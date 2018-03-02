Берлускони возвращается: как это повлияет на отношения Украины с Италией

Копірайт зображення Marco Luzzani/Getty Images Image caption У Сильвио Берлускони есть шансы стать "серым кардиналом" в следующем итальянском правительстве

В начале марта в Италии пройдут парламентские выборы, по итогам которых в стране ожидается изменение правящей коалиции. К власти может вернуться партия экс-премьера, 81-летнего Сильвио Берлускони, известного своей дружбой с руководителем России Владимиром Путиным.

От результата этих выборов зависит, какой будет внешняя политика Италии на восточноевропейском направлении. Это важно, учитывая то, что Италия в этом году председательствует в ОБСЕ и в этой роли должна прилагать усилия к активизации мирного урегулирования на Донбассе.

Впервые итальянская дипломатия настолько серьезно будет заниматься этим вопросом.

Кроме того, позиция Италии важна для дальнейшей интеграции Украины в ЕС и НАТО.

Кто может прийти к власти в Италии?

Последние пять лет у власти - центристская Демократическая партия, которая демонстрирует приверженность идеям евроатлантической интеграции.

Сейчас ее представители заявляют о поддержке планов реформирования ЕС, выдвинутых президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Однако на мартовских выборах больше шансов на победу у правой коалиции из четырех партий, где ведущее положение занимают партия трижды экс-премьера страны Сильвио Берлускони "Вперед, Италия!" и сторонники максимальной автономии северных регионов из "Лиги Севера".

Чтобы переманить избирателей к левоцентристам и популистам, партия Берлускони прибегла в предвыборных лозунгах к невиданной щедрости. Она предлагает не только сокращение налогов, но и повышение минимальных пенсий до 1000 евро и гарантированный "доход достоинства" для наименее обеспеченных.

Во внешней политике экс-премьер занимает более умеренную позицию относительно ЕС, чем его партнеры по коалиции, некоторые из которых вообще выступают за выход страны из зоны евро.

До 2019 года у Берлускони нет шансов быть избранным в парламент или занимать государственные должности - из-за судимости по делу о мошенничестве его холдинга Mediaset.

Однако он может стать "серым кардиналом" нового итальянского правительства.

"И не зря Берлускони в последнее время проводил встречи с Ангелой Меркель и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. В Европе понимают, что премьером, скорее всего, будет технический кандидат под руководством Берлускони", - говорит эксперт Совета внешней политики Украинская призма Виктория Вдовиченко.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Старые времена возвращаются? Похоже, что европейские лидеры готовы работать с Берлускони

Однако она отмечает, что экс-премьеру на самом деле довольно сложно искать компромиссы со своими молодыми партнерами по коалиции.

В чем нет разногласий между Берлускони и его партнерами - так это в необходимости наладить отношения с Россией.

Экс-премьер в сентябре 2015 года встречался с Путиным в аннексированном Крыму, его партнеры из "Лиги Севера" имеют соглашение о взаимодействии с "Единой Россией".

"Маттео Сальвини, лидер "Лиги Севера", и Сильвио Берлускони открыто восхищаются российским президентом Путиным, и это может привести к изменению позиции Италии относительно санкций против России", - рассказал ВВС News Украина итальянский юрист и международник Диего Доссена.

Он также обращает внимание на популистское "Движение пяти звезд", которое выступает против санкций в отношении России.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption 31-летний лидер "Движения пяти звезд" Луиджи ди Майо делает селфи со сторонником

"Движение пяти звезд" - один из лидеров этой предвыборной гонки.

Эта политическая сила появилась как результат недовольства экономической ситуацией в Италии. Ведь кризис 2008-2013 годов в стране изменил лишь незначительный экономический рост, много лет происходит "утечка мозгов", с 2008 года из страны выехали 1,5 млн граждан. За рубежом работают уже более 5 млн итальянцев.

Уровень безработицы молодежи чрезвычайно высок - 32,2% на декабрь 2017 года. Это вдвое больше общей цифры по странам ЕС.

Как ответ на такую ​​ситуацию "Движение пяти звезд" предлагает всеобъемлющий гарантированный доход для всех итальянцев, который обойдется бюджету в миллиарды евро ежегодно. Это не мешает обещать сократить государственный долг на 40% с нынешних 13,3% от ВВП за 10 лет.

Согласно опросу SWG за 12-14 февраля, за "Движение пяти звезд" готовы проголосовать 28,3% избирателей, за правую коалицию в составе четырех партий - 35,2%, а за господствующую Демократическую партию и ее союзников - 28 2%.

232 из 630 итальянских депутатов избираются в мажоритарных округах. Учитывая, что у "Движения пяти звезд" слабое региональное представительство и в соответствии с программой, оно не вступает в коалиции, у него меньше шансов на участие в формировании правительства.

Однако, по мнению Екатерины Зарембо, заместителя директора "Центра Новая Европа", желание итальянцев видеть новые лица в политике может привести к успеху этой политической силы.

"Вероятно, правительственная коалиция будет формироваться именно с "Движением пяти звезд" как главным партнером. Стоит присмотреться к его ключевым персоналиям, например, лидеру Луиджи ди Майо, который в таком случае стал бы премьером. Он открещивается от популизма и утверждает, что является приверженцем не Марин Ле Пен, а канцлера Австрии Себастьяна Курца и Эмманюэля Макрона", - говорит г-жа Зарембо.

В чем заключается позиция Италии по Донбассу

Италия с самого начала войны на Донбассе поддерживала санкции против России. Однако, это был вынужденный и трудный шаг для итальянского правительства.

В Риме не хотели нарушать единство позиции ЕС по этому вопросу, но с другой стороны санкции против России ударили по интересам итальянского бизнеса. Итальянский экспорт в Россию сократился с 10,8 млрд долларов в 2013 году до 6,5 млрд долларов в 2016 году.

Кроме того, Россия играет важную роль в итальянской энергетике. В 2016 году на нее приходился 41% итальянского импорта природного газа. У итальянских энергетических компаний есть интересы в России, поэтому Италия традиционно пыталась поддерживать дружеские отношения с Москвой.

"Это было бы абсолютным бедствием", - прокомментировал в 2015 году газете La Stampa возможность новой холодной войны с Россией глава МИД Италии Джентилони. С декабря 2016 он возглавляет итальянское правительство.

"Сейчас итальянская дипломатия прилагает большие усилия, чтобы убедить Россию сотрудничать с ЕС, и не повторять такие действия, как вторжение в Крым и Донбасс. Во всяком случае, понятно, что никто не хочет, чтобы отношения с Россией существенно ухудшались", - отмечает Диего Доссена.

Он подчеркивает, что проблема заключается не в позиции Италии, а ЕС в целом.

"Текущие дипломатические отношения между Украиной и Италией сегодня хорошие. Улучшение должны быть сделаны на европейском уровне, то есть ЕС должен быть более осведомленным о европейском духе Украины. Даже если главная проблема заключается в том, что приближение Украины к ЕС может восприниматься как провокация против России", - говорит он.

В январе Украину посетил итальянский министр иностранных дел Анджелино Альфано. Он встретился с украинским руководством, а позже провел переговоры в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано со своим украинским коллегой Павлом Климкиным

"Мы видим, что ситуация (на Донбассе. - Ред.) остается, простите за эвфемизм, слишком трупной, а этой трупности следует избегать", - подчеркнул г-н Альфано на встрече в Москве, сообщает УНИАН.

Итальянский министр объявил, что урегулирование конфликта на Донбассе является приоритетом для итальянского председательства в ОБСЕ, а минским договоренностям нет альтернативы.

Екатерина Зарембо называет показательным маршрут визита итальянского министра после того, как он стал председателем ОБСЕ - через Киев и Мариуполь в Москву, а не наоборот.

Она считает, что председательство в ОБСЕ вынудит Италию быть вовлеченной в урегулирование на Донбассе. Независимо от того, кто победит на выборах.

"Если, например, министр иностранных дел после выборов сменится, он все равно должен будет углубляться в детали конфликта - таким образом, есть надежда, что, кем бы ни был новый министр, председательство в ОБСЕ заставит Италию проводить серьезную политику в регионе восточного соседства ЕС, а не заигрывать с Путиным", - объясняет она.

Виктория Вдовиченко считает, что в случае прихода к власти в Италии правой коалиции с участием партии Сильвио Берлускони, вопрос политики в отношении России будет предметом переговоров Италии со странами ядра ЕС - Германией и Францией, которые одновременно являются главными торговыми партнерами Рима.

Какой может быть тактика Украины в отношениях с Италией?

В развитии отношений с Италией важное место принадлежит экономическому сотрудничеству.

Это именно тот инструмент, который может увеличить значение Украины для Италии.

"Мысли итальянских гражданх далеки от Украины. Они живут своими проблемами, их волнует, насколько цветущей будет их страна, их бизнес, а не крупные геополитические амбиции. Простые итальянцы плохо понимают, что происходит в Украине, их больше волнуют вопросы экономические", - объясняет Виктория Вдовиченко.

Сейчас Италия входит в десятку ведущих торговых партнеров Украины. Во время встречи с главой МИД Италии Анджелино Альфано премьер-министр Владимир Гройсман сообщил о росте итальянского экспорта в Украину на 20%, украинского экспорта в Италию - на 24%.

"Приглашаем итальянский бизнес в Украину к сотрудничеству в энергетике и приватизации", - подчеркнул он.

Среди перспективных отраслей для сотрудничества - транспортная, аэрокосмическая сфера, здравоохранение, модернизация газотранспортной системы и добыча газа в Украине.

Кроме того, в января 2018 года на встрече с президентом итальянской компании Italferr Риккардо Марио Монти, занимающейся строительством портов, вокзалов и железных дорог, министр транспорта Владимир Омелян сообщил о подготовке документации по запуску скоростных поездов в Украине.

"Инфраструктурные проекты могут принести наибольшее количество инвестиций для Украины. Итальянские компании характеризует четкий прагматизм. Но на пути сотрудничества может стать бюрократизм в Украине", - говорит г-жа Вдовиченко.

Она отмечает, что в условиях политической борьбы в Италии Украине не стоит делать ставку на какую-то из сторон, а контакты необходимо поддерживать и с политиками - оппонентами санкций против России.