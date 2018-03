День грампластинок: наша десятка лучших релизов 2018 года

Винил вернулся и уходить не намерен. В прошлом году в Великобритании было продано 4,1 млн пластинок.

Для фанов этого формата Рождество наступит раньше - в апреле. Именно в этом месяце ко Дню магазинов грамзаписи ассортимент независимых музыкальных магазинов пополнится 500 новыми релизами.

Почти все они выходят ограниченным тиражом и содержат неизданные записи, эксклюзивные работы и редкие ремиксы.

Нынешняя подборка охватывает все: от саундтрека к сериалу "Твин Пикс" до концертного альбома "Duran Duran". Для фанатов хип-хопа есть даже кассетная версия альбома "Enter The Wu-Tang: 36 Chambers".

День магазинов грамзаписи (Record Store Day), который отмечается уже 11 лет, событие чрезвычайно важное для независимых музыкальных магазинов.

В 2017 году в течение недели, пока длилось это событие, магазины в Великобритании дополнительно продали 32 500 виниловых альбомов, а продажи 12-дюймовых синглов "взлетели" с 2000 до 89 000 экземпляров.

Недавно был обнародован полный список релизов 2018 года. Чтобы облегчить вам задачу, мы проанализировали этот перечень и выделили 10 пластинок, которые стоит поискать 22 апреля.

Led Zeppelin. "Rock and Roll/Friends"

"It's been a long time since I rock and rolled. Прошло много времени с тех пор, как я начал играть рок". Пятьдесят лет, если быть более точным.

Свой "золотой" юбилей группа Led Zeppelin отметит выпуском эксклюзивного винила с неизданными ранее миксами на песни "Rock and Roll" и "Friends".

Для релиза музыканты отобрали два раритета, которые не вошли в предыдущие переиздания. Это так называемый "Sunset Sound Mix" песни "Rock and Roll" и "Olympic Studios Mix" песни "Friends".

Бобби Джентри. В прямом эфире на BBC

Эта певица запомнилась, прежде всего, загадочной балладой "Ода Билли Джо" (Ode to Billie Joe). Однако в 1960-е записи Бобби Джентри расходились миллионными тиражами. Она дружила с Элвисом Пресли и Томом Джонсом и вела собственное телешоу на канале BBC Two.

Некоторые композиции того времени будут впервые представлены на виниловой пластинке. Это первый альбом певицы, выпущенный после того, как она покинула шоу-бизнес и практически исчезла из поля зрения публики в начале 1980-х.

Нас. В прямом эфире из Центра Кеннеди

Четыре года назад, чтобы отметить 20-ю годовщину альбома "Illmatic", который стал классикой хип-хопа, рэпер Нас вышел на сцену Центра Кеннеди в строгом черном костюме и исполнил все композиции из альбома в сопровождении Национального симфонического оркестра.

"С ума сойти можно. Все эти песни я писал в трущобах Нью-Йорка, - рассказал звездный рэпер. - И вот мы в столице США, в Вашингтоне, и здесь тусовка белых людей, целый оркестр исполняет этот альбом, и им это в кайф".

Это выступление показали на американском телеканале PBS. Теперь его можно будет послушать на двойной виниловой пластинке и бесплатно скачать видеозапись концерта из интернета.

The Residents. Альбом W***** B***

На заре своей карьеры чудаковатые музыканты-новаторы из группы The Residents прислали эту кассетную демозапись Хэлу Халверштадту - менеджеру, который помог Капитану Бифхарту и его музыкальному коллективу Magic Band заключить контракт с Warner Bros Records.

Открывала альбом пародийная и намеренно неблагозвучная версия песни The Beatles "Strawberry Fields Forever", и дальше - 33 трэка, среди которых пародия в стиле кантри на Oh Mommy, Oh Daddy, Can not You See That It's True? и совершенно бессвязная Oh Yeah Uhh Bop Shoo Bop.

Халверштадта кассета не впечатлила ("нормально, но не больше" - таков был его отзыв), поэтому продюсер вернул ее, указав на посылке адрес: "Residents, 20 Sycamore St, San Francisco". Так появилось название группы.

Эти записи были закрыты для широкой публики, пока в 1977 году они не прозвучали в эфире американского радио и тут же стали объектами нелегального издания.

Чтобы противостоять этому, группа выпустит виниловую пластинку. Но пока неизвестно, будет ли это полная версия оригинала (33 сингла), или только "ремикс" из 17 трэков, который музыканты выпустили в 2004 году.

Доктор Кто. Город смерти

Классическая серия "Доктора Кто" 1978 года. Одним из сценаристов "Города смерти" был Дуглас Адамс, а роль Доктора сыграл Том Бейкер.

Действие картины происходит во Франции. Доктор пытается раскрыть заговор - кто-то собирается похитить из Лувра "Мону Лизу", и этот кто-то имеет доступ к инопланетным технологиям. В случае успеха вся история планеты Земля будет удалена. (Все очень просто.)

Телеверсия имела самый высокий на то время зрительский рейтинг из всех эпизодов "Доктора Кто". Эту двухчасовую аудиоверсию выпустили на прозрачном зеленом виниле, символизируя тем самым участие пришельцев.

Сигрид. Мини-альбом Don't Kill My Vibe

Взрывной поп-потенциал дебютного мини-альбома Сигрид был настолько мощным, что имя исполнительницы попало в список BBC Sound of 2018.

Это мастер-класс по искусству создания поп-песен - от ироничного титульного трека "Не убивай мои флюиды" до "Динамита" - головокружительной фортепианной баллады.

The Cure. "Mixed Up/Torn Down"

Еще в 90-е рок-группа The Cure выпустила Mixed Up - альбом клубных ремиксов, который побуждал своих наименее социально активных поклонников "ударить по танцполу".

В него вошел ремикс песни Close To Me от известного транс-диджея Пола Окенфолда. Эта песня стала одной из самых популярных композиций группы (а впоследствии и основной музыкальной темой ситкома "Курилка" (The Smoking Room), который демонстрировался на канале BBC Three).

Новизна проекта заключается в том, что ко Дню магазинов грампластинок запись ожидает не только обновление. Роберт Смит также выпустит долгожданное продолжение - Torn Down.

Об этом впервые заговорили еще в 2009 году. Сейчас же двойной винил содержит 16 песен, среди которых новые версии таких композиций, как "A Night Like This", "Three Imaginary Boys", "Never Enough" и "The Last Day Of Summer".

В 2012 году Смит сказал, что в альбом войдут "ремиксы песен Cure в исполнении наших любимых групп", в том числе Mogwai. Однако впоследствии от этих планов отказались - и вот теперь все 16 ремиксов представил сам Смит.

Ирвин Уэлш и Артур Бейкер. "Штаны мертвеца"

Ирвин Уэлш снова вернулся к героям книги "На игле": Рентону, Бегби, Дохлому и Обрубку. В результате мы сможем ознакомиться с третьей и (предположительно) последней частью романа, которая должна выйти 29 марта.

Продажа людей на органы и победа команды Hibernians над Rangers на чемпионате Кубка Шотландии по футболу в мае 2016 года - вот некоторые сюжетные элементы романа. А в заключении один из персонажей примерит "штаны мертвеца" из названия.

Для рекламной кампании новой книги Уэлш в сотрудничестве с американским продюсером хип-хопа Артуром Бейкером записал два новых сигла, которые должны пролить чуть больше света на сюжетную линию.

Майкл Рейвен и Джоан Миллс. "Death and the Lady"

Имена Майкла Рейвена и Джоан Миллс до сих пор остаются не слишком известными широкой публике. Однако эти музыканты - авторы одной из самых выразительных и экспрессивных британских композиций в стиле фолк.

Уникальность сингла связана, помимо всего прочего, со специфической техникой исполнения на гитаре фламенко. По легенде, Майкл Рейвен научился этому, живя в пещере с цыганами в Гранаде.

Это - очень редкая пластинка. Она была выпущена ограниченным тиражом 250 экземпляров в 1972 году. Сохранившиеся экземпляры сегодня оцениваются в 300 фунтов.

Принс: 1999 (однодисковое издание)

В 1983 году европейское представительство студии Warner Bros Records удалило из определяющего для карьеры Принса двойного альбома "1999" половину синглов. И выпустило его на одной пластинке, ошибочно предположив, что такой огромной дозы фанка слушатели не выдержат.

Интересно, что из альбома выбросили такую ​​стопроцентную классику, как "DMSR" и "All The Critics Love You In New York", - а именно за ними и охотятся коллекционеры.

После успеха альбома "Purple Rain" в 1984 году отредактированную версию "1999" выбросили на большую поп-помойку, а двухдисковое издание восстановили в правах.

Еще 10 изюминок

The Notorious B.I.G. "Juicy" - снова на виниле впервые с 1994 года. Дебютный сингл Бигги Смолза остается бессмертной классикой хип-хопа. Если вы были не в курсе, то теперь знаете.

Дэвид Боуи. "Let's Dance" (демо) - оригинальный релиз выпустили в онлайн-формате ко второй годовщине смерти Боуи. Эту демо-версию певец записал в своем доме в Швейцарии в 1982 году. Другие релизы Боуи ко Дню магазинов грампластинок включают новую версию сборника "Bowie Now" 1977 года и трехдисковое издание выступлений звезды на сцене лондонского выставочного центра Earl's Court в 1978 году.

Глория Гейнор. "I Will Survive/Substitute" - гимн феминисток и геев, официальная песня Чемпионата мира по футболу во Франции 1998 года. В этом году песне "I Will Survive" исполняется 45 лет. Специально к этой дате выйдет полная 12-дюймовая диско-версия вместе с композицией "Substitute", которая была записана на стороне "А" оригинальной пластинки.

Бакстер Дьюри. "Miami" - "I'm the vicar/I'm the main course/I'm Morgan Freeman" (Я - викарий/ Я - основное блюдо / Я, Морган Фримен). В альбом "Miami" самоуверенного матершинника Бакстера Дьюри вошли некоторые лучшие тексты минувшего года. Это 12-дюймовое издание содержит фантастически медленный диско-ремикс Джарвиса Кокера.

Arcade Fire. "Arcade Fire EP" - записанный в штате Мэн летом 2002 года альбом "Arcade Fire EP" инди-рок-группа распространяла самостоятельно через свой веб-сайт, а также продавала на концертах. Вызывает интерес документальное свидетельство развития музыкального коллектива до того, как у них появился собственный выразительный стиль звучания.

Мадонна. "The First Album" - точная копия японского издания дебютного альбома Мадонны, полноцветного пикче-диска с розовой наклейкой в форме сердца и текстами песен на английском и японском языках.

Кортни Барнетт. "City Looks Pretty/Sunday Roast" - первая возможность прослушать два новых трека из долгожданного второго альбома австралийской певицы "Tell Me How You Really Feel" до его выхода 18 мая.

Chaka Demus & Pliers. "Tease Me" - танцевальный дуэт из Ямайки, который в 1993-1994 годах шесть раз попадал в британский хит-парад "Топ-40" с шестью разными хитами. Лишь один из них остался в памяти людей - "Tease Me". Именно его 25-летие отметили перевыпуском на желтом виниле.

Pink Floyd. "Piper At The Gates Of Dawn" - официальный релиз мономикса дебютного альбома Pink Floyd. Многие поклонники группы отдают предпочтении именно этой версии сингла. Содержит постер.

Суфьян Стивенс. "Mystery Of Love EP" - 10-дюймовый виниловый диск с тремя новыми песнями из оскароносного фильма "Назови меня своим именем" (Call Me By Your Name).

