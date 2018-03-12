"Минометы в центре Киева": возможны ли обстрелы в столице?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Минометы - мощное артиллерийское оружие. Недавно СБУ заявила, что его могли использовать в центре Киева

СБУ утверждает, что задержанный переговорщик с "ДНР" Владимир Рубан входит в сеть, которая готовила массовые теракты в правительственном квартале Киева: с тяжелыми минометами, противотанковыми гранатометами и крупнокалиберными пулеметами.

В мирных городах, без окопов и блиндажей, такой арсенал оружия может привести к тысячам смертей.

ВВС News Украина поговорила с военными экспертами о том, насколько реальна угроза массовых терактов в Киеве.

Арсенал

Копірайт зображення СБУ Image caption Оружие, обнаруженное СБУ в микроавтобусе Владимира Рубана

Среди оружия, перевозку которого СБУ инкриминирует Владимиру Рубану:

Крупнокалиберный пулемет "Утес", предназначенный для огня по легкобронированной технике - из похожего пулемета стрелял российский актер Михаил Пореченков в районе Донецкого аэропорта в 2014 году;

Четыре мощных миномета калибра 120мм с 46 минами к ним;

62мм миномет - в сообществе Inform Napalm предполагают, что речь идет о миномете, который производят кустарно в "ДНР", а вкачестве мин используют гранаты Ф-1 с оборудованными под них хвостовиками;

Несколько пулеметов и автоматов Калашникова, в частности АКС-74У - укороченные автоматы, разработанные для десантников и правоохранителей, которые благодаря своим компактным размерам стали популярными и среди криминалитета;

Несколько противотанковых гранатометов РПГ-7 и РПГ-22, которые быстро переводятся в боевое положение.

Копірайт зображення СБУ Image caption 60мм миномет, которые, как предполагают, производятся кустарно в "ДНР"

Сейчас этот арсенал находится под контролем СБУ.

Сам Владимир Рубан заявляет, что никакого отношения к оружию не имеет, и думал, что перевозит в микроавтобусе мебель по просьбе человека с позывным "Кедр".

Копірайт зображення УНІАН Image caption Владимира Рубана суд отправил под арест на 60 суток без права на внесение залога

Политическая составляющая?

"Не исключаю возможности теракта в Киеве, как и в любом городе Европе в последнее время. Но тот арсенал, который показали, реально привязать к терактам достаточно трудно", - говорит BBC News Украина военный эксперт Олег Жданов.

Копірайт зображення СБУ Image caption Белые объекты у хвостовиков мин - дополнительные пороховые заряды

В соцсетях также высказывали схожие сомнения, потому как часть изображенных на обнародованных СБУ фото мин приведены в боеготовность, как непосредственно перед выстрелом, а не при перевозке.

"Ехать на микроавтобусе с таким арсеналом оружия и боеприпасов через четыре границы блокпостов в зоне АТО - это надо или быть бесстрашным сумасшедшим, или иметь договоренности на самом верху и знать, что тебя пропустят и никто особо обыскивать не будет", - констатирует Олег Жданов.

Он предполагает, что вся ситуация - "постановка" действующей власти в свете предстоящих выборов.

Более того, Олег Жданов не исключает, что при определенных обстоятельствах власть может даже "отменить выборы из-за введения чрезвычайного или военного положения в связи с терактами".

Фугасы из минометных мин

Копірайт зображення СБУ Image caption СБУ с начала конфликта на Донбассе регулярно находит оружие и боеприпасы в разных частях Украины

Впрочем, другой военный эксперт Юрий Карин считает угрозу масштабных терактов вполне реальной: "Теракты и кровь - это один из методов, актуальных для агрессора. Ведь другие методы работают не так, как им бы хотелось".

По его словам, продемонстрированные боеприпасы - мины разного калибра - не обязательно могут применяться по прямому назначению, то есть для отстрела из минометов.

"Минометные мины во время многих конфликтов использовались как фугасы, которые могли закладываться в любом месте: от оставленного пакета до закатывания в асфальт. И есть много способов приведения фугасов в действие, в том числе дистанционных", - объясняет Юрий Карин.

По его словам, соответствующие навыки, как, впрочем, и использование минометов, отрабатываются при подготовке диверсантов.

Копірайт зображення СБУ Image caption Автоматы различных типов, пулеметы, патроны и магазины к ним

"Уже понятно, что особая ставка сейчас делается на силы специальных операций - специально обученных людей, которые владеют не только определенными видам оружия и тактикой ведения боя, но и способны проводить диверсионные мероприятия".

"После задержания Рубана вопрос терактов в Киеве с повестки дня не снят. Если не сработал один сценарий, то в действие может быть запущен другой", - предупреждает Юрий Карин.

Отдельные случаи

Копірайт зображення УНІАН Image caption Автомобиль погибшего украинского разведчика Максима Шаповала, взорванный в июне 2017 года в Киеве

Еще один эксперт - заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко - сомневается, что масштабные нападения в Киеве планировались в ближайшее время.

"Если говорят о том, что Рубан перевозил оружие, чтобы спрятать его в схроны, то это теоретически возможно. Если же говорят, что оружие перевозилось, чтобы начать огромные теракты прямо сейчас, то это сомнительно", - говорит аналитик.

Он также связывает опасность, прежде всего, с возможным агрессивным влиянием России на ситуацию в Украине, которое Кремль пытается последовательно отрицать.

"РФ проводит многовариантную стратегию во внешней политике, в том числе она не исключает и продолжение вооруженного конфликта на Донбассе и крупные теракты в Украине. Но только в том случае, если это будет ей выгодно", - считает Богдан Петренко.

"Сейчас ситуация сложилась так, что масштабные теракты в Украине не выгодны РФ, ведь это приведет к мобилизации населения вокруг силового блока государства", - добавляет эксперт.

Он, впрочем, не исключает "мелких терактов" или убийств отдельных деятелей, "чтобы формировать чувство опасности у населения, а политики выдвигали версии, кто это мог бы сделать - и таким образом углублялся конфликт между политическими элитами".

Так же, по его мнению, возможны и теракты против работников украинских спецслужб, такие как подрыв автомобиля разведчика Максима Шаповала в Киеве летом 2017 года.