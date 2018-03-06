Быть блогером: "Люди спрашивают - одну котлету им съесть или две"

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption В Украине блогерство продолжает активно развиваться

В Украине все более популярным становится блогерство. Для донесения своей мысли блогеры используют соцсети, отдельные блог-платформы типа LiveJournal и видеохостинга YouTube и создают свои сайты.

У них есть даже свой праздник - Международный день блогера, который отмечается 14 июня.

Десять лет назад в Украине начали появляться и первые сайты, освещающие украинскую блогосферу.

Мы попытались выяснить, почему люди ведут блоги и что им это дает? А главное - можно ли на блогерстве заработать?

Хобби или профессия?

Блогерство не изучают в университетах, для этого не нужен диплом, писать блоги может каждый.

Мне очень нравится делиться тем, что я для себя открываю. В этом самый большой смысл Богдан Логвиненко, тревел-блогер

Их ведут политики, журналисты, писатели, врачи, бизнесмены, фитнес-тренеры и обычные домохозяйки. Их аудитория измеряется десятками, а иногда и сотнями тысяч подписчиков. Поэтому нельзя недооценивать влияние блогеров на общественное мнение и сознание.

Кто-то считает это своим хобби, кто-то профессией, а некоторые - и тем, и другим.

Тревел-блогер Богдан Логвиненко говорит, что для него это - сочетание хобби и профессии.

"Мне очень нравится делиться тем, что я для себя открываю. В этом наибольший смысл. Получаю удовольствие от того, что передаю свои впечатления и мысли", - объясняет он свое увлечение в разговоре с BBC News Украина.

Копірайт зображення Facebook Bogdan Logvynenko Image caption Тревел-блогер Богдан Логвиненко пишет о своих путешествиях и реализует свой проект Ukraїner

Вместе с тем, по его словам, важной для успеха является длительность процесса.

"Все, кто настойчиво и долго занимается тем же делом, так или иначе приближаются к какому-то минимальному успеху", - говорит Логвиненко.

Известный политический блогер Роман Шрайк считает блогерство скорее привычкой.

"Я, начиная с 2000-х годов, общался на специализированных форумах, а с 2004-го во время и после "Оранжевой революции", начал обсуждать политику и перешел на политические форумы. После этого я уже стал блогером. А скорее "фейс-блогером"- так иногда называют людей, которые используют Facebook как блог-площадку", - говорит он в комментарии BBC News Украина.

Другой политический блогер Олег Пономарь, который возглавил топ-100 блогеров по версии канала ICTV, считает это своей профессией: "Я посвящаю этому все свое время. Пишу каждый день уже четыре года. В среднем у меня получается два-три поста в день".

По его словам, для этого нужно много ездить по миру, встречаться с разными людьми, получать от них ту информацию, которой еще ни у кого нет.

А вот фитнес-коуч Анна Цукур считает блоги способом общения со своей аудиторией.

"Через свои аккаунты в виде блогов я передаю информацию о здоровье и тренировках своей аудитории", - говорит она.

Реклама и деньги

При этом благодаря рекламе на блогах можно еще и заработать деньги, и порой - немалые.

С каждым рекламным постом ты теряешь тысячи подписчиков Александр Коляда, блогер-ученый

Научный блогер Александр Коляда, который пишет о здоровье, говорит:

"Обычно это происходит так: есть желающие продвинуть какую-то идею или конкретный товар, и они готовы заплатить деньги за то, что ты их либо упомянешь, либо напишешь целенаправленно о них текст".

"Но это выглядит смешно, и с каждым таким рекламным постом ты теряешь тысячи подписчиков. Ведь люди подписываются, верят тебе, а ты потом торгуешь их вниманием", - объясняет он BBC News Украина.

Копірайт зображення Facebook Александра Коляды Image caption Ученый Александр Коляда пишет блоги о здоровье и ведет проект "Уменьшай ущерб"

Г-н Коляда вспоминает, что однажды ему предложили продвигать в текстах за деньги кисломолочные продукты одной из марок. Было и другое предложение - "зачекинится" в бургерной.

"Расценки - от 100 до 500 долларов", - говорит блогер.

Но есть и другой способ монетизации - это продвижение собственного продукта.

"Например, устраиваешь открытую коммерческую конференцию, вход на которую стоит 300 грн. Я ее рекламирую и, благодаря большому количеству подписчиков, на мероприятие придут люди, и я заработаю на этом деньги", - объясняет он.

Политические блогеры могут также неплохо зарабатывать. Однако в таком случае рискуют быстро потерять доверие со стороны подписчиков.

"Я на блогерстве не зарабатываю. На политическом блогерстве, конечно, можно заработать, если пристроиться к какому-то политику, партии или организации", - говорит Роман Шрайк.

Существование отдельных сайтов требует финансовых затрат со стороны самого автора. И в таком случае иногда помогают сами читатели.

"Мой блог существует за счет финансовой поддержки моих читателей. Я не имею других источников дохода. Мой случай - это схема будущего", - говорит Олег Пономарь.

По его словам, таким образом устанавливается прямая связь между источником информации и потребителем, без посредников.

Видеоблогеры получают деньги за показ рекламы до, во время и после своего ролика.

Блогер Анна Цукур пытается заработать на своем YouTube-канале.

"Я монетизирую свой YouTube-канал. Но, к сожалению, количество просмотров моих видеотренировок не достаточное, чтобы получать большое вознаграждение за рекламные блоки, которые в Украине имеют низкую стоимость", - объясняет блогер в разговоре с BBC News Украина.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Реклама на собственном YouTube-канале приносит в Украине пока что небольшие деньги

По ее словам, чтобы на этом зарабатывать, надо настойчиво развивать свои каналы.

"Я же больше времени посвящаю личному общению со своей аудиторией и созданию фитнес-программ. Мне однозначно нужен хороший менеджер", - признается Анна.

Она говорит, что довольно часто ей присылают запросы на рекламные публикации, но она на них не отвечает.

"Мне важно держать свои аккаунты в чистоте и сотрудничать с теми брендами, которые соответствуют моим ценностям и принципам жизни", - объясняет блогер.

Я тренируюсь вместе со своей аудиторией и показываю, что в этих тренировках мне тоже тяжело Анна Цукур, фитнес-коуч, блогер

Диалог с читателем

В отличие от СМИ, блогеры довольно активно общаются с читателями и зрителями.

"Я могу комментировать, стараюсь отвечать читателям. Может, что-то и пропускаю, но в целом стараюсь отвечать", - говорит Богдан Логвиненко.

Такое общение с автором доступно, поскольку можно прокомментировать его пост в соцсети, спросить что-то в личном сообщении или высказать свое мнение на его сайте.

Копірайт зображення Facebook Anna Tsukur Image caption В рейтинге топ-100 блогеров Украины, составленном каналом ICTV, категорию LifeStyle возглавила фитнес-коуч Анна Цукур

"Я создаю эффективные тренировки и снимаю их одним дублем, я не монтирую свои видео и не использую спецэффекты. Я тренируюсь вместе со своей аудиторией и показываю, что в этих тренировках мне тоже тяжело. Я тоже устаю и могу сбиваться со счета или терять баланс" , - рассказывает Анна Цукур и добавляет, что таким образом общается со своей "спортивной семьей" по другую сторону экрана.

Вместе с тем, по словам Александра Коляды, в соцсетях много троллей или ботов.

Он говорит, что пишет на узкоспециализированные темы, а многие этого не понимают и намеренно "троллят".

Копірайт зображення Drew Angerer/Getty Images Image caption Блогеры достаточно активно общаются со своими читателями и зрителями

Кроме того, часто, по словам блогера, люди задают вопросы о своем здоровье, ответы на которые требуют дополнительных обследований или анализов: "Они спрашивают: "Одну котлету съесть или две?". Они думают, что кто-то знает ответ на этот вопрос".

"Я наоборот в своих материалах хочу показать, что все очень индивидуально. Но они все равно спрашивают: "Так две котлеты или одну?", - смеется он.

Развита ли украинская блогосфера?

Сами блогеры по-разному оценивают украинское блогерство. Но в одном едины - оно развивается.

Богдан Логвиненко считает, что в Украине блогерство прогрессирует.

"У нас очень мало профильных СМИ. Некоторые СМИ не дают столь широкого спектра мнений, как дают блоги. Поэтому, возможно, у нас блогерство значительно лучше, чем у некоторых наших западных соседей, скажем, в Польше или Чехии. По крайней мере, по моим наблюдениям", - говорит он.

Об интенсивном развитии этого направления говорит и Олег Пономарь. По его словам, еще в 2014 году в Украине были единицы, а теперь - десятки блогеров.

"Каждый находит свою нишу. И читатели также имеют большой выбор на любой вкус - внешняя политика, геополитика, внутренняя, АТО, измена, победа и так далее. И это прекрасно", - говорит он.

Таким образом, в Украине появляется все больше интересных личностей, которые находят свою аудиторию и становятся популярными.

А вот политическое блогерство в Facebook, которое очень быстро поднялось в 2014 году, находится в некотором упадке, считает Роман Шрайк.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Роман Шрайк считает, что "фейс-блогерство" переживает определенный упадок

По его словам, это отчасти связано с изменением алгоритма в этой соцсети, а частично - с неверием в политическую жизнь страны.

• Сколько времени можно проводить перед экраном?

"Люди в Facebook попали в различные информационные пузырьки, разделились на стаи и устраивают набеги, пытаясь укусить оппонентов. В результате - много крика, мало смысла. На мой взгляд, это скучно", - рассказывает Шрайк.

Именно поэтому он пытается сегодня "диверсифицироваться" - активизировать деятельность в Twitter и Telegram.

Чтобы не потерять аудиторию и популярность, блогеры постоянно должны предлагать что-то новое и креативное.

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