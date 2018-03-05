Ночь "Оскаров": шутки Киммела, овация МакДорманд и синее платье Кидман

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В день вручения наград американской киноакадемии Лос-Анджелес просыпается довольно поздно: складывается впечатление, что и актеры, и продавцы мороженого, и режиссеры, и уборщики улиц готовятся не только к церемонии, но и к длинной ночи после вручения "Оскаров".

К полудню перекрыта значительная часть улиц, прилегающих к основной площадке церемонии, кинотеатру "Dolby Theatre".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Актриса Рита Морено пришла в том же платье, в котором в 1962 году получала "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Вестсайдская история"

К трем часам дня по времени Западного побережья на красной дорожке появляются первые звезды - Рита Морено пришла в том же платье, в котором в 1962 году получала "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Вестсайдская история". В нем она через несколько часов объявит победителя в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Но это произойдет через несколько часов, а до самой церемонии голливудские актрисы - Энн Хэтэуэй, Риз Уизерспун - будут постить в соцсетях свои фотографии с заветной золотой статуэткой в руках и вспоминать, какими смешными и порой неловкими они сами были в эти моменты.

Черных платьев на красной дорожке - раз-два и обчелся. Николь Кидман придет в синем, и местные журналисты тотчас напишут в соцсетях: актриса похожа на конфету. Платья будут красными, белыми, золотыми и переливающимися и, на первый взгляд, о движении #MeToo, как и о Харви Вайнштейне, почти ничто не будет напоминать, кроме его позолоченной статуи в нескольких кварталах от "Dolby Theatre". Ее автор - уличный художник PlasticJesus - изобразил приснопамятного продюсера сидящим на скамейке в халате с напоминающим фаллический символ "Оскаром" в руках.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Николь Кидман пришла в синем

Копірайт зображення AFP/MARK RALSTON Image caption Платье Николь Кидман сравнили с конфетой

Но это только на первый взгляд. В самом начале церемонии ведущий Джимми Киммел сперва пошутит о конвертах, с которыми в 2017 году вышла неразбериха и сумятица во время объявления победителя в категории "Лучший фильм", а затем возьмется за сексуальные домогательства. Он назовет почти запрещенные и непристойные в Голливуде имя и фамилию - Харви Вайнштейн - и вспомнит, что он - второй человек за всю историю Академии, который был из нее исключен.

"Весь мир следит за нами, нам нужно показать пример. Правда заключается в том, что если мы успешны, женщины будут вынуждены постоянно иметь дело с домогательствами, куда бы они ни пришли".

Имя продюсера всуе не поминали - на сцену одна за другой выходили актрисы - Сальма Хайек, Эшли Джадд, Аннабелла Шиорра, в прошлом сделавшие заявления по поводу брутального отношения к ним Харви Вайнштейна.

Копірайт зображення Reuters Image caption Мира Сорвино и Эшли Джадд ранее обвинили Харви Вайнштейна в брутальном отношении к ним

Они представили видео о движении против сексуального насилия, в котором снялись Мира Сорвино, Ава ДюВерне, Ли Дэниэдс, Джина Девис и Кумэйл Нанджиани.

Даниэла Вега, звезда лучшего иностанного фильма "Фантастическая женщина", стала первой актрисой-трансгендером, представившей к награде одну из номинаций - "лучшая песня".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Даниэла Вега - первая актриса-трансгендер

Фрэнсис МакДорманд в неголливудском старомодном платье, без тени макияжа на лице, с короткой стрижкой, стала лучшей актрисой, получив награду за роль в фильме "Три билборда на границе Эбинга, Миссури". Это ее вторая статуэтка: первого "Оскара" она получила за работу в картине "Фарго".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Фрэнсис МакДорманд получала "Оскар" без тени макияжа на лице

МакДорманд поставила награду на пол сцены и попросила всех присутствующих в зале женщин, которые были номинированы на "Оскар", подняться, после чего устроила им овацию.

На сцену выходили и иммигранты, в том числе и Гильермо дель Торо, чей фильм "Форма воды" стал главным по числу полученных в этом году статуэток.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Гильермо дель Торо за свой фильм "Форма воды" получил целых два "Оскара": в категориях "Лучший режиссер" и "Лучший фильм".

Церемония почти превратилась торжество справедливости, равенства и демократии, если бы статуэтка за лучшую мужскую роль не досталась Гэри Олдмэну.

Его предыдущая жена, Доня Фиорентино, обвинила актера в избиении ее телефонной трубкой в присутствии их общих детей.

Копірайт зображення AFP Image caption Гэри Олдмен стал лучшим актером за роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена". Для британского актера это первый "Оскар"

В Голливуде за несколько дней до церемонии критики разводили руками: роль Черчилля в "Темных временах" у Олдмена вышла хоть куда, но если ему дадут статуэтку, то фактически это будет означать, что на обвинения в домашнем насилии закроют глаза.

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