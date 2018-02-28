Кто получит Оскар за лучший фильм на иностранном языке?

Копірайт зображення Artificial Eye Image caption В прошлом году "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке получила иранская лента "Продавец"

В этом году 92 страны подали заявки на участие в конкурсе в категории "Лучший фильм на иностранном языке" - это рекордное количество. Выбрать из них короткий список - довольно непростая задача для Американской академии киноискусств.

Процедура голосования постоянно меняется. Главная цель - определить победителей, ориентируясь главным образом на зрителей. А недавняя победа таких картин, как "Продавец" (Иран), "Великая красота" (Италия) и "Амур" (Австрия), кажется, подтверждает, что эта система работает.

Председатель отборочного комитета иностранных фильмов Марк Джонсон намекнул, что киноакадемия может наконец пересмотреть давние правила, согласно которым фильмы можно смотреть только в кинотеатре.

В январе в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Нью-Йорке и Лондоне состоялись просмотры девяти картин из длинного списка. В этом году международные члены киноакадемии могли посмотреть фильмы и проголосовать в онлайн-режиме.

Вот пять номинантов этого года:

"Фантастическая женщина"

Страна: Чили

Язык: испанский

Достижения страны в этой номинации: номинируется второй раз

Режиссер: Себастьян Лелио

Сюжет: Орландо (Франсиско Рейес) - респектабельный бизнесмен среднего возраста встречается с гораздо более молодой Мариной (Даниэла Вега). Однако Марина оказывается не обычной, а фантастической женщиной: она - трансгендер. И когда Орландо внезапно умирает от аневризмы, его подруга становится объектом травли бывшей жены и родственников покойного. Только брат Орландо воспринимает ее такой, какая она есть. Полиция и врачи не доверяют и, кажется, подозревают Марину в причастности к смерти Орландо.

Шансы на победу: фильм отражает современные проблемы. Однако большинство зрителей практически сразу поймут, что Марина - трансгендер, и это лишает фильм интриги. Даниэла Вега не раскрыла глубинные переживания главной героини ленты, хоть мы и восхищаемся ее стойкостью.

Вторая часть фильма несколько слабее первой.

"Оскорбление"

Страна: Ливан

Язык: арабский

Достижения страны в этой номинации: первая номинация

Режиссер: Зиад Дуэри

Сюжет: История начинается с небольшого спора, который превращается в национальную полемику. Тони (Адель Карам), ливанский христианин, разозлился, когда рабочие без его разрешения начинают ремонтировать дренажную трубу около его бейрутской квартиры. Он ссорится с бригадиром Ясером (Камель Эль-Баша), палестинским беженцем-мусульманином. Спор быстро набирает обороты и завершается в суде, а средства массовой информации находят очередную интересную историю для своих читателей.

Шансы на победу: Дуэри удачно воспользовался незначительным инцидентом, чтобы создать убедительный портрет общества, о котором большинство аутсайдеров практически ничего не знают. Без понимания жизни палестинцев в ливанском обществе будет трудно погрузиться в тему. Однако, как только зритель разберется в межкультурных особенностях, лента превращается в серьезную драму в суде. Центральная сцена - конфликт между Карамом и Эль-Башей: двумя мужчинами, которые из-за предубеждения и нежелания уступить не могут услышать друг друга.

Нелюбовь

Копірайт зображення Altitude Films

Страна: Россия

Язык: русский

Достижения страны в этой номинации (включая СССР): четырнадцать номинаций и четыре победы

Режиссер: Андрей Звягинцев

Сюжет: 12-летний Алеша (Матвей Новиков) живет в комфортабельной квартире с родителями, которые разводятся. Супруги стремятся начать новую жизнь, однако не решили, что делать с ребенком. Неожиданно, после очередной ссоры, Алеша исчезает. Это - завязка, дальше - поиски ребенка, которые, кажется, завершатся ничем.

Шансы на победу: три года назад Звягинцев уже был номинирован на награду в этой категории за фильм "Левиафан". Его последний фильм подтверждает его статус одного из ведущих европейских кинематографистов. Он создает напряженную и одновременно увлекательную историю членов семьи, живущих эмоционально пустой жизнью. Эта история абсолютно универсальна как для России, так и для других стран мира.

О теле и душе

Копірайт зображення Mubi

Страна: Венгрия

Язык: венгерский

Достижения страны в этой номинации: десять номинаций и две победы

Режиссер: Ильдико Энейда

Сюжет: Мария (Александра Борбели) устраивается на работу инспектором по качеству на бойню. Она сторонится коллег и эмоционально закрыта. Единственный человек, который привлекает Марию, - менеджер Эндре (Геза Моршани), однако их отношения развиваются очень постепенно. Однажды на предприятии произошел криминальный инцидент. К расследованию подключается психолог, которая обнаруживает, что Марии и Эндре снятся одинаковые сны. Родство между ними становится все более очевидным. Двое по-разному одиноких людей начинают находить счастье в том, чтобы быть вместе.

Шансы на победу: История на первый взгляд кажется простой, а зрители хотят, чтобы Мария и Эндре были вместе. Однако реакция зрителя будет зависеть от того, как он воспринимает эту историю через призму одинаковых снов героев (она - лань, он - олень; они кружат в заснеженном лесу). Фильм получил главный приз на прошлогоднем Берлинском кинофестивале. Это единственный из пяти фильмов, который сняла женщина режиссер.

Квадрат

Копірайт зображення Artificial Eye

Страна: Швеция

Язык: шведский, некоторые сцены на английском языке

Достижения страны в этой номинации: четырнадцать номинаций, три победы

Режиссер: Рубен Эстлунд

Сюжет: Кристиан (Клаус Банг) работает куратором музея современного искусства в Стокгольме. "Квадрат" - новый экспонат музея, который, он уверен, докажет, что инстинкты современного общества, по сути, полны любви и альтруизма. Его собственные инстинкты проверяются, когда Кристиан становится жертвой ограбления и решает помочь преступнику. Одновременно главный герой влюбляется в привлекательную американскую журналистку (Элизабет Мосс). Шаг за шагом его комфортная жизнь выходит из-под контроля.

Шансы на победу: Мир современного искусства является объектом сатиры режиссера. Однако главный месседж картины - показать лицемерие внутри общества. Фильм Эстлунда стал обладателем "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля-2017.

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