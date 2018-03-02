"С нами обращались, как с преступниками" - освобожденные пограничники

Копірайт зображення УНИАН Image caption Мать встречает пограничника Игоря Дзюбака

Украинские пограничники Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь после почти полугодового пребывания в российском СИЗО вернулись в Украину.

Как сообщает Государственная пограничная служба, политической договоренности о передаче украинцев достигли в феврале. После этого обе стороны начали планировать обмен.

Родственникам освобожденных пограничников сказали готовиться к возвращению родных в четверг.

"Вы знаете, я об этом узнала буквально за день", - рассказала журналистам жена Богдана Марцоня Ольга перед встречей с мужем.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Родственникам сказали готовиться к встрече за день до прибытия

Мать Игоря Дзюбака Людмила едва сдерживала слезы: "Это были очень тяжелые дни и тяжелые месяцы".

По ее словам, все это время у них не было возможности общаться с близкими. Всю информацию они получали через адвокатов и дипломатов.

"Мы всегда верили"

ВВС News Украина удалось пообщаться с обоими пограничниками сразу после освобождения.

"Мы всегда верили, надеялись, что нас освободят при первой возможности. Находились там пять месяцев", - говорит Богдан Марцонь.

Об условиях пребывания на российской территории пограничники сообщают не так много. Утверждают, что пыток не было, но говорят о психологическом давлении.

"С нами обращались, как со всеми преступниками, находившимися на территории РФ и там в СИЗО. Отношение к нам ничем не отличалось от отношения к остальным. Мы сидели в тех же камерах", - говорит Богдан.

Копірайт зображення Олег Слободян Image caption Обмен состоялся в пятницу утром на границе с Россией в Харьковской области

В ближайшее время они планируют восстановить здоровье в ведомственном госпитале, а затем продолжить службу.

"Конечно, это будет решать руководство Госпогранслужбы. Но мы положительно настроены. Очень хорошо, что мы вернулись домой. Сейчас пройдем обследование, а дальше будет видно", - говорит Игорь Дзюбак.

"Два на два"

Украинцев обменяли на военнослужащих пограничной службы ФСБ России Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба, которых задержали еще летом 2017 года в Херсонской области.

"Обмен происходил абсолютно синхронно прямо на линии границы", - рассказал ВВС News Украина представитель пограничного ведомства Олег Слободян, который находился непосредственно на месте событий.

Копірайт зображення УНІАН

Слободян рассказал, что в Украине возбуждено уголовное дело по факту похищения пограничников во время патрулирования. Поэтому освобожденных военных еще ожидают следственные действия, в рамках которых они должны дать показания и рассказать в деталях обо всем, что с ними происходило с момента задержания.

В ведомстве считают, что российские пограничники могли специально спланировать подобные действия, чтобы потом обменять украинцев на задержанных летом сотрудников ФСБ. "Несколько таких попыток похитить наших пограничников мы предупредили, разослали на места предупреждения для личного состава", - рассказал представитель Госпогранслужбы.

По его словам, сейчас ни один из пограничников не пребывает в плену. "Неопределенной остается судьба еще четырех парней, которых считают пропавшими без вести", - добавляет он.

Об исчезновении двух украинских пограничников стало известно в октябре 2017 года.

В России заявили, что украинцев задержали за нарушение границы.

Российский суд арестовал пограничников на 2 месяца по двум статьям: "незаконное пересечение границы" и "злостное неповиновение работникам правоохранительного органа".

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