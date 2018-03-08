История успеха украинца в Аргентине: heavy metal и сеть магазинов
"Я чувствовал, что знаю больше, чем мое руководство".
На первый взгляд, может показаться, что эти слова принадлежат аргентинцу. Но услышали мы их от украинца.
Александру Евтереву 32 года и он - владелец самой популярной сети магазинов.
Его сеть - не самая крупная в городе, у двух ближайших конкурентов магазинов больше. Но El Jevi в аргентинской столице можно встретить практически на каждом шагу.
Почти все они расположены на углу улиц и работают круглосуточно.
Там можно приобрести сладости, сигареты, напитки, предметы личной гигиены, батарейки, бисквитное печенье (со сгущенным молоком или без, с глютеном или без, любого цвета). И много, очень много других лакомств.
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Но от других магазины украинца отличаются не ассортиментом товара, а тем, что в них можно услышать.
Александр Евтерев - типичный славянин с голубыми глазами и крепким телосложением. В юности увлекался музыкой в стиле heavy metal.
Тогда он управлял магазином родителей в Вареле - пригороде Буэнос-Айреса, где процветает преступность и низкий уровень дохода.
Юный украинец переехал с родителями в Аргентину, спасаясь от кризиса после распада Советского Союза. Тогда ему было девять лет.
Местные называли его "el jevi" за то, что парень часто включал в своем магазине песни Megadeth и Metallica.
"Они не знали как написать heavy, вот и получилось el jevi", - вспоминает он.
Свой случай Евтерев называет "историей о преодолении трудностей". Одной из многих в Аргентине историй иммигранта, который нашел свое место в обществе благодаря реализации новой идеи.
El Jevi работал в ночных заведениях, ресторанах, магазинах, но всегда хотел иметь свое дело.
Рецепт успеха
Свой первый магазин украинец открыл пять лет назад. Сегодня их уже 28. По словам бизнесмена, его успех имеет три составляющих.
Первая - атмосфера и интерьер. Это отличает его магазины от остальных. Здесь звучит тяжелый рок, витрины украшены плакатами со шрифтами в стилистике обложек альбомов любимых групп, а также можно приобрести ключницы и трубки, декорированные изображениями в подобной тематике.
Вторая связана с профессиональным опытом его бывшей жены Габриэлы Фернандес. С ней Александр Евтерев познакомился на дискотеке, где работал охранником.
Фернандес также увлекалась хард роком, но по образованию - менеджер. После окончания университета девушка работала HR-специалистом в международной корпорации Unilever - производителе товаров, которыми торгует El Jevi.
"Он отвечает за творческую составляющую, а я за порядок", - объясняет Фернандес.
"Аргентинцы - амбициозны"
"Я никогда не хотел, чтобы мне завидовали", - говорит украинец.
"Мои родители были очень строги ко мне. Это - советские люди ... Они всегда соблюдали правила и воспитывали меня в жестких традициях", - добавляет он.
Возможно, некоторые из этих черт унаследовал Александр. А возможно, дело в heavy metal.
"Может, я просто что-то знаю", - смеется он.
Бывшая жена Евтерева соглашается с его мнением о том, что "здесь (в Аргентине - Ред.) не развита культура труда".
А построить успешный бизнес им удалось благодаря сочетанию аргентинской и украинской культур.
Около 60% подчиненных El Jevi - иностранцы, выходцы из семи разных стран. Семь супервайзеров, 70% администраторов и 60% продавцов в его магазинах - женщины.
Супруги развелись несколько месяцев назад, но сохранили дружеские отношения. У них нет собственных авто или отдельных кабинетов. По городу передвигаются на велосипедах или пользуются общественным транспортом.
"Две недели назад был на переговорах с женщиной, у которой только два киоска, а живет она в доме Марчелло Тинелли (самый популярный телеведущий Аргентины - Ред.)", - рассказывает украинец, намекая на престижный район Буэнос-Айреса.
"Аргентинцы - амбициозны. Хотят проводить время в обществе топ-модели, но не имеют средств, чтобы свозить ее в Путна-дель-Эсте (курорт на юге Уругвая - Ред.). Чувствуют себя европейцами; хотят зарабатывать, но не прилагая усилий", - говорит украинец.
Фернандес добавляет: "Здесь очень важен культурный фактор: работать в киосках не престижно. Это самая низкая ступень коммерческой лестницы. Аргентинец за такую же зарплату пойдет скорее работать в Adidas".
"Я бы не сказал, что оказался умнее свого руководства. Просто, в отличие от него, я был готов работать", - резюмирует украинец.