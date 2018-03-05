Кто стоит за поджогами Общества венгерской культуры в Ужгороде?

Копірайт зображення Национальная полиция Image caption Задержание причастных к поджогу Общества венгерской культуры в Ужгороде

Национальная полиция утверждает, что раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде. Задержаны пять человек, предполагаемый организатор - в розыске.

В воскресенье оперативники задержали трех человек, причастных к нападению на венгерский центр 27 февраля. Одного мужчину задержали в Черкассах, еще двоих - в Кропивницком.

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Копірайт зображення Национальная полиция

"Также установлена личность возможного руководителя нападений, он объявлен в розыск", - сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев.

Иностранный след

К первому поджогу центра 4 февраля причастны граждане Польши, утверждает г-н Князев.

Их личности установлены закарпатскими полицейскими, а задержаны они польскими правоохранителями в Варшаве.

"Суд Польши избрал им меру пресечения 90 суток содержания под стражей. Сейчас при поддержке Генеральной прокуратуры решаем вопрос относительно допроса задержанных", - сообщает глава Нацполиции.

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль говорит, что организатор - из Приднестровья. Сразу после совершения преступления он вернулся домой. По версии Москаля, за поджогами стоит ФСБ России.

Глава МИД Украины Павел Климкин также считает, что к инцидентам причастна Россия.

История поджогов

Первая попытка поджога произошла ночью 4 февраля. Злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания Союза венгров.

Позже Геннадий Москаль сообщил, что личности подозреваемых установлены - это граждане Польши. Он считает, что поляков использовали российские спецслужбы.

"В начале февраля российские спецслужбы использовали для поджога офиса Общества венгерской культуры Закарпатья граждан Польши, членов праворадикальной пророссийской организации "Фаланга", а теперь используют как слепых котят дешевых политических маргиналов из Тячевского района", - написал он на своем сайте.

В Совете Федерации России отвергли эти обвинения.

Руководитель комиссии по информационной политике Алексей Пушков заявил, что таким заявлениям украинской власти "о причастности российской стороны" к поджогам никто не верит.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Последствия пожара в офисе Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде 27 февраля 2018 года

Вторая попытка поджога Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде произошла в ночь на 27 февраля.

В офис организации бросили бутылку с зажигательной смесью. Из-за этого инцидента посла Украины вызвали в венгерское МИД.

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о "заказном внешнем следе" в очередном поджоге Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде.

Также в минувший вторник появилось совместное заявление Закарпатской ОГА и Общества венгерской культуры Закарпатья.

"Эти провокации не имели и не будут иметь никакого успеха, они только сплачивают украинцев и венгров, а также представителей других национальностей, проживающих в Закарпатье", - говорится в нем.

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