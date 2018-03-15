Что известно о деле Савченко

Копірайт зображення УНІАН Image caption По обвинениям, озвученным Генпрокуратурой, Надежде Савченко грозит до 15 лет заключения

На следующей неделе Верховная Рада может снять депутатский иммунитет с Надежды Савченко и дать разрешение на ее арест.

В чем именно ее обвиняют?

Дело Рубана

Копірайт зображення УНІАН Image caption Надежда Савченко разговаривает с Владимиром Рубаном во время судебного заседания по его делу. Тогда Рубана арестовали на два месяца

Стартом событий вокруг Надежды Савченко можно считать задержание 8 марта руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

В микроавтобусе, на котором он возвращался из "ДНР", как утверждает СБУ, обнаружили целый арсенал оружия: от автоматов и пулеметов до противопехотных мин, гранат и минометов.

Впоследствии в СБУ рассказали, что Владимир Рубан готовил серию масштабных терактов в правительственном квартале, во время которых планировались массовые убийства политиков, включая президента.

Сам Рубан обвинения отвергает и говорит, что помогал представителю спецвойск ВСУ с позывным "Кедр", которому и принадлежит автобус, а о грузе не знал.

Надежда Савченко выразила готовность взять Владимира Рубана на поруки.

Обоим вменяют сотрудничество с Виктором Медведчуком, который считается представителем пророссийских сил в Украине и является кумом Владимира Путина. И Рубан, и Савченко такие связи отрицают.

Надежда Савченко в четверг заверила, что даже не знакома с Медведчуком.

Вызов Савченко

Копірайт зображення УНІАН Image caption Надежда Савченко перед визитом в СБУ

Впоследствии стало известно, что по делу о подготовке терактов в Киеве СБУ решила допросить депутата Надежду Савченко.

На допрос она прибыла только в четверг - до этого, как объяснила сама, была в Страсбурге, где "общалась с европейскими политиками об освобождении наших пленных и политзаключенных в РФ".

"Украинцы, задайтесь вопросом: кто хоть раз не думал уничтожить эту власть? Снести эту власть, как призывали на всех майданах. Кто не думал подорвать Верховную Раду или Банковую (Администрацию президента. - Ред.)?" - спросила депутат перед допросом.

Непосредственно во время ее пребывания там Юрий Луценко в Верховной Раде объявил о том, что имеет неопровержимые доказательства причастности Савченко к подготовке вооруженного нападения на Верховную Раду.

"У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично давала указания, как провести террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи - правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет", - рассказал генпрокурор.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Юрий Луценко утверждает, что Надежда Савченко с заговорщиками планировала разрушить купол Верховной Рады минометными обстрелами, когда в зале парламента будут находиться депутаты

Он сразу внес в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Надежды Савченко.

Впоследствии стало известно, по каким статьям ей предъявили обвинение:

насильственное свержение конституционного строя или захват государственной власти;

подготовка преступления, поиск средств и сообщников;

групповое преступление;

посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля;

террористический акт;

привлечение людей и поиск оружия для террористического акта;

незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчаткой.

По некоторым из этих статей, как, например, теракт, предусмотрено до 15 лет тюрьмы.

Сама Савченко все обвинения связывает со своей активной позицией по разоблачению коррумпированности власти.

"Сейчас очень много военных, которые меня слышат и совершенно согласны с точкой зрения, что военный переворот в Украине - достаточно ожидаемое и, наверное, достаточно правильное событие", - констатировала депутат после беседы в СБУ.

Что дальше?

Копірайт зображення Укрінформ Image caption Коллеги могут лишить Надежду Савченко депутатского иммунитета уже в следующий четверг

Представление о снятии иммунитета и аресте Надежды Савченко теперь должен рассмотреть регламентный комитет Верховной Рады.

Юрий Луценко уверен, что это произойдет уже в следующую среду (хотя сам комитет теоретически может отложить рассмотрение или отправить представление ГПУ на доработку).

Генпрокурор обещает представить комитету доказательства всех преступлений, в которых обвиняют Надежду Савченко.

По его словам, у следствия есть около сотни часов аудио и видеозаписей, по которым проведена экспертиза, доказывающих вину депутата Савченко.

Если регламентный комитет рассмотрит представление против Савченко в среду, то проголосовать за лишение ее неприкосновенности Верховная Рада сможет уже в четверг, 22 марта.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram.