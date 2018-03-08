"100 женщин": "Не замужем - не значит доступна"

Я ошарашенно смотрела на страницу брачных объявлений в газете, а именно на объявление о поиске невесты для моего младшего брата.

Один из моих родственников обвел красным карандашом слова "имеет незамужнюю старшую сестру".

"Очень жаль, что старшая сестра не состоит в браке. Это усложнит поиск подходящей девушки для нашего мальчика", - отметил родственник.

Мне будто стрелой пронзили сердце. Я съежилась от обиды и едва сдержала слезы.

Хотелось возмущенно крикнуть: как мое решение не выходить замуж может помешать брату найти себе пару?

Я надеялась, что брат и отец вступятся за меня, но они были равнодушны к моему горю.

Мама всегда меня понимала и попыталась вмешаться в разговор, но у нее ничего не получилось.

Да и она, в конечном счете, также была рада, что ее сын собирается жениться. Я ошарашенно смотрела на страницу брачных объявлений в газете, а именно на объявление о поиске невесты для моего младшего брата.

#HerChoice ("Ее выбор") - 12 историй о жизни молодых индианок. Они бросают вызов стереотипам о "современной индийской женщине" и расширяют это поняти, исследуя ее жизненный выбор, устремления, приоритеты и желания.

Поскольку я старший ребенок в семье, считалось очевидным, что я должна вступить в брак раньше, чем брат.

Но я не выходила замуж.

Этим я лишала родителей счастья, которого они так долго ждали, и это создавало огромное напряжение в наших отношениях.

Сложности возникли не только с ними, но и с другими родственниками и даже с друзьями.

Однажды мне позвонил бывший одноклассник и сказал: "Я знаю, что ты не хочешь замуж. Но у тебя же есть определенные "потребности". Если хочешь, я могу с этим помочь".

Он выдвинул одно условие - об этом не должны узнать его жена и дети.

Я был ошеломлена.

Я прекрасно осознавала свои "потребности", но то, что он мог подумать, что я - "доступна" было неприемлемо.

Не то, чтобы я рассердилась - скорее расстроилась. Вспоминая об этой истории, я каждый раз чувствовала себя уязвленной и подавленной.

Он еще посчитал, что делает мне услугу - какое безумие.

Это испортило наши отношения. Мысль о встрече с ним пугает меня, нет желания даже разговаривать с ним.

Сейчас мне 37, и я не жалею о решении не выходить замуж.

Когда я впервые сказала маме, что не хочу вступать в брак, мне было 25. Я только начала самостоятельно зарабатывать и хотела воплотить в жизнь свои мечты.

Думаю, мама меня поняла, но чувствовала себя неловко, не зная, как отвечать на вопросы окружающих.

Я строила карьеру, а тем временем семья все активнее искала мне мужа. Но я не хотела вступать в брак ради какой-то призрачной "безопасности", которую он якобы дает.

Я остро чувствовала, через что приходится пройти моим родителям - ведь их дочь почти достигла возраста, когда замуж уже поздно, но все еще жила под родительским кровом.

Мой отец настаивал, чтобы я "решила этот вопрос" и устроил смотрины не с одним, двумя или тремя, а с пятнадцатью мужчинами. Я не выбрала ни одного.

В конце концов, это дало мне возможность объяснить, почему я не хочу выходить замуж.

Родители это приняли, но другие люди продолжают меня осуждать.

Они называют это "капризом", говорят, что я слишком гордая, слишком независимая и непослушная.

Когда все другие темы исчерпаны, они переходят к моему "тяжелому характеру".

Но моя совесть чиста. В конце концов, ничего нет плохого в романтических свиданиях или совместном проживании.

Я просто хочу быть свободной. А брак для меня - своего рода бремя.

Я могу провести целый день дома или, наоборот, гулять всю ночь. Могу пойти в клуб, на дискотеку, в храм или в парк. Могу делать домашнюю работу - а могу не делать.

Утром я не должна заботиться о том, чтобы сделать чай для свекрови, приготовить завтрак мужу или собрать детей в школу.

Я видела очень много замужних женщин, у которых есть дети и большие семьи, а они все равно одиноки.

Я не чувствую себя одинокой: у меня есть родные и друзья.

В нашем обществе незамужнюю девушку воспринимают, как бремя, а я никогда никого не обременяла.

Я путешествую по миру, сама себя обеспечиваю и сама решаю, как тратить свои деньги.

А те газеты, которые когда-то высмеивали мое решение не выходить замуж, теперь хвалят меня за храбрость.

Родители гордятся мной, а их друзья рассказывают обо мне своим дочерям как об образце успешности.

В конечном итоге оказалось неважным, кто и что подумал о моем выборе.

Я сделала его самостоятельно и заставила других с ним считаться.

Это правдивая история женщины, которая живет в северо-западной Индии. Она поделилась ею с журналисткой ВВС Арчаной Сингх и продюсером Дивьей Арья. По просьбе автора, мы не разглашаем ее имя.

Проект "100 женщин"

В рамках ежегодного спецпроекта ВВС "100 женщин" мы рассказываем о жизни влиятельных и вдохновляющих женщин из разных стран.

Примите участие в проекте через наши социальные сети, используя хэштег #100Women.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram.