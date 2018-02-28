"Меня преследовал белый медведь"

Копірайт зображення John Oakley Image caption Пип Стюарт решила, что ее партнер "потерял связь с реальностью", когда он предложил поехать из Малайзии в Лондон на велосипедах

На протяжении многих веков бесстрашные искатели приключений держали марку - от капитана Джеймса Кука, который начертил карту Австралии и Новой Зеландии, до сэра Ранульфа Файнса, совершившего первый пеший переход через Антарктику.

Но в 21-м веке, когда почти весь мир превратился в проторенную дорожку, современные путешественники-исследователи руководствуются уже чем-то отличным от потребности стать пионером, чья нога ступит на новую землю.

Недавно героем новостей стал Бенедикт Аллен. Он исчез, пытаясь добраться до удаленного племени в Папуа Новой Гвинее.

Заболев лихорадкой, мужчина заблудился и не смог вызвать помощь, так как сознательно отправился в джунгли без телефона.

К счастью, 57-летнему путешественнику удалось выжить, и он рассказал свою историю. Но его встреча с опасностью - не такая уж и редкость для современных путешественников.

Он и четверо других рассказывают о своем влечении к путешествиям. Бежать от белых медведей, попадать под прицел и спать на заминированных полях - от чего кайфует новое поколение независимых путешественников-исследователей?

"Главные опасности обычно банальные"

Копірайт зображення Simon Buxton Image caption В 2016 году Левисон Вуд прошел пешком 1800 миль от Мексики до Колумбии

"Меня ограбили, в меня стреляли, меня атаковали слоны. Но самые большие опасности обычно банальные".

Это хорошо известно путешественнику-исследователю Левисону Вуду. В 2014 году журналист Мэтью Пауэр, который документировал путешествие Вуда вдоль реки Нил, умер от сердечного приступа в Уганде.

Он несколько раз пытался вызвать вертолет, но удаленность локации сделала невозможным своевременное получение помощи.

"Я спрашивал себя, почему это произошло, стоит ли продолжать свои путешествия", - рассказывает Вуд.

"Я критически проанализировал свои действия. Но все же решил продолжать, чтобы почтить память Мэтта", - добавляет путешественник.

В первую большую экспедицию Вуд отправился, когда ему было 22 года. Тогда он поехал из Англии в Индию автостопом.

Вуд родился в городе Сток в графстве Стаффордшир. Сегодня ему 35, и несмотря на то, что он выбрал себе жизнь отчаянных смельчаков, термин "путешественник-исследователь" ему не очень нравится.

"Он ассоциируется с пробковыми шлемами и торжественной установкой флагов на новых землях, [но] для меня главное - само путешествие. Я хочу заглянуть за горизонт", - говорит он. - Важно делиться знаниями и узнавать что-то новое. Ты - посол своей страны, когда путешествуешь".

Копірайт зображення Levison Wood Image caption Во время экспедиции вдоль реки Нил Вуд доверился местным проводникам

По его словам, путешествия также помогают взглянуть на страну с нового ракурса. Путешественник рассказывает о своем недавнем визите в Сирию.

"Я остановился в Дамаске. Сложилось впечатление, что войны в стране нет. Миллионы [людей] живут обыденной жизнью, а война их как будто не волнует".

"Я не имею в виду, что людям стоит планировать отпуска в Сирии. Просто рассказываю им правду, а там пусть сами решают", - добавляет мужчина.

Путешественник признает, что некоторые рискованные вылазки не очень нравятся его родным, особенно его "бедной маме".

"Когда мне был 21 год, я автостопом пересек Ирак. А она думала, что я на каникулах в Греции", - признается он. - Думаю, у нее уже нет сил волноваться, и потому она это бросила".

"Непревзойденные репортажи"

Копірайт зображення Savio Martins Image caption В 2016 году Пип Стюарт объехала Перу и Бразилию, нанося на карту последствия вырубки лесов

33-летняя Пип Стюарт называет себя "путешественником поневоле".

В 2013 году она работала журналисткой в ​​Азии, когда партнер убедил ее поехать в Лондон на велосипедах.

Первой реакцией было удивление и вопрос, не "потерял ли он случайно связь с реальностью". Но за 13 месяцев она преодолела 16 тыс. км и посетила 26 стран.

"Я открыла для себя роскошный способ создавать непревзойденные репортажи. Потому что люди, которых ты встречаешь, и связи, которые возникают, - невероятные".

Стюарт, которая родом из города Челтнем в Глостершире, теперь считает эти путешествия полноценной работой, которой посвящает все свое время.

"Как и с любым бизнесом, на то, чтобы раскрутиться, нужно время, - говорит она. - В конце концов у тебя появляется заработок - когда тебя приглашают на выступления, например, на отраслевых выставках".

"Помогает также и популярность в соцсетях. Когда с тобой хотят работать известные бренды, можно сосредоточиться только на том, чтобы писать о своих путешествиях", - добавляет путешественница.

Копірайт зображення Pip Stewart Image caption Стюарт едва не подорвалась на мине на Памирском тракте

Она наслаждается путешествиями, которые меняют ее жизнь к лучшему. Но не менее Стюарт ценит и то острое ощущение опасности, которое сопровождает ее во время приключений.

"Я путешествовала на велосипеде по Таджикистану вдоль Ваханского коридора. Когда стемнело, мы нашли место, чтобы разбить лагерь, - рассказывает она. - На следующее утро я наклонилась, чтобы вытащить крючок палатки, и поняла, что моя голова находится в трех сантиметрах от неразорвавшейся мины".

"Когда мы сообщили об этом, нам сказали, что в последнее время на минах подорвались немало коров, - говорит Стюарт. - Нам чудом удалось избежать смерти".

"Потребность бить себя в грудь"

Копірайт зображення Keith Ducatel Image caption Эд Стаффорд шел пешком вдоль Амазонки 860 дней

Когда-то Эд Стаффорд прошел пешком вдоль всей реки Амазонка. Но теперь ему приходится балансировать между приключениями и ролью "старого зануды-отца".

"Отлично рисковать, когда ты молод. Но с моей стороны было глупо отправиться в то путешествие по Амазонке. Страховки у меня не было, опасность подстерегала на каждом шагу. Теперь у меня есть семья, поэтому я по-другому отношусь к таким вещам", - говорит он.

В 2010 году 42-летний путешественник из Питерборо отправился в Южную Америку, отказавшись от карьеры военного и финансиста.

По его мнению, у него появилось основание для того, "чтобы чего-то добиться и стать увереннее".

"Большинство путешественников-исследователей не совсем уверены в себе. У нас есть потребность бить себя в грудь и что-то кому-то доказывать", - признается Стаффорд.

Копірайт зображення Keith Ducatel Image caption Во время странствий Эд Стаффорд побывал во многих отдаленных общинах

Его экспедиция вдоль Амазонки продолжалась около двух с половиной лет и почти прервалась, когда путешественнику не хватило денег.

"На полпути у меня кончились деньги. Пришлось постить на YouTube видео с просьбой перевести деньги на указанный счет PayPal. Так я испробовал фандрейзинг еще до того, как его изобрели", - рассказал он.

В путешественника целились из луков и огнестрельного оружия, его арестовывали за контрабанду наркотиков, на него нападали аллигаторы, электрические угри и ягуары.

"А однажды меня арестовали за убийство. В тот день, когда я появился в деревне, там пропал человек. Шеф полиции задержал меня, закрыл в деревянной лачуге и допросил. Это был какой-то фарс", - вспоминает он.

После допроса, который длился 8 часов, Стаффорда отпустили, и он отправился дальше.

Но теперь его рюкзак основном пылится - путешественник работает на канале Discovery Channel и воспитывает восьмимесячного сына, которого вполне закономерно назвали Ранульфом.

"Я стремился быть беззащитным"

Копірайт зображення Benedict Allen Image caption Бенедикт Аллен общается с туземцами во время экспедиции

Инцидент, который произошел с Бенедиктом Алленом в ноябре, вызвал полемику относительно его решения отправиться в путешествие без телефона и GPS-устройства.

По его же словам, эти трудности возникли из-за его решения путешествовать без современных технологий, чтобы иметь возможность лучше общаться с туземными племенами.

"Это моя реакция на традицию имперских методов исследования новых территорий, вполне сознательная попытка стать беззащитным. Хочу, чтобы местные смотрели мне в глаза, зная, что я с ними на равных, не могу набрать номер и вызвать людей, которые меня спасут, - говорит он. - Большинство людей представили все так, будто я просто побрел в джунгли, ничего с собой не взяв. Но я уже 30 лет так путешествую".

Копірайт зображення Benedict Allen Image caption Бенедикт Аллен путешествует уже 30 лет и за это время совершил немало экспедиций по миру

Он сам признает: это опасно. Пять раз он болел малярией, а на Амазонке на него напали золотоискатели.

"Наибольшую угрозу всегда представляют приезжие, а не туземцы", - объясняет он.

Но, несмотря на риск и критику, Аллен не собирается уходить на пенсию.

"Я снова чувствую энтузиазм и хочу отправляться в путь. Там, в поездке, я чувствую, что живу. В глазах снова появляется блеск", - признается путешественник.

"То же, что большой марафон"

Копірайт зображення Ben Saunders Image caption Недавно Бен Сондерс попытался осуществить пеший переход через Антарктику, чтобы почтить память своего друга

Бен Сондерс попытался осуществить пеший переход через Антарктику, чтобы почтить память своего друга.

За 17 лет Бен Сондерс совершил 13 полярных экспедиций.

Его преследовали белые медведи, он остался почти без еды в Антарктике, а последнюю экспедицию пришлось прекратить из-за "кошмарных" погодных условий.

Но, несмотря на опасность, 40-летний путешественник из Плимута сам себя называет "скорее спортсменом, чем исследователем".

"Для меня главная прелесть этих путешествий - в преодолении трудностей, как физических, так и психологических, - говорит он. - Я чувствую себя Железным человеком или бегуном в большом марафоне".

Копірайт зображення Andy Ward Image caption Первую полярную экспедицию Бен Сондерс совершил в 2001 году

По его словам, суть этих путешествий - не только в проверке человеческих возможностей. Последнюю экспедицию он осуществил в память о друге, Генри Уорзли, погибшем при попытке самостоятельно пересечь Антарктику.

"Из-за кошмарных погодных условий я гораздо медленнее продвигался к Южному полюсу, чем ожидалось", - рассказал он.

"На переход от Полюса до финишной прямой на восточном побережье мне нужен был запас еды на 20 дней. Но добрался я туда со значительно меньшим запасом. Поэтому решил не рисковать и сошел с дистанции, - говорит Сондерс. - Сегодня я уже по-другому воспринимаю риск".

А проблемы с белыми медведями во время первой большой экспедиции в 2001 году?

"На второй день утром я заметил, что за нами по пятам идет белый медведь. Мы попытались отпугнуть животное выстрелом из российского дробовика, но тот пять раз дал осечку и только на шестой выстрелил", - вспоминает он.

"Медведь был в 30 метрах от нас. Это несколько секунд забега на короткую дистанцию. Тогда я впервые очень испугался. Чтобы убедить зверя, что мы не тюлени, нам пришлось немного пошуметь", - заключает путешественник.