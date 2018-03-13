Феномен обаяния Олега Табакова: его любили все

Копірайт зображення TASS

В русском языке, а точнее в российской культуре отсутствует полноценный эквивалент выражению national treasure - "национальное достояние". В Японии это официальный титул, присваиваемый правительством страны самым выдающимся деятелям культуры.

В Британии официального титула нет, но по негласному единодушию общественного мнения в таких очень почетных, пусть и несколько высокопарно звучащих терминах здесь описывают самых уважаемых членов общества: от королевы Елизаветы Второй до телеведущего Дэвида Аттенборо, от актрисы Джуди Денч до битла Пола Маккартни.

Если бы в России было нечто подобное, то Олег Табаков, безусловно, считался бы национальным достоянием.

Он принадлежал к той славной когорте артистов (Евгений Леонов, Аркадий Райкин, Владимир Высоцкий), которых любила и продолжает любить даже после их смерти вся страна.

Необоримое обаяние

Да что там страна, таких актеров любили и любят во всех странах, некогда составлявших единый союз.

Копірайт зображення TASS Image caption В любом, самом несуразном облике Олег Павлович Табаков сохранял необоримое обаяние

От рубящего шашкой полированную мебель своих омещанившихся родителей юного идеалиста в "Шумном дне" до рассудительного манипулятора кота Матроскина в "Каникулах в Простоквашино".

От неожиданно невероятно актуальной в оттепельные годы трансформации социального типа в гончаровской "Обыкновенной истории" до почти фольклорного алкоголика-дебошира в "Ширли-Мырли" и отвратительной злой тетки мисс Эндрю в "Мэри Поппинс, до свидания!".

Мало какой актер может похвастать таким диапазоном, таким ювелирно точным попаданием в стиль, дух, фактуру любых, самых разных, зачастую радикально противоположных другу ролей.

Даже его экранные негодяи или мерзавцы заставляют невольно относиться к себе с симпатией. Нацист Шелленберг в "Семнадцати мгновениях весны" источал настолько необоримое обаяние, что стал одним из самых популярных и любимых образов актера.

В том же ряду целая череда персонажей: "голубой воришка" Альхен из "Двенадцати стульев", нелепый Людовик XIII из "Трех мушкетеров", до безобразия глупый Щербук из "Неоконченной пьесы для механического пианино".

Копірайт зображення Ye.Korzhenkova/TASS Image caption На съемках фильма "Обломов", 1 июля 1979 г.

Кажется, что идеально отражающая его человеческую сущность роль - Обломов, милый, обаятельный, круглый, добрый. И в то же время праздный, ленивый, непрактичный, нелепый и какой-то бессмысленный.

Но даже своему предельно деятельному другу Штольцу , не говоря уже о нас, зрителях, табаковский Обломов бесконечно симпатичен.

Обманчивое представление

Копірайт зображення TASS Image caption Олег Табаков на сборе труппы своего театра "Табакерка" накануе открытия его 32-го сезона. Август 2017 года

И в то же время нет, наверное, ничего более обманчивого, чем вот такое представление о непрактичности и некоторой имманентной расслабленности натуры Табакова.

Мне не довелось знать его лично, но трудно представить себе, что, будь он действительно таков, да еще и с возможностью безмятежно пребывать в состоянии популярнейшего, никогда не испытывающего трудности с ролями актера, он решился бы вступить на куда более обремененную ответственностью стезю.

Сначала он стал режиссером, а потом директором родного "Современника", когда из театра во МХАТ перебрался его основатель Олег Ефремов. Затем по приглашению своего учителя перешел туда же, во МХАТ, а в 2000 году и вовсе возглавил главный драматический театр страны.

В то же время немалая, если не сказать основная творческая энергия Табакова уходила в собственный театр - лишенную академической помпезности МХАТа "Табакерку", которая стала площадкой для реализации не только его собственных подчас неортодоксальных режиссерских проектов, но и для экспериментов нового театрального поколения.

И все это время он не переставал сам выходить на сцену как актер, сниматься в кино и на телевидении, преподавать в Школе-студии МХАТ и в собственной Театральной школе Олега Табакова.

Копірайт зображення ITAR-TASS / Mikhail Fomichev Image caption Олег Табаков с женой Мариной Зудиной и их новорожденной младшей дочерью Марией, 15 апреля 2006 года

И еще все это время Олег Табаков не переставал растить детей - не только студентов, но и своих собственных - их у него четверо, и еще множество внуков. Старшему сыну, актеру и бизнесмену Антону Табакову - 57, а младшей дочери Марии - 11. Она родилась, когда Олегу Павловичу был 71 год.

Он любил жизнь. И она любила его.

Неудивительно потому, что его любили все.

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