Копірайт зображення Getty Images Image caption Расследование убийства российского банкира в 90-е шло тяжело

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что британским правоохранительным органам удалось установить вещество, которым был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

По словам Терезы Мэй, Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом, принадлежащим к группе химических агентов "Новичок".

Такие фосфорорганические отравляющие вещества разрабатывали в Советском Союзе в 70-х годах. Отравление главы Росбизнесбанка Ивана Кивелиди в 1995 году - единственный задокументированный случай применения яда, похожего на нервно-паралитические вещества серии "Новичок".

ВВС собрала все, что известно об этом убийстве, и вспомнила, что о суде над его заказчиком писали российские СМИ.

У банкира Ивана Кивелиди были больные почки: несколько раз в неделю у него случались приступы, иногда от боли он терял сознание. Поэтому, когда вечером 1 августа 1995 года банкиру вдруг стало плохо и он упал в обморок, его близкие сочли, что это снова дает о себе знать его слабое здоровье.

Но на следующий день с похожими симптомами в больницу попала секретарь Кивелиди Зара Исмаилова. У молодой женщины были судороги и нарушение кровообращения, она теряла сознание. На следующий день после госпитализации Исмаилова умерла. Еще через день скончался сам Кивелиди.

Во время обысков в офисе Кивелиди на Мытной улице нескольким сотрудникам правоохранительных органов тоже стало плохо: они жаловались на головную боль и головокружение, у них слезились глаза, нескольких пришлось госпитализировать.

После этого обыски продолжили уже специалисты гражданской обороны и сотрудники Санэпиднадзора; так же как и полиция, работающая на месте отравления Сергея Скрипаля в Солсбери, они предпочли работать в костюмах химзащиты.

Пока специалисты выясняли, каким именно веществом отравили Кивелиди и его секретаря, умер еще один человек - специалист Центра судебной экспертизы при минюсте, который проводил вскрытие тела банкира и изучал его печень.

Расследование убийства шло тяжело. Эксперты пришли к выводу, что яд - высокотоксичное фосфоросодержащее вещество - был нанесен на телефонную трубку в кабинете Кивелиди. Бизнесмен надышался токсичными парами, когда говорил по телефону, а его секретарь отравилась, якобы стирая с телефона пыль.

Подозрение следователей почти сразу пало на члена совета директоров Росбизнесбанка Владимира Хуцишвили - в последние перед убийством банкира месяцы у них были натянутые отношения. Кивелиди планировал дополнительную эмиссию акций Росбизнесбанка, и это вызывало недовольство у Хуцишвили: выпуск акций существенно снизил бы его долю в уставном фонде.

Еще в 1995-м году Хуцишвили арестовали на 30 суток. Но связать мужчину и яд у следствия не получалось: было неясно, как именно отравляющее вещество попало к бизнесмену. Хуцишвили пришлось отпустить из-за отсутствия доказательств.

Но в 1999 году следователи, наконец, смогли найти человека, который признался, что именно он продал бизнесмену яд. Хуцишвили, узнав об этом, уехал из России. Через несколько недель прокуратура сообщила, что убийство Кивелиди раскрыто, и заочно предъявило Хуцишвили обвинение.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Дело Скрипаля: что известно о возможном отравлении бывшего офицера ГРУ?

Беглый бизнесмен вернулся в Россию только в 2006 году, рассчитывая на то, что дело против него прекратят в связи с истечением срока давности. Но вместо этого в России бизнесмена задержали и поместили под стражу.

Суд проходил в закрытом режиме, поскольку в материалах дела упоминалась формула секретного яда, а также адрес лаборатории государственного оборонного химического центра Шиханы в Самарской области, где было изготовлено отравляющее вещество.

Прокурор Мария Семененко тогда настояла на закрытом рассмотрении дела и не разрешала адвокатам Хуцишвили снимать копии с материалов дела. Семененко объясняла это тем, что "дело носит гриф "для служебного пользования" (ДСП), поскольку содержит документы, раскрывающие данные о производстве и изготовлении отравляющего вещества, от которого и погибли господин Кивелиди и его секретарь", писал тогда "Коммерсант".

Несмотря на то что дело против бизнесмена засекретили, а суд шел в закрытом режиме, расположение лаборатории, где синтезировали яд, все равно стало известно. Журналисты узнали об этом от Дмитрия Аяцкова, в те годы работавшего губернатором Саратовской области. Аяцков заявил, что военным химикам месяцами не платят зарплату, поэтому им приходится искать заработок на стороне.

Суд пришел к выводу, что яд попал к Хуцишвили через нескольких посредников. Вещество в стеклянной ампуле сначала через знакомых попало к рижскому омоновцу, имевшему знакомых в лаборатории в Шиханах. Омоновец якобы собирался "отравить свою взбесившуюся собаку" или "неких личных врагов", но в итоге так и не использовал яд. Вместо этого он отдал яд своим московским знакомым, а те продали его Хуцишвили.

Из-за того, что дело об убийстве Кивелиди было засекречено, имя человека, продавшего яд Хуцишвили, так и не было обнародовано. Адвокаты бизнесмена рассказывали, что к этому человеку яд попал от работающего в саратовской лаборатории профессора Игоря Ринка (он же, по их словам, и синтезировал яд).

Ринк, как и человек, продавший отравляющее вещество уже самому Хуцишвили, был осужден и получил условный срок; его судили за превышение полномочий, так как он незаконно производил опасные вещества.

По итогам разбирательства Хуцишвили признали виновным в убийстве Кивелиди и осудили на девять лет лишения свободы. Обвинение в причинении смерти по неосторожности (секретарю Заре Исмаиловой) с бизнесмена сняли в связи с истечением сроков давности.

Хуцишвили свою вину так и не признал, а его адвокаты обращали внимание журналистов на то, что в деле так и не появилось внятного объяснения тому, как и где их клиент приобрел яд.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram.