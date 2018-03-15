От инженера до председателя НБУ: кто такой Яков Смолий
10 месяцев понадобилось Якову Смолию, чтобы перейти с должности исполняющего обязанности главы НБУ к полноценному руководству центральным банком страны.
15 марта 247 депутатов утвердили предложение президента о назначении Якова Смолия на эту должность.
Перед этим Верховная Рада проголосовала за отставку его предшественницы Валерии Гонтаревой. Решение поддержали 342 депутата. Почти столько же - 349 - в свое время голосовали за назначение Гонтаревой на должность главы НБУ.
Перед уходом Гонтарева заявила, что считает свою миссию на посту главы НБУ "полностью выполненной, потому что реформы сделаны".
Яков Смолий в своей вступительной речи заявил, что "принципиально подтверждает курс реформ".
ВВС NEWS Украина собрала информацию о том, где работал и чем владеет новый глава НБУ.
Декларация: доллары и дивиденды
Согласно декларации за 2017 год, общий доход Якова Смолия составил 15,2 млн грн. Однако, заработная плата, которую он получал как заместитель председателя НБУ, составила лишь 15% этих доходов - 2,3 млн грн.
Хотя за год зарплата Смолия выросла на 480 тыс. грн, его общие доходы уменьшились. В предыдущей декларации за 2016 год общий доход Якова Смолия составил 18,6 млн грн.
Львиную долю доходов Смолия в 2017 году составили:
- дивиденды - 5,4 млн грн,
- проценты по депозитам - 4,8 млн грн,
- доход от передачи в аренду - 2,5 млн грн.
Как и Валерия Гонтарева, Яков Смолий отдает предпочтение сбережениям в долларах. На счету в "Укрэксимбанке" у него почти 4 млн долларов, а в "Райффайзен Банке Аваль" - 4,5 тыс. долларов.
Наибольший гривневый депозит в почти 6 млн грн Яков Смолий держал в "Дельта Банке". После банкротства банка он получил 200 тысяч от Фонда гарантирования вкладов. Остальные, как объяснял сам Смолий в одном из интервью, он надеется получить, когда будут полностью реализованы активы банка.
"Это потеря. И я не мог сделать ничего другого, как и все остальные вкладчики "Дельты", - рассказал заместитель председателя НБУ изданию "Левый берег" в июне 2017 года.
Доходы от аренды также есть из чего получать: в декларации Якова Смолия много земельных участков и объектов недвижимости, - в основном, офисных помещений.
В декларации за 2017 год Яков Смолий также задекларировал жилой дом в более 654 кв м, дом семейного отдыха в 280 кв м и апартаменты в более 177 кв м. У его жены есть квартира площадью более 223 кв м.
Карьера: математик, программист, банкир
Трудовой путь 57-летнего Якова Смолия нельзя назвать карьерой банкира, хотя именно банковской системе он посвятил львиную долю своего рабочего времени.
Математическое образование во Львовском университете, а также опыт инженера-программиста в Тернопольском финансово-экономическом институте и на заводе "Орион" позволили ему в 1991 году попасть в Тернопольское областное управление НБУ, где он прошел должности от ведущего инженера до заместителя руководителя управления.
С 1994 года почти такой же путь - от технических до руководящих должностей - Яков Смолий прошел и в банке "Аваль". Придя на должность начальника управления автоматизации, в 2005 году он покинул банк в должности заместителя председателя правления.
Очевидно, именно тогда Яков Смолий стал долларовым миллионером. В 2005 году владельцы "Аваля" продали его австрийской группе Raiffeisen за более чем миллиард долларов. Поскольку все руководители банка были и его акционерами, после продажи своих акций Яков Смолий получил определенную долю доходов, которые должны были исчисляться миллионами долларов.
В то же время сам он эту сумму не озвучивал. Причины чрезвычайно успешной деятельности и продажи банка комментировал кратко - "сам у себя не украдешь".
В 2006 году бывшие владельцы "Аваля" зарегистрировали новый банк - "Престиж", и в том же году продали его еще одной австрийской группе - Erste. Однако, определенные проекты "Престиж-групп" - страхование, аграрный бизнес - развивались отдельно.
В официальной биографии Якова Смолия 2006-2014 годы приходятся на работу в должности директора по вопросам банковского бизнеса общества "Престиж-групп".
После прихода в НБУ на должность заместителя председателя банка в апреле 2014 года, Яков Смолий курировал деятельность платежных систем, безналичные расчеты, политику Нацбанка в сфере ИТ. Под его руководством были Банкнотно-монетный двор и Государственное казначейство Украины.
В октябре 2016 он стал первым заместителем Валерии Гонтаревой, и после ее заявления об отставке от 11 мая 2017 года исполняет обязанности главы НБУ.
В одном из немногих интервью за это время Яков Смолий заявлял, что не общался с Гонтаревой во время ее отпуска, и по его информации, она в это время находилась за пределами Украины.
Контекст: МВФ, долги и инфляция
Президент сделал представление кандидатуры нового руководителя НБУ 18 января - накануне своей поездки на Всемирный экономический форум в Давосе, а также перед трехнедельным перерывом в сессионных заседаниях парламента.
О факте представления одобрительно отозвалась глава МВФ Кристин Лагард после встречи с украинским президентом 25 января. На ее взгляд, "назначение делает председателя НБУ полностью независимым и назначенным на длительный срок".
Предыдущий глава НБУ Валерия Гонтарева еще в апреле прошлого года подала в отставку и с тех пор находилась в неоплачиваемом отпуске. Так же в апреле прошлого года Киев получил и последний транш от МВФ.
Чтобы отставка Валерии Гонтаревой была официально утверждена, она должна была отчитаться о своей деятельности в парламенте.
За время, когда Яков Смолий исполнял обязанности главы Нацбанка, Киев не получил ни одного транша от МВФ, который заявил об обеспокоенности тем, что реформы в Украине замедлились. Впрочем, среди претензий фонда замечаний к НБУ нет.
Нацбанку не удалось удержать рост цен в запланированных пределах - на конец 2017 года реальная инфляция превысила прогноз НБУ почти на 6%.
В первый месяц года центральному банку также пришлось срочно реагировать на существенное падение курса гривны.
Чтобы обуздать рост цен, НБУ пошел на жесткие меры - учетная ставка была мгновенно повышена до 16% (с предыдущих 14,5%). В банковских и экспертных кругах оценили этот шаг как довольно неожиданный, но эффективный.
Повышение учетной ставки обычно означает удорожание всех кредитов в экономике, которая и без того растет довольно вяло.
Однако, сразу после этого гривна начала укрепляться, и Нацбанк даже возобновил покупку долларов на межбанке.