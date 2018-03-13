Как российские авиакомпании игнорируют запрет летать в Крым

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Российские авиакомпании, входящие в санкционный список СНБО, 40 тысяч раз нарушали воздушное пространство над Крымом. Об этом BBC News Украина рассказали в Госавиаслужбе Украины.

Летать над Крымом Украина запретила еще в 2014 году. А в сентябре 2015 года СНБО применил к большинству российских компаний ограничительные санкции.

Из-за игнорирования российскими компаниями запрета на полеты в Крым Украина полностью прекратила авиационное сообщение с Россией 25 октября 2015 года.

Кто и сколько

По данным Госавиаслужбы страны, в аннексированный Крым с момента запрета летали более 40 российских авиакомпаний, входящих в санкционный список СНБО.

Среди нарушителей оказались крупнейшие российские авиакомпании - "Аерофолот", "Уральские авиалинии", "Саратовские авиалинии", "ЮТэйр", "Ред Вингс", "Ямал" и другие.

Все нарушения воздушного пространства над Крымом фиксирует автоматизированная система.

"У нас это закрытая зона. Эта информация есть на ICAO - это международная организация гражданской авиации. Эта информация есть у нас на сайте, есть в сборниках аэронавигационной информации, которой пользуются все пилоты", - рассказала BBC News Украина пресс-секретарь Госавиаслужбы Ирина Кустовская.

В 2014-м российские авиакомпании заявляли, что не будут отменять рейсы в Крым из-за запрета.

Копірайт зображення Skyscanner

Популярный международный интернет-ресурс Skyscanner показывает, что на данный момент в крымский Симферополь можно долететь прямыми рейсами из Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Сочи.

Билеты из Москвы, например, стоят дешевле 3000 грн.

Среди компаний, которые предоставляют такие услуги: "Ред Вингс", "Уральские авиалинии", "Глобус", "Нордвинд" и другие.

Также полеты в Крым предлагает и российский "Аэрофлот", однако на сайте уточняется, что перелеты осуществляются авиакомпанией "Россия".

Неуплаченные штрафы

В Госавиаслужбе Украины сообщают, что за каждое нарушение воздушного пространства российским компаниям назначают штраф в размере 136 тысяч грн.

Следовательно, с момента введения санкций, в целом выписали штрафов на общую сумму 5,44 млрд грн.

Правда, оплачивать их никто не спешит.

"Если штраф не оплачен, если не ошибаюсь, в течение 15 дней, то мы должны обращаться в суд. Затем вместе с министерством иностранных дел и министерством инфраструктуры мы обращаемся также в международные судебные инстанции с тем, чтобы как-то решать эту проблему", - сообщила пресс -секретарь Госавиаслужбы Ирина Кустовская.

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В марте 2016 года руководитель "Росавиации" Александр Нерадько сообщил, что украинская авиационная служба прекратила посылать российским авиаперевозчикам сообщения о штрафах за полеты в Крым.

"В свое время украинская авиационная власть информировала нас о том, что за рейсы в Крым они штрафуют наши компании, а также присылали нам сообщения. Мы сообщили, что, если они хотят, они также могут штрафовать (водителей. - Ред.) за нарушение правил дорожного движения в Крыму. После этого, уже как полгода, они ничего не присылают", - рассказал глава "Росавиации".

В Госавиаслужбе Украины настаивают, что все российские компании должным образом проинформированы о начисленных штрафах.

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