочной, пока не будут выполнены их требования - возвращение на должность Амосовой, проведение согласно законодательству экзамена для студентов-стоматологов, назначение комиссии для рассмотрения ситуации, отстранение руководителя Минздрава Ульяны Супрун.
Бастующие обвиняют Министерство здравоохранения и его руководительницу в "грубом и незаконном вмешательстве" в самоуправление вуза и заявляют о проблемах с зарплатами и стипендиями.
В то же время Ульяна Супрун охарактеризовала события в медуниверситете так:
"Это не забастовка студентов и преподавателей - это саботаж некоторых членов администрации и деканов НМУ", - написала и.о. министра здравоохранения в Facebook.
По ее словам, проблема не в комиссии Минздрава, которая должна была проверить документацию, а "в страхе потерять безграничную власть и нездоровое представление о границах собственных полномочий".
В министерстве заявили, что располагают информацией о том, что студентов и преподавателей принуждают к забастовке. Также в Минздраве отрицали заявления о блокировании стипендий и зарплат.
"Студентов пытаются использовать"
В вузе признают, что студенты не должны быть заложниками хозяйственных отношений между медуниверситетом и Центром тестирования, но, несмотря на это, акцентируют на своем праве на забастовку, потому что считают отстранение ректора незаконным.
"Наша забастовка будет продолжаться, пока не восстановят в должности Екатерину Амосову. Это попытка захватить власть в нашем университете", - заявил председатель студсовета Сергей Суровцев.
Как он рассказал ВВС Украина, к забастовке присоединились все органы студенческого самоуправления, утром в штаб забастовки пришло около 50 студентов, а накануне их было 100.
Между тем, в соцсетях группа студентов, которые заявляют, что стали заложниками ситуации, собирают подписи за возобновление учебного процесса. Обращение планируют передать на заседание комитета ВР по вопросам здравоохранения.
Накануне в Киеве прошел брифинг студентов, которые не поддерживают забастовку, они заявили, что их право на обучение нарушено.
"Мы не хотим быть игрушками в каких-то разборках между университетом и министерством", - возмущалась Ксения Михайлюк, студентка шестого курса медуниверситета. По ее словам, у студентов о забастовке никто не спрашивал.
Студент пятого курса Александр Соколенко считает, что "студентов пытаются использовать".
"Если назначили проверку, почему не могут эту проверку допустить, чтобы увидели, что все в порядке? ... Я хочу учиться", - заявил студент.
Как рассказали ВВС Украина несколько преподавателей университета, среди них есть те, кто поддерживает забастовку и те, кто против.
Преподавательница университета, которая попросила не называть ее имя, рассказала ВВС Украина, что идею забастовки не поддерживает:
"Не понимаю - есть решение Минздрава о проверке, есть временный и.о. В чем проблема пустить комиссию и и.о., если все хорошо в вузе?".