Новый руководитель ЦРУ Джина Хаспел: кто она?

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Новоназначенная первая женщина-директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джина Хаспел - офицер разведки США с более чем 30-летним опытом работы.

Она руководила секретной тюрьмой США в Таиланде, где применяли водные пытки - "имитацию утопления" - к предполагаемым членам Аль-Каиды.

Так называемые секретные тюрьмы, где ЦРУ применяло методы "усиленных допросов", закрыл бывший президент США Барак Обама.

С тех пор президент Дональд Трамп высказывался за жесткий формат допроса подозреваемых.

Прошлогоднее назначение Хаспел заместителем директора ЦРУ вызвало споры.

Кристофер Андерс, заместитель директора вашингтонского офиса Американского объединения гражданских свобод, сообщил New York Times, что он был "серьезно обеспокоен" этим назначением.

Тогда же директор ЦРУ Майк Помпео назвал ее "образцовым офицером разведки" с "невероятной способностью обеспечивать выполнение задач и вдохновлять окружающих".

Ее избрали руководителем ЦРУ, когда президент Трамп назначил предыдущего директора ЦРУ государственным секретарем вместо Рекса Тиллерсона.

Хаспел заявила: "Я благодарна президенту Трампу за эту возможность и благодарна за его уверенность во мне, за назначение следующим директором Центрального разведывательного управления. Если это подтвердят, я с нетерпением жду возможности обеспечить президента Трампа значительной разведывательной поддержкой, на которую он рассчитывает, в течение своего первого года правления".

Возвращение к темным практикам?

Анализ Тары МакКелви, BBC News, Вашингтон

Перестановки Белого Дома имеют серьезные последствия, особенно для ЦРУ. Работа агентства ведется под номинальным контролем, и многие решения зависят от директора. Сегодня утром президент одобрительно высказался об исполняющей обязанности директора Джине Хаспел, отметив, что она - женщина на высокой лидерской позиции.

Как офицер разведки, она известна своими суровыми взглядами: она руководила знаменитой секретной тюрьмой в Таиланде, где применяли пытки водой. Сейчас г-жа Хаспел работает на президента, который не имел однозначного мнения по этому вопросу. Раньше он говорил, что хочет вернуть пытки водой. Джеймс Маттис, министр обороны, убедил его в обратном.

Президент мог бы снова передумать, если Хаспел и другие разведчики заявили бы, что они считают это необходимым. Таким образом, США смогут вернуться к своим темным секретным тюрьмам и жестоким допросам.

Хотя ее назначение еще должен утвердить сенат, Ричард Берр, глава Комитета разведки Сената, сказал, что с нетерпением ждет, чтобы поддержать эту кандидатуру.

"Я лично знаю Джину, и она имеет правильный набор навыков, опыт и суждения, чтобы возглавить одно из наиболее важных агентств нашей страны", - сказал он.

В тайной тюрьме в Таиланде под руководством Джины Хаспел допрашивали подозреваемых Аль-Каиды Абу Зубайда и Абд аль-Рахима аль-Нашири.

В рассекреченных данных ЦРУ говорится, что Зубайда пытали водой 83 раза в течение одного месяца и его голова врезалась в стены.

А еще его лишали сна и применяли другие жестокие методы, пока следователи не решили, что он не обладает полезной информацией. Об этом говорилось в документах.

Пытки водой проделывают во время допроса - человека привязывают к доске, а над его ртом размещают кусок ткани. Воду льют на лицо и создается ощущение, будто легкие наполняются водой.

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