Зачем Путин поехал в Крым перед выборами?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Агитация за Владимира Путина в Симферополе

За несколько дней до выборов президента России Владимир Путин решил посетить аннексированный Крым.

Зачем это руководителю Кремля и как реагировать Киеву - BBC News Украина решила узнать у политологов.

Мост и Севастополь

Копірайт зображення kremlin.ru Image caption Керченский мост в России называют "главной стройкой страны"

Владимир Путин хочет проинспектировать строительство Керченского моста, который планируют сдать в декабре этого года.

Спикер российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин также "посетит новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополь".

Сейчас в Крым летают регулярные авиарейсы только из России, авиакомпании из других стран на полуострове не работают из-за экономических санкций.

И финальным пунктом визита Путина в Крым станет Севастополь, где он планирует побывать на "праздничном концерте к 4-й годовщине возвращения города в Россию".

Сам концерт состоится на площади Нахимова, в нем примут участие группа "Любэ", "Хор Турецкого" и Олег Газманов.

"Это не электоральное мероприятие, это митинг, который не связан с выборами президента", - заверил Дмитрий Песков.

Крымский эффект

Копірайт зображення kremlin.ru Image caption Владимир Путин регулярно посещает Крым. На фото он с участниками байк-шоу "Русский реактор" в августе 2017 года

"Путин поехал в Крым не потому, что это важно с электоральной точки зрения, а, прежде всего, для того, чтобы напомнить, кто вернул Крым России", - рассказывает BBC News Украина политический эксперт Владимир Фесенко.

"Крым наш" последние четыре года - главный идеологический ресурс Путина. Благодаря Крыму он планирует остаться в истории. Другое дело - в качестве кого, и как это будет восприниматься не только в России", - добавляет политолог.

Он отмечает, что таким образом накануне выборов Владимир Путин стремится "эмоционально напомнить и реанимировать крымский эффект..., который уже не так силен, как в 2014-2015 годах".

Другой эксперт - Тарас Березовец, который сам родом из Крыма, - считает, что этим визитом российские власти хотят повысить явку на выборах на полуострове.

"Все и так понимают, что Путин наберет много, в том числе и в Крыму. Главная цель - продемонстрировать на полуострове высокую явку, чтобы показать, что крымчане доверяют Путину и они не в состоянии апатии", - объясняет политолог.

Копірайт зображення kremlin.ru Image caption Во время посещения детского центра "Артек" в июне 2017 года

Ранее российский журналист, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов предполагал, что результат президентских выборов именно в Крыму станет особенно важным для Владимира Путина.

"Для него, если говорить о "процентовке", насколько я знаю, важно, как Крым проголосует. Это будет вторым референдумом, в его понимании", - рассказывал Алексей Венедиктов.

Впрочем, Владимир Фесенко не согласен с таким сравнением: "Это нельзя воспринимать как референдум, ведь референдум должен проходить в нормальных демократических условиях. В Крыму же будет искусственное завышение явки и принуждение к голосованию".

Референдум, который состоялся на полуострове в марте 2014 года, и по результатам которого российские власти объявили о присоединении Крыма и Севастополя к РФ, не признан Украиной и большинством стран.

В Киеве отмечают, что он проходил под давлением российских военных и с нарушением демократических процедур.

Копірайт зображення kremlin.ru Image caption Владимир Путин и "глава Крыма" Сергей Аксенов

"Результаты выборов в Крыму важны не для Путина, а для Аксенова и других крымских деятелей, которые должны продемонстрировать, что Крым - голос за Путина", - добавляет Владимир Фесенко.

В конце концов, раньше политические обозреватели предполагали, что Владимир Путин ради символизма может и проголосовать в Крыму - российское законодательство с недавних пор позволяет голосовать на выборах не по месту прописки.

Тарас Березовец говорит, что, по его информации, рассматривалась возможность голосования Путина на одном из участков в воинской части в Севастополе.

Впрочем, в Кремле такие планы отрицают.

"Я пока не могу сказать, где будет голосовать президент. Традиционно он это делает в Москве. Каких-то оснований считать, что будет выбрано другое место, нет", - рассказывал Дмитрий Песков в начале недели.

Реакция Украины

Копірайт зображення Getty Images Image caption Украина обещает ввести санкции против людей, которые будут организовывать российские выборы в Крыму

Украинское МИД с 2014 года традиционно реагирует на приезд российских чиновников в Крым нотами протеста о недопустимости и незаконности таких визитов.

Подобная реакция ожидается и сейчас.

"Каждый визит российского руководителя в Крым получает соответствующую дипломатическую реакцию: осуждение, непризнание и фиксацию нарушений международного права", - отмечает Владимир Фесенко.

"С точки зрения дипломатии, это абсолютно правильно, это обязательная программа дипломатического реагирования на такие визиты, как и на сам факт проведения российских выборов в Крыму", - добавляет он.

В украинском МИД уже пообещали применить санкции к тем людям, которые будут вовлечены в процесс организации российских выборов в Крыму.

Такие санкции уже применялись после выборов в Госдуму России в 2016 году и, по словам заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль, они имели международный эффект.

"Сработала наша договоренность с литовцами, которые внесли всех этих людей в санкционные списки... И литовские санкционные списки фактически используют для всей Шенгенской зоны", - рассказала дипломат.

А Тарас Березовец добавляет, что теоретически Верховная Рада может принять постановление о нелегитимности выборов президента России в целом, ведь за него будут голосовать в аннексированном Крыму.

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