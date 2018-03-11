"Юнона" заглянула вглубь атмосферы Юпитера: фото

Копірайт зображення NASA/JPL-CALTECH/SWRI/ASI/INAF/JIRAM Image caption Центральный циклон на северном полюсе Юпитера окружен восемью другими облачными системами

Кадры, полученные на этой неделе благодаря космическому зонду "Юнона", показывают, насколько сильна атмосфера Юпитера.

Космический аппарат "Юнона", который исследует Юпитер, вышел на орбиту вокруг газового гиганта в июле 2016 года. Зонд фиксирует изменения в гравитационном поле планеты.

Измерения свидетельствуют о том, что в атмосфере Юпитера на глубине до 3 тысяч километров происходит движение значительных масс материи.

Это позволяет ученым делать выводы о строении и динамике атмосферы огромной планеты.

Астрономы уже на протяжении веков наблюдают движения облаков в верхних слоях атмосферы Юпитера. Но до сих пор продолжаются споры о том, насколько сильна его атмосфера.

По мнению участника научной группы проекта "Юнона" Тристана Гийо из Обсерватории Лазурного берега во Франции, новые данные позволяют найти ответ на этот вопрос.

"В течение 40 лет мы не знали, простираются ли облачные системы к центру планеты, или же они располагаются только в верхних слоях атмосферы. Три тысячи километров - это очень большая глубина даже для планеты диаметром в 140 тысяч километров. Речь идет об 1% массы планеты. А это равно трем земным массам", - отмечает Гийо.

"Это очень важно для понимания атмосферной динамики не только на Юпитере, но и на других газовых гигантах - Сатурне, Уране и Нептуне, а также на экзопланетах, которые открывают сейчас", - добавляет французский ученый.

В глубинах такой атмосферы, состоящей в основном из водорода и гелия, эти газы под воздействием огромного давления начинают переходить в жидкие формы. Этот материал ведет себя как твердое тело - он вращается с равномерной скоростью, и именно он генерирует мощное магнитное поле планеты.

Копірайт зображення Правообладатель иллюстрацииNASA/JPL-CALTECH/SWRI/M Image caption Теперь мы знаем, насколько сильна атмосфера Юпитера

Одно из основных заданий аппарата "Юнона" - получить данные о том, имеет ли Юпитер твердое ядро. Первые данные указывают на то, что такое ядро ​​действительно есть, но оно не совсем такое, как ранее предполагали ученые.

Оно может быть достаточно рыхлым и состоять не из горных пород, а из металлического водорода.

Продление срока работы "Юноны" на орбите должно прояснить этот вопрос. В ближайшее время от NASA ожидают решения о выделении средств на продолжение проекта.

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Изначально планировалось в июле этого года направить аппарат в атмосферу планеты, где он сгорит, чтобы избежать его столкновения с одним из крупных спутников Юпитера. Считается, что на этом спутнике могут существовать определенные формы жизни, поэтому ученые не хотят его загрязнять остатками аппарата.

В то же время исследователи хотят, чтобы зонд сделал не менее 34 оборота вокруг Юпитера.

Один оборот занимает 53 дня. Итак зонд, который вывели на орбиту в июле 2016 года, останется на ней до 2021 года.

Копірайт зображення NASA Image caption Аппарат NASA "Юнона" вывели на орбиту Юпитера в июле 2016 грода

Это позволит получить подробную карту магнитного поля и сделать выводы о глубине загадочного Большого Красного пятна.

Микроволновые измерения указывают на то, что эта огромная воронка в облачном слое в южном полушарии планеты имеет глубину до 350 км. Гравитационные измерения могут показать, что ее глубина еще больше.

Аппарат "Юнона" стал вторым космическим аппаратом, который вышел на орбиту вокруг Юпитера после "Галилео", находившегося на орбите вокруг газового гиганта с 1995 по 2003 год.

Он движется по уникальной полярной орбите, что позволяет его приборам наблюдать активность облаков, которую нельзя увидеть с Земли.

Что мы знаем о Юпитере

• Масса Юпитера в 300 раз превышает массу Земли

• Год на Юпитере равен 12 земным годам; оборот планеты вокруг оси, то есть продолжительность суток, равен 10 часам

• Юпитер похож скорее на звезду, чем на планету - он состоит в основном из водорода и гелия

• Под давлением водород принимает форму металла. Предполагают, что металлический водород составляет ядро ​​Юпитера

• Металлический водород является источником мощного магнитного поля планеты

• Верхние слои атмосферы планеты состоят преимущественно из аммиака и сероводорода

• Облачные системы в виде разноцветных полос быстро движутся в направлении с востока на запад под воздействием сильных ветров

• Большое Красное пятно является устойчивым вихрем в атмосфере Юпитера; его диаметр превышает диаметр Земли