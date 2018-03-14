Зачем Путин поехал в Крым перед выборами?
За несколько дней до выборов президента России Владимир Путин решил посетить аннексированный Крым.
Зачем это руководителю Кремля и как реагировать Киеву - BBC News Украина решила узнать у политологов.
- Произошел ли демографический сдвиг в Крыму?
- Как российские авиакомпании игнорируют запрет летать в Крым
Мост и Севастополь
Владимир Путин хочет проинспектировать строительство Керченского моста, который планируют сдать в декабре этого года.
Спикер российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин также "посетит новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополь".
Сейчас в Крым летают регулярные авиарейсы только из России, авиакомпании из других стран на полуострове не работают из-за экономических санкций.
И финальным пунктом визита Путина в Крым станет Севастополь, где он планирует побывать на "праздничном концерте к 4-й годовщине возвращения города в Россию".
Сам концерт состоится на площади Нахимова, в нем примут участие группа "Любэ", "Хор Турецкого" и Олег Газманов.
"Это не электоральное мероприятие, это митинг, который не связан с выборами президента", - заверил Дмитрий Песков.
Крымский эффект
"Путин поехал в Крым не потому, что это важно с электоральной точки зрения, а, прежде всего, для того, чтобы напомнить, кто вернул Крым России", - рассказывает BBC News Украина политический эксперт Владимир Фесенко.
"Крым наш" последние четыре года - главный идеологический ресурс Путина. Благодаря Крыму он планирует остаться в истории. Другое дело - в качестве кого, и как это будет восприниматься не только в России", - добавляет политолог.
Он отмечает, что таким образом накануне выборов Владимир Путин стремится "эмоционально напомнить и реанимировать крымский эффект..., который уже не так силен, как в 2014-2015 годах".
Другой эксперт - Тарас Березовец, который сам родом из Крыма, - считает, что этим визитом российские власти хотят повысить явку на выборах на полуострове.
"Все и так понимают, что Путин наберет много, в том числе и в Крыму. Главная цель - продемонстрировать на полуострове высокую явку, чтобы показать, что крымчане доверяют Путину и они не в состоянии апатии", - объясняет политолог.
Ранее российский журналист, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов предполагал, что результат президентских выборов именно в Крыму станет особенно важным для Владимира Путина.
"Для него, если говорить о "процентовке", насколько я знаю, важно, как Крым проголосует. Это будет вторым референдумом, в его понимании", - рассказывал Алексей Венедиктов.
Впрочем, Владимир Фесенко не согласен с таким сравнением: "Это нельзя воспринимать как референдум, ведь референдум должен проходить в нормальных демократических условиях. В Крыму же будет искусственное завышение явки и принуждение к голосованию".
Референдум, который состоялся на полуострове в марте 2014 года, и по результатам которого российские власти объявили о присоединении Крыма и Севастополя к РФ, не признан Украиной и большинством стран.
В Киеве отмечают, что он проходил под давлением российских военных и с нарушением демократических процедур.
"Результаты выборов в Крыму важны не для Путина, а для Аксенова и других крымских деятелей, которые должны продемонстрировать, что Крым - голос за Путина", - добавляет Владимир Фесенко.
В конце концов, раньше политические обозреватели предполагали, что Владимир Путин ради символизма может и проголосовать в Крыму - российское законодательство с недавних пор позволяет голосовать на выборах не по месту прописки.
Тарас Березовец говорит, что, по его информации, рассматривалась возможность голосования Путина на одном из участков в воинской части в Севастополе.
Впрочем, в Кремле такие планы отрицают.
"Я пока не могу сказать, где будет голосовать президент. Традиционно он это делает в Москве. Каких-то оснований считать, что будет выбрано другое место, нет", - рассказывал Дмитрий Песков в начале недели.
Реакция Украины
Украинское МИД с 2014 года традиционно реагирует на приезд российских чиновников в Крым нотами протеста о недопустимости и незаконности таких визитов.
Подобная реакция ожидается и сейчас.
"Каждый визит российского руководителя в Крым получает соответствующую дипломатическую реакцию: осуждение, непризнание и фиксацию нарушений международного права", - отмечает Владимир Фесенко.
"С точки зрения дипломатии, это абсолютно правильно, это обязательная программа дипломатического реагирования на такие визиты, как и на сам факт проведения российских выборов в Крыму", - добавляет он.
В украинском МИД уже пообещали применить санкции к тем людям, которые будут вовлечены в процесс организации российских выборов в Крыму.
Такие санкции уже применялись после выборов в Госдуму России в 2016 году и, по словам заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль, они имели международный эффект.
"Сработала наша договоренность с литовцами, которые внесли всех этих людей в санкционные списки... И литовские санкционные списки фактически используют для всей Шенгенской зоны", - рассказала дипломат.
А Тарас Березовец добавляет, что теоретически Верховная Рада может принять постановление о нелегитимности выборов президента России в целом, ведь за него будут голосовать в аннексированном Крыму.