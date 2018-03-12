Самые известные обложки журнала NME за 66 лет

Копірайт зображення NME

В течение 66 лет NME был важнейшим музыкальным журналом. Теперь, когда в минувшую пятницу вышел последний печатный выпуск New Musical Express для меломанов закончилась целая эпоха.

Теперь новые материалы редакции будут доступны лишь онлайн. Причиной тому - растущие цены на производство печатной продукции, а также сложную ситуацию на рынке рекламы.

NME отмечал на своих страницах рождение и смерть целых музыкальных жанров. Более того, по мнению критиков, популярность таких направлений как панк-рок или нью-вейв во многом обязана статьям в этом журнале.

Давайте вспомним некоторые из исторических обложек журнала.

Первая обложка, 7 марта 1952 года

Копірайт зображення NME

Да, буквально на днях NME исполнилось 66 лет.

В первом номере рассказывалось о Вере Линн, Алане Дине, Гарри Голде (не советском шпионе в США, а британском саксофонисте) и Теде Хите.

Кроме того, журнал рассказал о том, что правительство вскоре может впервые разрешить открыть в Британии коммерческую радиостанцию.

Великая четверка: The Beatles, 11 октября 1963

Копірайт зображення NME

В 1960-х NME мог похвастаться самыми большими тиражами в мире музыкальной прессы.

Изможденный Белый Герцог: Дэвид Боуи, 15 мая 1976

Копірайт зображення NME

Фотограф Эндрю Кент в течение двух лет, начиная с 1975 года, следил за творчеством Дэвида Боуи, снимая его во время турне, посвященного альбому Station To Station.

Его снимки рассказывают о становлении нового образа певца: "Изможденный белый герцог", контрастировавшего с предыдущими воплощениями, такими, как Зигги Стардаст.

Противостояние бритпопа: Blur против Oasis, 12 августа 1995

Копірайт зображення NME

На пике популярности бритпопа в 1990-х в прессе часто предлагали читателю выбирать между двумя главными группами этого направления: Blur и Oasis.

Их соперничество отражалось в чартах и, соответственно, в заголовках. Как, например, когда песня Country House группы Blur обошла хит Roll With It в исполнении их главных соперников Oasis.

Реабилитация и восстановление: Эминем, 17 июля 2010

Копірайт зображення NME

Эминем был представлен на обложке NME вскоре после выхода альбома Recovery ("Восстановление").

Этот альбом повторил успех предыдущего Relapse, выпущенного в 2009 году, и продержался семь недель на первом месте в Великобритании.

Снова в трауре: Эми Уайнхаус, 30 июля 2011

Копірайт зображення NME

Обложка этого номера NME была сделана черно-белой в память об Эми Уайнхаус, чья смерть потрясла музыкальный мир летом 2011 года.

Эми Уайнхаус умерла в 27 лет, пополнив печальный список "клуба 27" - знаменитостей, которые скончались в этом возрасте. В таком же возрасте ушли из жизни основатель Rolling Stones Брайан Джонс, легендарный гитарист Джимми Хендрикс и не менее легендарная певица Дженис Джоплин, основатель Doors Джим Моррисон и лидер Nirvana Курт Кобейн.

Господи боже: Рианна, 18 сентября 2015

Копірайт зображення NME

Обложка с Рианной вышла в момент, когда история журнала сделала крутой поворот.

NME был выпущен для свободного распространения и раздавался в магазинах, на железнодорожных станциях и университетах.

Единственная и неповторимая: Дуа Липа, 19 мая 2017

Копірайт зображення NME

В 2017 году NME написал, что Дуа Липа - певица, уверенно идущая по пути в премьер-лигу поп-музыки.

И они были снова правы - менее чем через год она заняла вершины чартов в Великобритании и завоевала престижную премию Brit Awards.

Выборы: Джереми Корбин, 2 июня 2017

Копірайт зображення NME

За неделю до всеобщих выборов NME вторглась в мир большой политики, опубликовав на обложке фото лидера Лейбористской партии Британии Джереми Корбина.

В интервью журналу лейборист обещал "полностью избавиться от платы за учебу", если его партия придет к власти.

Позднее Корбин, который в своей программе ориентировался на молодых избирателей, даже выступил перед огромной толпой на музыкальном фестивале в Гластонбери.

Последняя обложка: Стеффлон Дон, 9 марта 2018

Копірайт зображення NME

На последней обложке NME Британию представляет певица Стеффлон Дон.

New Musical Express перестал издавать еженедельные печатные выпуски, однако он останется в электронном виде.

Кроме того, периодически журнал будет выходить в виде отдельных специальных печатных выпусков.

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