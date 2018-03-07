Женщины в снегах: вернутся ли украинки в Антарктику?

Копірайт зображення Світлана Краковська Image caption Светлана Краковская - одна из украинских женщин-ученых, зимовавших на станции "Академик Вернадский". Больше с тех пор женщин в составе экспедиций не было

Уже 20 лет женщины не попадают в состав украинских антарктических экспедиций, которые зимуют на станции "Академик Вернадский".

Почему же украинская станция два десятилетия остается "без женских рук" и изменится ли ситуация - разбиралась BBC News Украина.

Неженский континент

Копірайт зображення British Army

У суровой и далекой Антарктики издавна были сложные отношения с женщинами.

В частности и потому, что мужчины не видели их места рядом с собой в длительных и опасных экспедициях на "ледовый континент".

Женщин такая ситуация не очень устраивала. Известно, что в 1914 году британский исследователь Антарктики Эрнест Шеклтон отказал трем "спортивным девушкам", которые хотели присоединиться к его трансантарктическим экспедициям и не понимали, "почему всю славу должны получить мужчины".

Копірайт зображення COURTESY OF SCOTT POLAR RESEARCH INSTITUTE Image caption Письмо от "трех спортивных девушек" Шеклтону с просьбой взять их в экспедицию через Антарктиду. Шеклтон отказал

Первой женщиной, которая все же ступила на льды Антарктики, считается норвежка Каролин Миккельсен. В 1935 году она сопровождала своего мужа - капитана-китобоя, когда он высадился на антарктический берег.

Копірайт зображення Norwegian Polar Institute Image caption Каролин Миккельсен поднимает флаг Норвегии на антарктическом берегу, 1935 год

А первой женщиной-ученым там стала российская геолог Мария Кленова в составе советской экспедиции в 1956 году.

С тех пор женщины участвовали во многих антарктических зимовках и стали постоянными участниками длительных экспедиций и зимовок на крайнем юге.

Например, в 2017 году шесть британок, назвавшихся "ледяными девами", преодолели 1,7 тысячи км от одного побережья Антарктиды до другого на лыжах. Каждая тащила за собой сани с 80-килограммовым грузом провианта и горючего.

Это - самый большой трансантарктических поход, в котором участвовали исключительно женщины.

На "Вернадском"

Копірайт зображення НАНЦ Image caption Вторая украинская антарктическая экспедиция. В ее составе - четыре женщины

Были женщины и на украинской станции "Академик Вернадский".

Так, в команде Второй антарктической экспедиции (1997-1998 гг.) среди 13 участников были четыре женщины:

геофизик Марина Орлова;

метеоролог Светлана Краковская;

еще одна метеоролог Людмила Маньковская;

повар Галина Колотницкая.

Но с тех пор ни одна женщина не попадала в состав экспедиций, которые зимовали на станции, были только сезонные исследовательницы, проводившие в Антарктике по несколько недель.

Как рассказывает BBC News Украина новый руководитель Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий, хотя официального запрета "не принимать женщин" не было, однако считалось, что зимовка в условиях полярной ночи - слишком тяжелое испытание для них.

Копірайт зображення Укринформ Image caption Евгений Дикий возглавил НАНЦ в феврале 2018 года

Кроме того, в женщинах видели фактор дополнительного напряжения для мужского коллектива, несколько месяцев живущего изолированно от остального мира.

"Это такие классические шовинистические взгляды, будто из-за женщин мужчины начинают ссориться между собой. Мужчины не могут контролировать себя, поэтому давайте не брать женщин в экспедиции", - говорит Евгений Дикий.

Копірайт зображення Антон Омельченко Image caption До станции "Академик Вернадский" несколько месяцев невозможно добраться по льду

Если взглянуть на требования к кандидатам, которые хотят принять участие в украинских антарктических экспедициях, то можно увидеть, что там нет речи только о мужчинах.

Впрочем, например, в анкете с 2013 года есть графа "Фамилия, имя, отчество жены". О том, что у потенциального члена экспедиции может быть не "жена", а "муж" - ни слова.

Копірайт зображення НАНЦ Image caption Фрагмент анкеты для кандидатов

"На всех станциях работают женщины и в большом количестве. Никто давно уже не поднимает вопрос об этом. А у нас есть такой анахронизм", - продолжает Евгений Дикий.

Сразу после назначения в Центр он заявил, что никаких препятствий для женщин, желающих участвовать в экспедициях, больше не будет. Главное, чтобы они соответствовали общим критериям и прошли медкомиссию.

Забеременеть на станции

Одной из причин, почему женщин неофициально не допускали к зимовкам, была история о том, что там якобы забеременела полярница, и ее пришлось экстренно эвакуировать за немалые деньги.

Евгений Дикий рассказал, что эта история - полуправда.

Одна из четырех зимовщиц действительно забеременела на "Академике Вернадском", но спокойно вернулась в Украину и родила уже после экспедиции.

Хотя экстренные эвакуации с украинской станции действительно случались.

"Была эвакуация мужчины из-за выпадения грыжи. Обращались на американскую станцию "Палмер", они пригнали ледокол и ничего за это с Украины не взяли. Это и называется полярная солидарность", - отмечает Евгений Дикий и отмечает, что проблемы с грыжей случаются как у мужчин, так и у женщин.

Редакция BBC News Украина связалась с упомянутой женщиной.

Копірайт зображення Укринформ Image caption Светлана Краковская, участница Второй украинской антарктической экспедиции

Это Светлана Краковская - известная метеоролог и эксперт по изменению климата, которая участвует в международных проектах.

Отношения с будущим мужем у них действительно завязались именно на "Вернадском", а в Киев женщина вернулась на шестом месяце беременности.

В одном из предыдущих интервью она рассказывала, как переживала из-за того, что в ее рационе тогда не хватало витаминов (свежих овощей и фруктов на станции до конца зимовки не хватает). Впрочем, все закончилось хорошо.

Сейчас Светлана Краковская, мать четверых детей, продолжает заниматься наукой.

Светлана рассказывает ВВС, что особых ситуаций с женщинами на станции не было: конфликты, если и случались, то не из-за чьей-то половой принадлежности.

Как и не испытывала она трудности из-за каких-то физических нагрузок: "До меня шесть мужчин не прошли медицинский отбор. И тогда решили поискать среди женщин".

"Физическая нагрузка на женщин - это все разговоры... Вот мужчина за раз может поднять мешок картошки. Хорошо, я возьму ведра, и этот мешок перенесу в три приема", - объясняет Светлана Краковская.

Копірайт зображення НАНЦ Image caption Светлана Краковская не верит, что физические нагрузки на станции неподъемны для женщин

По ее словам, "самое трудное там - что ты находишься очень далеко, и если что-то случится с близкими и родными, то не сможешь помочь".

"Впервые видела, как плачет муж, когда он был там, - у него умер отец, а он был далеко и ничем не мог помочь семье", - вспоминает Светлана Краковская.

Ей также пришлось ждать мужа в Киеве, когда он остался на еще одну зимовку на станции, - женщина признается, что это было гораздо труднее, чем самой зимовать в Антарктике.

В то же время работа на "Академике Вернадском" у г-жи Краковской ассоциируется с возможностью побыть среди единомышленников, заниматься любимым делом и "ощутить единство с миром".

"Стоишь там где-то на горе и понимаешь, что в Южном полушарии другие созвездия, другие звезды. Видишь, как уходит вдаль Млечный путь, и одновременно думаешь, что где-то далеко есть люди, которые тебя любят и ждут. Прошло 20 лет, а я помню практически каждый день там", - вспоминает о своих ощущениях исследовательница.

Копірайт зображення Антон Омельченко

Светлана Краковская уверена - в Украине много женщин, которые могут работать в Антарктике: "Женщин-ученых, желающих поехать на зимовку, не меньше, чем мужчин. Особенно, если мы говорим о метеорологии, где работает более 90% женщин".

А Евгений Дикий, биолог по образованию, добавляет, что "одни из лучших специалистов по морским животным - китам и тюленям - это именно женщины".

"Не стоит вопрос привлекать женщин - они все это время пытались пробиться. Просто раньше их жестко заворачивали", - констатирует руководитель НАНЦ.

"Уже есть несколько предложений от тех женщин, кто хочет поехать на следующую зимовку. Всех их будет отбирать летом конкурсная комиссия", - анонсирует он.

Говоря о том, существуют ли все же определенные требования относительно особых условий для женщин на "Академике Вернадском", Евгений Дикий, который был командиром взвода батальона "Айдар", вспоминает лето 2014 года на Донбассе.

Копірайт зображення Евгений Дикий Image caption Евгений Дикий уверен - зимовать на "Вернадском" не так трудно, как воевать в АТО, особенно в условиях лета 2014 года

"Любой, кто был в АТО, прекрасно знает, что никаких особых условий девушки там для себя не требовали, а, наоборот, были выносливее мужчин. В том числе и относительно бытовых проблем", - говорит директор НАНЦ.

"А по сравнению с АТО, условия на станции - курорт", - уверяет он.

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