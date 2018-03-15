500 пирамид Хеопса: сколько мусора в Украине

Копірайт зображення unian Image caption Свалка твердых бытовых отходов в с. Макуховка, Полтавская область, январь 2018 года

Сначала появлялись "украшенные" целлофаном, словно листьями, деревья. Затем в воздухе начинали летать пакеты и бумажки.

Дорога поворачивала, и вот за углом появилась она - огромная заполненная мусором долина, которая уже превратилась в гору.

Ветер и птицы разносили его за много километров вокруг.

Таких, как эта свалка в Кировоградской области, в Украине тысячи. Ежегодно, по официальным данным, украинцы выбрасывают 11 млн тонн мусора - это около 300 кг на человека.

Представить весь накопленный в Украине мусор можно так - это 14 тыс. футбольных полей, на которых стоят 500 пирамид Хеопса.

По данным из Минэкологии, Минрегионстроя и экологов, площадь всех мусорных свалок в Украине составляет более 10 тыс. га, а объем мусора - около 1,2 кубических км.

Украинский мусор в пирамидах Хеопса в метрах кубических 2,5 млн - объем пирамиды

1267 млн - объем всего мусора в Украине

1267 млн - это 506 пирамид Getty

Эти мусорные пирамиды ежегодно растут - в Украине захороняются почти все отходы, а именно 94,4%. Еще 2,4% сжигают, а 3,09% перерабатывают.

Вывозят мусор на пять тысяч легальных полигонов, еще 27 тыс. мусорных свалок ежегодно стихийно появляются по всем областям.

Мусор выбрасывают в ближайшие леса, овраги, канавы или под заборы.

Для борьбы со стихийными свалками в Минэкологии создали карту ecomapa.gov.ua, куда пользователи могут загружать координаты и фото свалок и следить за тем, как коммунальщики их убирают.

Копірайт зображення ecomapa.gov.ua Image caption Стихийная свалка в Запорожье, фото с сайта ecomapa.gov.ua

"Когда-то дети здесь в футбол играли, теперь свалка. Некоторые вывозили мусор грузовиками", - пишет о стихийном мусорнике на улице Вахтовой житель Запорожья и публикует фото.

За два года из двух тысяч заявок убрали только четвертую часть.

Мусор будет гнить на полигонах веками - большая часть всего произведенного человечеством пластика существует до сих пор.

На разложение пластиковой бутылки требуется более 400 лет, алюминиевой банки - 200.

Опасные горы

Гора мусора высотой в 20-этажный дом на площади в 50 футбольных полей - это уже не воображаемый, а реально существующий и один из крупнейших в Европе полигон для отходов в Грибовичах подо Львовом.

Копірайт зображення MNS.GOV.UA Image caption Грибовицкую свалку можно увидеть с Высокого замка во Львове

После пожаров, оползней и гибели там четырех человек в 2016 году свалку закрыли. Трагедия в Грибовичах продемонстрировала, насколько опасными могут быть перегруженные полигоны.

По экспертным оценкам, более 99% функционирующих полигонов не соответствуют европейским требованиям, рассказала ВВС News Украина Татьяна Тимочко, председатель Всеукраинской экологической лиги.

В Минэкологии признают, что нормы экологической безопасности нарушают 30% полигонов.

По словам эколога Аллы Войциховской из правозащитной организации "Экология-Право-Человек", аналогичная Грибовичам ситуация может повториться на каждом полигоне Украины, где нет обвалования свалок, отсутствуют сбор фильтратов и их очистка, нет газосборных скважин, которые будут собирать метан, а следовательно будут риски пожаров и загрязнения окружающей территории.

Сколько мусора выбрасывают в Украине ежегодно 300 килограммов мусора каждый человек

11 млн тонн всего

49 млн метров кубических отходов

94% этого мусора захороняется Getty

Однако даже после закрытия полигоны продолжают представлять опасность. Если не провести рекультивацию, осадки, попадающие в мусор, будут загрязнять окружающие грунты и подземные воды.

Через два года после закрытия, в феврале 2018 года, на полигоне в Грибовичах пошли трещины в новой дамбе, которая должна была защищать территорию от новых оползней и загрязнения окружающей среды. Полигон в Грибовичах требует рекультивации, которая должна обойтись в миллионы евро.

Свалки мусора в Украине: 5,5 тыс. - мусорных полигонов

9 тыс. га - площадь мусорных полигонов

27 тыс. - нелегальных свалок мусора

1,2 тыс. га - площадь нелегальных свалок мусора Getty

С 1 января 2018 года в Украине заработала норма закона "Об отходах", которая запрещает захоронение на полигонах непереработанных отходов и обязывает сортировать и перерабатывать мусор.

Однако, как отмечает эколог Алла Войциховская, пока в Украине не разработают детальный план обращения с отходами, их будут и дальше вывозить на полигоны.

"Пока нет сложившейся логистики, как разделять, куда везти разделенные отходы, полигоны будут пополняться новым мусором", - говорит Войциховская.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram.