История успеха украинца в Аргентине: heavy metal и сеть магазинов

Image caption Александру Евтереву 32 года и он - владелец самой популярной сети магазинов в Буэнос-Айресе

"Я чувствовал, что знаю больше, чем мое руководство".

На первый взгляд, может показаться, что эти слова принадлежат аргентинцу. Но услышали мы их от украинца.

Александру Евтереву 32 года и он - владелец самой популярной сети магазинов.

Его сеть - не самая крупная в городе, у двух ближайших конкурентов магазинов больше. Но El Jevi в аргентинской столице можно встретить практически на каждом шагу.

Почти все они расположены на углу улиц и работают круглосуточно.

Там можно приобрести сладости, сигареты, напитки, предметы личной гигиены, батарейки, бисквитное печенье (со сгущенным молоком или без, с глютеном или без, любого цвета). И много, очень много других лакомств.

Но от других магазины украинца отличаются не ассортиментом товара, а тем, что в них можно услышать.

Александр Евтерев - типичный славянин с голубыми глазами и крепким телосложением. В юности увлекался музыкой в стиле heavy metal.

Тогда он управлял магазином родителей в Вареле - пригороде Буэнос-Айреса, где процветает преступность и низкий уровень дохода.

Юный украинец переехал с родителями в Аргентину, спасаясь от кризиса после распада Советского Союза. Тогда ему было девять лет.

Местные называли его "el jevi" за то, что парень часто включал в своем магазине песни Megadeth и Metallica.

"Они не знали как написать heavy, вот и получилось el jevi", - вспоминает он.

Свой случай Евтерев называет "историей о преодолении трудностей". Одной из многих в Аргентине историй иммигранта, который нашел свое место в обществе благодаря реализации новой идеи.

El Jevi работал в ночных заведениях, ресторанах, магазинах, но всегда хотел иметь свое дело.

Image caption Александр Евтерев переехал с родителями в Аргентину в 1994 году. Семья, спасаясь от постсоветского хаоса, обосновалась в городе Варела

Рецепт успеха

Свой первый магазин украинец открыл пять лет назад. Сегодня их уже 28. По словам бизнесмена, его успех имеет три составляющих.

Первая - атмосфера и интерьер. Это отличает его магазины от остальных. Здесь звучит тяжелый рок, витрины украшены плакатами со шрифтами в стилистике обложек альбомов любимых групп, а также можно приобрести ключницы и трубки, декорированные изображениями в подобной тематике.

Вторая связана с профессиональным опытом его бывшей жены Габриэлы Фернандес. С ней Александр Евтерев познакомился на дискотеке, где работал охранником.

Фернандес также увлекалась хард роком, но по образованию - менеджер. После окончания университета девушка работала HR-специалистом в международной корпорации Unilever - производителе товаров, которыми торгует El Jevi.

Image caption Бывшая жена Александра Габриэла Фернандес помогает вести бизнес

"Он отвечает за творческую составляющую, а я за порядок", - объясняет Фернандес.

"Аргентинцы - амбициозны"

"Я никогда не хотел, чтобы мне завидовали", - говорит украинец.

"Мои родители были очень строги ко мне. Это - советские люди ... Они всегда соблюдали правила и воспитывали меня в жестких традициях", - добавляет он.

Возможно, некоторые из этих черт унаследовал Александр. А возможно, дело в heavy metal.

"Может, я просто что-то знаю", - смеется он.

Бывшая жена Евтерева соглашается с его мнением о том, что "здесь (в Аргентине - Ред.) не развита культура труда".

Image caption У El Jevi есть два конкурента: Open 25 (на фото) - сеть из 170 магазинов по всей стране, и "365" - сеть из 90 магазинов

А построить успешный бизнес им удалось благодаря сочетанию аргентинской и украинской культур.

Около 60% подчиненных El Jevi - иностранцы, выходцы из семи разных стран. Семь супервайзеров, 70% администраторов и 60% продавцов в его магазинах - женщины.

Супруги развелись несколько месяцев назад, но сохранили дружеские отношения. У них нет собственных авто или отдельных кабинетов. По городу передвигаются на велосипедах или пользуются общественным транспортом.

"Две недели назад был на переговорах с женщиной, у которой только два киоска, а живет она в доме Марчелло Тинелли (самый популярный телеведущий Аргентины - Ред.)", - рассказывает украинец, намекая на престижный район Буэнос-Айреса.

Image caption Уличные киоски в Буэнос-Айресе разделены между собой по группам товаров. El Jevi не может продавать прессу и алкоголь - их продают только в супермаркетах и специализированных магазинах

"Аргентинцы - амбициозны. Хотят проводить время в обществе топ-модели, но не имеют средств, чтобы свозить ее в Путна-дель-Эсте (курорт на юге Уругвая - Ред.). Чувствуют себя европейцами; хотят зарабатывать, но не прилагая усилий", - говорит украинец.

Фернандес добавляет: "Здесь очень важен культурный фактор: работать в киосках не престижно. Это самая низкая ступень коммерческой лестницы. Аргентинец за такую ​​же зарплату пойдет скорее работать в Adidas".

"Я бы не сказал, что оказался умнее свого руководства. Просто, в отличие от него, я был готов работать", - резюмирует украинец.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram.