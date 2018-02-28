Музей Майдана: как ржавеет "елка" и портятся другие экспонаты

Image caption Экспонат "елка" ржавеет под снегом под открытым небом

Из-за отсутствия помещения экспонаты будущего музея революции достоинства могут испортиться - заявляют в музее. Власти уже утвердили земельный участок под строительство будущего музея, однако на само строительство могут уйти годы. Где хранить до того времени артефакты - не говорят.

Они просто рискуют довольно быстро испортиться, так как уровень влажности и такой температурный режим - это просто противоречит всем нормам Екатерина Романова, сотрудница Музея Революции Достоинства

На данный момент более 3 тысяч экспонатов не обеспечены надлежащими условиями хранения. Они находятся в фондах других музеев и частично в подвальном помещении, предоставленном сотрудникам музея.

Уникальный символ Майдана "елку" приютил у себя музей истории Украины во Второй мировой войне. Сейчас она "ночует" под слоем снега под открытым небом.

Также в холодном гараже музея находится уникальный разбитый автомобиль автомайдановца и полевая кухня.

Image caption Уникальный разбитый автомобиль автомайдановца хранят в холодном гараже музея истории Украины во Второй мировой войне

Еще почти три тысячи артефактов находятся в бывшей конюшне на территории музея Ивана Гончара. Помимо тесноты, они также страдают от холода и влаги.

"Металл может выдержать эти условия. А то, что из ткани сделано, просто рискует довольно быстро испортиться, так как уровень влажности и такой температурный режим - это просто противоречит всем нормам", - рассказала BBC News Украина Екатерина Романова, сотрудница Музея Революции Достоинства.

Image caption Сотрудник музея Наталья Кадын-Фесенюк демонстрирует предметы, хранящиеся в подвале

Обещанный властью Музей Майдана пока существует только на бумаге. Хотя у музея уже есть директор и три десятка сотрудников.

Под музей также уже выделен земельный участок рядом с Октябрьским дворцом, недалеко от Майдана Незалежности.

"Вот он участок, где будет построен музей. То есть вся территория от Майдана до Ольгинской и напротив, где часовня, - это все будущий мемориал", - директор музея Игорь Пошивайло показывает территорию, выделенную властью под будущий мемориал.

Image caption На месте будущего музея разрыт котлован

На месте будущего музея сейчас разрыт котлован, по периметру места строительства размещены желтые маркерами с надписью "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства".

"Создание музея является очень важным шагом, потому что именно музей берет на себя функцию сохранить и задокументировать те события, ведь со временем индивидуальная память и групповая память рассеиваются", - рассказывает Игорь Пошивайло.

На прошлой неделе в Киеве выбрали лучший проект мемориала Героев Небесной Сотни, который обещают построить за год. А вот как будет выглядеть музей - определят только в начале лета. Для этого проводят международный архитектурный конкурс, на сегодняшний день уже известна десятка финалистов.

"Созвали всех участников и полностью прошлись по всей территории. Смотрели каждую деталь. Беседовали с семьями небесной сотни. Это должна быть абсолютно небанальная вещь, не просто сооружение", - рассказал BBC News Украина министр культуры Евгений Нищук.

А вот на вопрос BBC News Украина, что делать с экспонатами до завершения строительства музея, министерство культуры вот уже больше недели ответ не даёт.