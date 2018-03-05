Выборы в Италии: триумф евроскептиков и трудности Берлускони
Парламентские выборы в Италии 4 марта завершились большим успехом для евроскептиков и популистов, выступающих за отмену санкций против России. Впервые в истории страны большинство мест в парламенте получили депутаты от партий, которые жестко критикуют Евросоюз и недавно открыто выступали против валюты евро.
Главная сенсация - это 32% голосов "Движения пяти звезд", которое считают популистским за его эклектичную программу и обещания гарантий базового дохода для всех итальянцев, который обойдется бюджету в миллиарды евро.
Созданное в 2009 году на волне недовольства традиционными политическими элитами и последствиями экономического кризиса, "Движение пяти звезд" позиционирует себя как антисистемное, выдвигает лозунги борьбы за прямую демократию, участие рабочих в принятии решений на предприятиях, сокращение рабочего дня, защиту национального производителя, улучшение экологии, справедливое распределение беженцев по всем странам ЕС.
Лидер политической силы, 31-летний Луиджи Ди Майо еще в декабре 2017 года выступал за проведение референдума о выходе Италии из еврозоны, но в январе 2018 года отказался от этой идеи.
"Движение пяти звезд" превзошло ожидания социологов, но получило только 245 мандатов из 630 в нижней палате парламента и вынуждено искать партнеров по коалиции, несмотря на напряженные отношения с другими партиями.
Кто еще победил?
Правая коалиция, в которую в том числе входят партия бывшего экс-премьера Сильвио Берлускони "Вперед, Италия!" и "Лига Севера" во главе с Сальвини, получила предусмотренные социологами 37% голосов и победила во многих провинциях и городах северной и центральной Италии, в частности, в Милане и Риме.
Но правые не имеют достаточного количества мандатов для формирования правительства без привлечения оппонентов.
Сюрпризом стало, вопреки прогнозам социологов, лидерство среди правых не партии Берлускони, которая получила 14% голосов избирателей, а "Лиги Севера" с 18-ю процентами.
"Лига Севера" выступает за максимальную автономию северных регионов, федерализацию Италии, и одновременно пытается распространить свою деятельность на всю страну, став чем-то вроде французского Национального фронта Марин Ле Пен. Предвыборную кампанию партия вела под лозунгами "Сначала итальянцы" и "Стоп вторжению!" - выступала за депортацию 600 тысяч нелегальных мигрантов, прибывших в страну с 2013 года.
И "Лига Севера", как первая партия по количеству мандатов в парламенте, и "Движение пяти звезд" как ведущая правая партия, уже объявили о своем праве на формирование правительства.
81-летнему экс-премьеру Сильвио Берлускони успех "Лиги Севера", вероятно, "спутал карты". Он хотел, чтобы правительство возглавил его давний соратник, президент Европарламента Антонио Таяни, однако теперь это будет сделать трудно.
"Можно говорить о "закате звезды Берлускони". Он не может претендовать на определение кандидатуры премьера - в коалиции правоцентристов победил Сальвини, а он сам претендует на эту должность", - отмечает BBC News Украина заместитель директора Центра "Новая Европа" Екатерина Зарембо .
В то же время кандидат исторических наук Виктория Вдовиченко считает, что трагедии для Берлускони в результатах выборов нет, и он использует свой многолетний опыт, чтобы повлиять на формирование правительства.
"Сильвио Берлускони никогда не проигрывает. Это его кредо. Он оперирует ресурсами, опытом и связями. Хотя утолить аппетиты Сальвини Берлускони действительно будет трудно. Посмотрим, выиграет ли молодость, или опыт", - отмечает BBC News Украина эксперт.
Для проевропейской и левоцентристской Демократической партии и ее союзников, которые руководили Италией последние пять лет, выборы стали жестким поражением - они получили примерно 22% голосов и потеряли почти 200 мест в парламенте.
Демократы сохранили традиционные бастионы - Флоренцию и Болонью, но все равно имеют худший результат с 2007 года.
Чем объясняется успех популистов
На выборы повлияли последствия экономического кризиса, от которого страдала Италия в 2008-2013 годах. При правительстве демократов из этого кризиса удалось выйти, но происходил только слабый экономический рост, росла эмиграция молодежи, а безработица уменьшалось преимущественно вследствие роста частичной занятости.
Сейчас Италия - единственная из крупных стран Западной Европы, до сих пор не достигшая докризисного уровня ВВП. Он составляет 93% от показателя 2007 года. Одновременно государственный долг страны вырос за последние 10 лет со 100 до 132%. Это худший показатель в ЕС после Греции.
Больше всего голосов популистское "Движение пяти звезд" получило в южной Италии, где в большинстве провинций уровень безработицы достигает 17-29%. Неаполь отдал популистам 51% голосов, Сицилия - 48%, Сардиния - 42%.
Успех "Движения пяти звезд" также символизирует провал мероприятий по развитию итальянского юга.
Кто сформирует правительство
В итальянских СМИ новый итальянский парламент уже характеризуют как "подвешенный" и считают вероятным его роспуск.
В то же время возможными считают три варианта коалиции: "большая коалиция" из правых партий и Демократической партии, коалиция "Движения пяти звезд" с "Лигой Севера" и коалиция "Движения пяти звезд" с демократами.
"Движение пяти звезд" будет изо всех сил пытаться создать коалицию, потому что достаточно обидно иметь почти такой же результат, как целая правая коалиция, и не сформировать правительство", - считает Екатерина Зарембо.
Если же коалицию сформировать не удастся, Италию ждут или досрочные выборы осенью, или техническое правительство.
"Возможно, будут искать удобного для всех кандидата на должность премьер-министра, технического кандидата", - отмечает Виктория Вдовиченко.
Последствия для ЕС и Украины
Для Евросоюза наихудшим сценарием будет формирование коалиции между "Лигой Севера" и "Движением пяти звезд". Ведь обе силы, хоть и не делали акцент на необходимости выхода из еврозоны на выборах, много лет критиковали ЕС.
Представители обеих партий будут неудобными партнерами для ЕС, в отличие от представителей партии Берлускони.
К тому же, успех евроскептиков символизирует имиджевый вред для всего европейского проекта.
"ЕС стоит сделать выводы по результатам выборов в Италии. Брюссель не смог убедить итальянских избирателей, что ЕС поддерживает Италию", - отмечает Екатерина Зарембо.
В то же время, и "Лига севера", и "Движение пяти звезд" выступают за снятие санкций с России.
В интервью РИА Новости в ноябре 2016 года лидер "Движения пяти звезд" Луиджи Ди Майо назвал санкции "безумными" и утверждал, что они наносят Италии ущерб в 7 млрд долларов в год.
"Наша цель - иметь хорошие отношения с русским народом ... Почему? Потому что сейчас отмена санкций против России во внешней политике означает также создание совместного антитеррористического фронта", - подчеркнул политик.
"Лига Севера" имеет договор о сотрудничестве с "Единой Россией" и выступает за развитие сотрудничества с Москвой на Ближнем Востоке.
Как считает Виктория Вдовиченко, если от "Лиги Севера" и Сальвини компромиссов в русском вопросе ждать не стоит, то лидер "Движения пяти звезд" Луиджи Ди Майо может обсуждать вопрос санкций с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Макрону очень нравится Луиджи Ди Майо. Ему импонируют шаги французского президента в экономике и по миграции. Я даже не сомневаюсь, что он будет договариваться по российскому вопросу с Макроном", - отмечает Вдовиченко.
Екатерина Зарембо считает, что независимо от состава нового правительства, для Украины ситуация существенно не изменится.
"Украина, можно сказать, друга не потеряла и не получила: Италия всегда была сложной страной", - отмечает она.