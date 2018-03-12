Насколько наша склонность к эмпатии обусловлена генетически?
Эмпатия помогает нам сближаться с людьми и влияет на то, как мы ведем себя в различных ситуациях - от рабочего места до вечеринки.
Теперь ученые утверждают, что этой способности мы не просто учимся благодаря воспитанию и жизненному опыту, но также частично ее наследуем.
В ходе исследования с участием 46 тыс. человек впервые были обнаружены свидетельства того, что в нашей способности к сопереживанию важную роль играют гены.
Также исследователи обнаружили, что женщины, как правило, более склонны к эмпатии, чем мужчины.
"Важный шаг"
Эмпатия играет важную роль в наших отношениях.
Она помогает нам распознавать чужие эмоции и реагировать должным образом - например, когда кто-то расстроен и хочет, чтобы его утешили.
Обычно считалось, что эту способность мы развиваем с детства, получая соответствующий жизненный опыт.
Но в новой статье, опубликованной в журнале Translational Psychiatry, ученые пытались выяснить, не влияют ли на нашу способность к эмпатии также и гены.
Участники исследования получали "коэффициент эмпатии", который определялся с помощью опроса, и сдавали образцы слюны для ДНК-теста.
Ученые искали различия в их генах, которые могли бы объяснить, почему некоторые из нас склонны к эмпатии больше других.
Они обнаружили, что по крайней мере на 10% способность к эмпатии у человека обусловлена генетически.
Варун Уорриер из Кембриджского университета, возглавлявший исследование, заявил: "Это важный шаг к пониманию роли, которую в эмпатии играет генетика. Но поскольку лишь десятая часть способности к эмпатии зависит от генов, важно также учитывать негенетические факторы".
Исследование также выявило различия в способности к эмпатии в зависимости от пола.
Из максимального коэффициента эмпатии - 80 - женщины в среднем набирали 50, а мужчины - 41.
Но исследователи заявили, что не могут найти этим различиям никаких генетических подтверждений.
Ученые также обнаружили, что генетические различия, связанные с более низкой способностью к эмпатии, также были связаны с более высоким риском аутизма.
Однако они признают, что их исследование имело существенные ограничения.
Коэффициент эмпатии определяли с помощью опроса самих пациентов, что могло существенно повлиять на результаты.
И хотя ученые нашли генетические различия между людьми, которые были более и менее склонны к эмпатии, они не могли найти специфические "эмпатические гены", которые могли бы за это отвечать.
Они добавили, что к будущим исследованиям, направленным на поиск генов, которые влияют на эмпатию, стоит привлекать как можно больше людей.
Джил Маквин, профессор статистической генетики в Оксфордском университете, рассказал ВВС, в ходе исследования пришли к выводу, что роль генов в склонности к эмпатии является "незначительной" по сравнению с факторами окружающей среды.
Доктор Эдвард Баркер, преподаватель факультета психологии Королевского колледжа Лондона, отметил, что это исследование имело некоторые "очень интересные" результаты и стало "первым шагом" в изучении связи между нашими генами и эмпатией.
"Но, как утверждают авторы, это первый анализ такого рода, требу.щий дальнейшего исследования", - добавил он.