Помпео: соратник Трампа и экс-руководитель шпионов

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Майк Помпео был бескомпромиссным конгрессменом-республиканцем до того, как президент Дональд Трамп назначил его руководителем ЦРУ, а впоследствии - главой Государственного департамента США.

Экс-представителя Движения чаепития из Канзаса Трамп выбрал главным дипломатом США после увольнения бывшего главы Госдепа Рекса Тиллерсона.

"Он великолепно справится с этой работой!", - отметил Трамп в Twitter вскоре после назначения Помпео.

Помпео считают лояльным Трампу. Он деликатно обеспечивал баланс в ЦРУ на фоне расшатанных отношений между шпионским агентством и главнокомандующим, который сравнивал американские спецслужбы с нацистами.

Ранее Помпео приуменьшал значение выводов ЦРУ о том, что россияне пытались повлиять на выборы в США. Однако в критический момент он продемонстрировал готовность противостоять президенту в этом вопросе.

После того, как Трамп заявил, что верит словам Путина о невмешательстве России в американские выборы, Помпео решительно стоял на позиции, что, согласно оценкам США, Москва таки могла быть причастна.

Помпео считают более воинственно настроенным к Кремлю, чем Трамп. Ранее он предостерегал, что президент Путин - опасный лидер.

Во время пребывания в Конгрессе 53-летний республиканец от штата Канзас, которого избирали трижды, критиковал ядерное соглашение Обамы с Ираном.

Он ранее защищал программу сбора основных данных Агентства национальной безопасности и выступал против закрытия тюрьмы в заливе Гуантанамо.

Копірайт зображення AFP Image caption Помпео не поддерживал закрытие тюрьмы в Гуантанамо

После визита в места лишения свободы в 2013 году он заметил, что некоторые заключенные, которые объявили голодовку, выглядели так, будто они поправились.

Помпео также защищал ЦРУ после выпуска отчета Сената "О пытках" в 2014 году, в котором подробно описана практика "имитации утопления".

Он заявил: "Эти мужчины и женщины не палачи, они - патриоты".

Тактика ЦРУ, по его словам, "была в рамках закона, в рамках конституции".

Помпео сначала окончил Военную академию США, а затем юридическую школу Гарварда, где был редактором издания Law Review.

В 2010 году он был избран в Палату представителей при поддержке республиканских доноров Чарльза и Дэвида Коха.

Помпео стал членом комитета разведки.

Перед тем, как войти в стены Конгресса, Помпео основал фирму, занимающуюся авиационными деталями, и компанию по поставкам нефти.

Его обвиняли в исламофобии за высказывания, сделанные после смертельного взрыва во время бостонского марафона в 2013 году.

"Когда наиболее разрушительные за последние 20 лет террористические нападения на Америку совершаются преимущественно людьми одной веры и исполняются во имя этой веры, особые обязанности возлагаются на тех, кто является лидерами этой веры", - сказал он.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Майк Помпео принимает присягу директора ЦРУ

Когда он был кандидатом в Конгресс в 2010 году, один из его помощников разместил твит со ссылкой на статью, в которой его оппонента, американского демократа индийского происхождения Раджа Гойла называли "тюрбаном".

Он также входил в специальную комиссию, созданную в 2014 году, которая расследовала смертоносное нападение на американское консульство в Ливии двумя годами ранее.

Демократы называли это политической охотой на ведьм, направленной против бывшего государственного секретаря Хиллари Клинтон.

Помпео обнародовал доклад, обвинив Хиллари в намеренном введении в заблуждение американцев относительно нападения, чтобы помочь президенту Бараку Обаме в переизбрании.

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