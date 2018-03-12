Насколько наша склонность к эмпатии обусловлена генетически?

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Эмпатия помогает нам сближаться с людьми и влияет на то, как мы ведем себя в различных ситуациях - от рабочего места до вечеринки.

Теперь ученые утверждают, что этой способности мы не просто учимся благодаря воспитанию и жизненному опыту, но также частично ее наследуем.

В ходе исследования с участием 46 тыс. человек впервые были обнаружены свидетельства того, что в нашей способности к сопереживанию важную роль играют гены.

Также исследователи обнаружили, что женщины, как правило, более склонны к эмпатии, чем мужчины.

"Важный шаг"

Эмпатия играет важную роль в наших отношениях.

Она помогает нам распознавать чужие эмоции и реагировать должным образом - например, когда кто-то расстроен и хочет, чтобы его утешили.

Обычно считалось, что эту способность мы развиваем с детства, получая соответствующий жизненный опыт.

Но в новой статье, опубликованной в журнале Translational Psychiatry, ученые пытались выяснить, не влияют ли на нашу способность к эмпатии также и гены.

Участники исследования получали "коэффициент эмпатии", который определялся с помощью опроса, и сдавали образцы слюны для ДНК-теста.

Ученые искали различия в их генах, которые могли бы объяснить, почему некоторые из нас склонны к эмпатии больше других.

Они обнаружили, что по крайней мере на 10% способность к эмпатии у человека обусловлена ​​генетически.

Варун Уорриер из Кембриджского университета, возглавлявший исследование, заявил: "Это важный шаг к пониманию роли, которую в эмпатии играет генетика. Но поскольку лишь десятая часть способности к эмпатии зависит от генов, важно также учитывать негенетические факторы".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Впервые ученые связали способность к эмпатии с генетикой

Исследование также выявило различия в способности к эмпатии в зависимости от пола.

Из максимального коэффициента эмпатии - 80 - женщины в среднем набирали 50, а мужчины - 41.

Но исследователи заявили, что не могут найти этим различиям никаких генетических подтверждений.

Ученые также обнаружили, что генетические различия, связанные с более низкой способностью к эмпатии, также были связаны с более высоким риском аутизма.

Однако они признают, что их исследование имело существенные ограничения.

Коэффициент эмпатии определяли с помощью опроса самих пациентов, что могло существенно повлиять на результаты.

И хотя ученые нашли генетические различия между людьми, которые были более и менее склонны к эмпатии, они не могли найти специфические "эмпатические гены", которые могли бы за это отвечать.

Они добавили, что к будущим исследованиям, направленным на поиск генов, которые влияют на эмпатию, стоит привлекать как можно больше людей.

Джил Маквин, профессор статистической генетики в Оксфордском университете, рассказал ВВС, в ходе исследования пришли к выводу, что роль генов в склонности к эмпатии является "незначительной" по сравнению с факторами окружающей среды.

Доктор Эдвард Баркер, преподаватель факультета психологии Королевского колледжа Лондона, отметил, что это исследование имело некоторые "очень интересные" результаты и стало "первым шагом" в изучении связи между нашими генами и эмпатией.

"Но, как утверждают авторы, это первый анализ такого рода, требу.щий дальнейшего исследования", - добавил он.