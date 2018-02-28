Музей Майдана: как ржавеет "елка" и портятся другие экспонаты
Из-за отсутствия помещения экспонаты будущего музея революции достоинства могут испортиться - заявляют в музее. Власти уже утвердили земельный участок под строительство будущего музея, однако на само строительство могут уйти годы. Где хранить до того времени артефакты - не говорят.
На данный момент более 3 тысяч экспонатов не обеспечены надлежащими условиями хранения. Они находятся в фондах других музеев и частично в подвальном помещении, предоставленном сотрудникам музея.
Уникальный символ Майдана "елку" приютил у себя музей истории Украины во Второй мировой войне. Сейчас она "ночует" под слоем снега под открытым небом.
Также в холодном гараже музея находится уникальный разбитый автомобиль автомайдановца и полевая кухня.
Еще почти три тысячи артефактов находятся в бывшей конюшне на территории музея Ивана Гончара. Помимо тесноты, они также страдают от холода и влаги.
"Металл может выдержать эти условия. А то, что из ткани сделано, просто рискует довольно быстро испортиться, так как уровень влажности и такой температурный режим - это просто противоречит всем нормам", - рассказала BBC News Украина Екатерина Романова, сотрудница Музея Революции Достоинства.
Обещанный властью Музей Майдана пока существует только на бумаге. Хотя у музея уже есть директор и три десятка сотрудников.
Под музей также уже выделен земельный участок рядом с Октябрьским дворцом, недалеко от Майдана Незалежности.
"Вот он участок, где будет построен музей. То есть вся территория от Майдана до Ольгинской и напротив, где часовня, - это все будущий мемориал", - директор музея Игорь Пошивайло показывает территорию, выделенную властью под будущий мемориал.
На месте будущего музея сейчас разрыт котлован, по периметру места строительства размещены желтые маркерами с надписью "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства".
"Создание музея является очень важным шагом, потому что именно музей берет на себя функцию сохранить и задокументировать те события, ведь со временем индивидуальная память и групповая память рассеиваются", - рассказывает Игорь Пошивайло.
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На прошлой неделе в Киеве выбрали лучший проект мемориала Героев Небесной Сотни, который обещают построить за год. А вот как будет выглядеть музей - определят только в начале лета. Для этого проводят международный архитектурный конкурс, на сегодняшний день уже известна десятка финалистов.
"Созвали всех участников и полностью прошлись по всей территории. Смотрели каждую деталь. Беседовали с семьями небесной сотни. Это должна быть абсолютно небанальная вещь, не просто сооружение", - рассказал BBC News Украина министр культуры Евгений Нищук.
А вот на вопрос BBC News Украина, что делать с экспонатами до завершения строительства музея, министерство культуры вот уже больше недели ответ не даёт.