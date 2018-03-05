Выборы в Италии: триумф евроскептиков и трудности Берлускони

Копірайт зображення AFP Image caption Лидер "Лиги Севера" Маттео Сальвини и лидер "Движения пяти звезд" Луиджи Ди Майо чувствуют себя победителями выборов в Италии

Парламентские выборы в Италии 4 марта завершились большим успехом для евроскептиков и популистов, выступающих за отмену санкций против России. Впервые в истории страны большинство мест в парламенте получили депутаты от партий, которые жестко критикуют Евросоюз и недавно открыто выступали против валюты евро.

Главная сенсация - это 32% голосов "Движения пяти звезд", которое считают популистским за его эклектичную программу и обещания гарантий базового дохода для всех итальянцев, который обойдется бюджету в миллиарды евро.

Созданное в 2009 году на волне недовольства традиционными политическими элитами и последствиями экономического кризиса, "Движение пяти звезд" позиционирует себя как антисистемное, выдвигает лозунги борьбы за прямую демократию, участие рабочих в принятии решений на предприятиях, сокращение рабочего дня, защиту национального производителя, улучшение экологии, справедливое распределение беженцев по всем странам ЕС.

Лидер политической силы, 31-летний Луиджи Ди Майо еще в декабре 2017 года выступал за проведение референдума о выходе Италии из еврозоны, но в январе 2018 года отказался от этой идеи.

"Движение пяти звезд" превзошло ожидания социологов, но получило только 245 мандатов из 630 в нижней палате парламента и вынуждено искать партнеров по коалиции, несмотря на напряженные отношения с другими партиями.

Кто еще победил?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Лидер "Лиги Севера" 44-летний Сальвини спутал карты 81-летнему ветерану итальянской политики Сильвио Берлускони

Правая коалиция, в которую в том числе входят партия бывшего экс-премьера Сильвио Берлускони "Вперед, Италия!" и "Лига Севера" во главе с Сальвини, получила предусмотренные социологами 37% голосов и победила во многих провинциях и городах северной и центральной Италии, в частности, в Милане и Риме.

Но правые не имеют достаточного количества мандатов для формирования правительства без привлечения оппонентов.

Сюрпризом стало, вопреки прогнозам социологов, лидерство среди правых не партии Берлускони, которая получила 14% голосов избирателей, а "Лиги Севера" с 18-ю процентами.

"Лига Севера" выступает за максимальную автономию северных регионов, федерализацию Италии, и одновременно пытается распространить свою деятельность на всю страну, став чем-то вроде французского Национального фронта Марин Ле Пен. Предвыборную кампанию партия вела под лозунгами "Сначала итальянцы" и "Стоп вторжению!" - выступала за депортацию 600 тысяч нелегальных мигрантов, прибывших в страну с 2013 года.

И "Лига Севера", как первая партия по количеству мандатов в парламенте, и "Движение пяти звезд" как ведущая правая партия, уже объявили о своем праве на формирование правительства.

81-летнему экс-премьеру Сильвио Берлускони успех "Лиги Севера", вероятно, "спутал карты". Он хотел, чтобы правительство возглавил его давний соратник, президент Европарламента Антонио Таяни, однако теперь это будет сделать трудно.

"Можно говорить о "закате звезды Берлускони". Он не может претендовать на определение кандидатуры премьера - в коалиции правоцентристов победил Сальвини, а он сам претендует на эту должность", - отмечает BBC News Украина заместитель директора Центра "Новая Европа" Екатерина Зарембо .

В то же время кандидат исторических наук Виктория Вдовиченко считает, что трагедии для Берлускони в результатах выборов нет, и он использует свой многолетний опыт, чтобы повлиять на формирование правительства.

"Сильвио Берлускони никогда не проигрывает. Это его кредо. Он оперирует ресурсами, опытом и связями. Хотя утолить аппетиты Сальвини Берлускони действительно будет трудно. Посмотрим, выиграет ли молодость, или опыт", - отмечает BBC News Украина эксперт.

Для проевропейской и левоцентристской Демократической партии и ее союзников, которые руководили Италией последние пять лет, выборы стали жестким поражением - они получили примерно 22% голосов и потеряли почти 200 мест в парламенте.

Демократы сохранили традиционные бастионы - Флоренцию и Болонью, но все равно имеют худший результат с 2007 года.

Чем объясняется успех популистов

На выборы повлияли последствия экономического кризиса, от которого страдала Италия в 2008-2013 годах. При правительстве демократов из этого кризиса удалось выйти, но происходил только слабый экономический рост, росла эмиграция молодежи, а безработица уменьшалось преимущественно вследствие роста частичной занятости.

Сейчас Италия - единственная из крупных стран Западной Европы, до сих пор не достигшая докризисного уровня ВВП. Он составляет 93% от показателя 2007 года. Одновременно государственный долг страны вырос за последние 10 лет со 100 до 132%. Это худший показатель в ЕС после Греции.

Больше всего голосов популистское "Движение пяти звезд" получило в южной Италии, где в большинстве провинций уровень безработицы достигает 17-29%. Неаполь отдал популистам 51% голосов, Сицилия - 48%, Сардиния - 42%.

Успех "Движения пяти звезд" также символизирует провал мероприятий по развитию итальянского юга.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Житель Неаполя обнимает Луиджи Ди Майо во время предвыборной кампании. На выборах "Движение пяти звезд" получило в городе лучший результат

Кто сформирует правительство

В итальянских СМИ новый итальянский парламент уже характеризуют как "подвешенный" и считают вероятным его роспуск.

В то же время возможными считают три варианта коалиции: "большая коалиция" из правых партий и Демократической партии, коалиция "Движения пяти звезд" с "Лигой Севера" и коалиция "Движения пяти звезд" с демократами.

"Движение пяти звезд" будет изо всех сил пытаться создать коалицию, потому что достаточно обидно иметь почти такой же результат, как целая правая коалиция, и не сформировать правительство", - считает Екатерина Зарембо.

Если же коалицию сформировать не удастся, Италию ждут или досрочные выборы осенью, или техническое правительство.

"Возможно, будут искать удобного для всех кандидата на должность премьер-министра, технического кандидата", - отмечает Виктория Вдовиченко.

Последствия для ЕС и Украины

Для Евросоюза наихудшим сценарием будет формирование коалиции между "Лигой Севера" и "Движением пяти звезд". Ведь обе силы, хоть и не делали акцент на необходимости выхода из еврозоны на выборах, много лет критиковали ЕС.

Представители обеих партий будут неудобными партнерами для ЕС, в отличие от представителей партии Берлускони.

К тому же, успех евроскептиков символизирует имиджевый вред для всего европейского проекта.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Если коалицию не удастся сформировать, президент Италии Серджо Маттарелла распустит парламент

"ЕС стоит сделать выводы по результатам выборов в Италии. Брюссель не смог убедить итальянских избирателей, что ЕС поддерживает Италию", - отмечает Екатерина Зарембо.

В то же время, и "Лига севера", и "Движение пяти звезд" выступают за снятие санкций с России.

В интервью РИА Новости в ноябре 2016 года лидер "Движения пяти звезд" Луиджи Ди Майо назвал санкции "безумными" и утверждал, что они наносят Италии ущерб в 7 млрд долларов в год.

"Наша цель - иметь хорошие отношения с русским народом ... Почему? Потому что сейчас отмена санкций против России во внешней политике означает также создание совместного антитеррористического фронта", - подчеркнул политик.

"Лига Севера" имеет договор о сотрудничестве с "Единой Россией" и выступает за развитие сотрудничества с Москвой на Ближнем Востоке.

Как считает Виктория Вдовиченко, если от "Лиги Севера" и Сальвини компромиссов в русском вопросе ждать не стоит, то лидер "Движения пяти звезд" Луиджи Ди Майо может обсуждать вопрос санкций с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Макрону очень нравится Луиджи Ди Майо. Ему импонируют шаги французского президента в экономике и по миграции. Я даже не сомневаюсь, что он будет договариваться по российскому вопросу с Макроном", - отмечает Вдовиченко.

Екатерина Зарембо считает, что независимо от состава нового правительства, для Украины ситуация существенно не изменится.

"Украина, можно сказать, друга не потеряла и не получила: Италия всегда была сложной страной", - отмечает она.

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