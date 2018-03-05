Кто стоит за поджогами Общества венгерской культуры в Ужгороде?
Национальная полиция утверждает, что раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде. Задержаны пять человек, предполагаемый организатор - в розыске.
В воскресенье оперативники задержали трех человек, причастных к нападению на венгерский центр 27 февраля. Одного мужчину задержали в Черкассах, еще двоих - в Кропивницком.
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"Также установлена личность возможного руководителя нападений, он объявлен в розыск", - сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев.
Иностранный след
К первому поджогу центра 4 февраля причастны граждане Польши, утверждает г-н Князев.
Их личности установлены закарпатскими полицейскими, а задержаны они польскими правоохранителями в Варшаве.
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"Суд Польши избрал им меру пресечения 90 суток содержания под стражей. Сейчас при поддержке Генеральной прокуратуры решаем вопрос относительно допроса задержанных", - сообщает глава Нацполиции.
Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль говорит, что организатор - из Приднестровья. Сразу после совершения преступления он вернулся домой. По версии Москаля, за поджогами стоит ФСБ России.
Глава МИД Украины Павел Климкин также считает, что к инцидентам причастна Россия.
История поджогов
Первая попытка поджога произошла ночью 4 февраля. Злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания Союза венгров.
Позже Геннадий Москаль сообщил, что личности подозреваемых установлены - это граждане Польши. Он считает, что поляков использовали российские спецслужбы.
"В начале февраля российские спецслужбы использовали для поджога офиса Общества венгерской культуры Закарпатья граждан Польши, членов праворадикальной пророссийской организации "Фаланга", а теперь используют как слепых котят дешевых политических маргиналов из Тячевского района", - написал он на своем сайте.
В Совете Федерации России отвергли эти обвинения.
Руководитель комиссии по информационной политике Алексей Пушков заявил, что таким заявлениям украинской власти "о причастности российской стороны" к поджогам никто не верит.
Вторая попытка поджога Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде произошла в ночь на 27 февраля.
В офис организации бросили бутылку с зажигательной смесью. Из-за этого инцидента посла Украины вызвали в венгерское МИД.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о "заказном внешнем следе" в очередном поджоге Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде.
Также в минувший вторник появилось совместное заявление Закарпатской ОГА и Общества венгерской культуры Закарпатья.
"Эти провокации не имели и не будут иметь никакого успеха, они только сплачивают украинцев и венгров, а также представителей других национальностей, проживающих в Закарпатье", - говорится в нем.