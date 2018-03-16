"Не очень легитимная": эксперты об омбудсмене Денисовой

Копірайт зображення unian Image caption Людмилу Денисову поздравляют в парламенте с новой должностью, 15 марта

280 депутатов парламента проголосовали за избрание на должность уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой. Она сразу же приняла присягу.

В должности омбудсмена Денисова обещает в первую очередь заняться вопросами пленных, внутренне перемещенных лиц и судебной реформой.

"Выступаю за комплексное внедрение широкомасштабной судебной реформы. Сегодня граждан волнует право на справедливый суд", - добавила она.

Пятилетний срок полномочий омбудсмена Валерии Лутковской завершился в конце апреля 2017 года. Однако выборы ее преемника несколько раз откладывали.

Позже депутаты изменили процедуру выборов.

Поэтому эксперты ставят легитимность нового уполномоченного под сомнение.

"Не очень легитимная"

В июле 2017 года Рада изменила процедуру избрания омбудсмена - с тайного голосования бюллетенями на открытое нажатие на кнопки.

"В одном законе - об Уполномоченном - осталась старая процедура, а в законе о регламенте - новая. И этот конфликт законов неопровержим. И вследствие этого г-жа Денисова не слишком легитимная, к сожалению", - рассказал BBC News Украина Евгений Захаров, директор Харьковской правозащитной группы.

По мнению правозащитника, в коллизии виновата не Денисова, а парламент, который "играет в политические игры против принципов права".

Согласен с Захаровым и председатель правления "Экспертного центра по правам человека" Юрий Белоусов.

"Процедура назначения может подорвать легитимность омбудсмена. Насколько ее будет воспринимать правозащитное сообщество, международное сообщество?", - рассказал он BBC News Украина.

Политические торги

Перед принятием присяги г-жа Денисова отметила, что написала заявление о прекращении членства в партии "Народный фронт" и передала его в секретариат парламента.

Первый заместитель председателя фракции "Народный Фронт" Андрей Тетерук приветствовал решение парламента и разместил фото с Денисовой в Facebook.

Людмила Денисова Родилась в 1960 году в российском Архангельске. Образование "Воспитатель детсада" (Архангельское педагогическое училище)

"Правоведение" (Ленинградский государственный университет)

"Учет и аудит" (Таврический институт предпринимательства и права) Опыт работы Воспитатель в детском саду

Секретарь в суде

Министр экономики, министр финансов ВР Крыма

Глава наблюдательного совета предприятия текстильной промышленности

Министр социальной политики Украины (дважды)

Но эксперты ставят под сомнение политическую независимость Денисовой.

"Были политические торги. Известно, что договаривались, что "Народный фронт" голосует за представителя блока Петра Порошенко на должность главы Нацбанка, а БПП голосует за Денисову. То есть, она априори политически зависима", - рассказывает правозащитник Захаров.

По мнению Евгения Захарова, избрания сделали открытыми, чтобы набрать нужное количество голосов. Ведь во время тайного - неизвестно, как голосовали бы депутаты.

В то же время он отмечает, что европейские омбудсмены поддерживали Лутковскую.

Однако кандидатуру предыдущего омбудсмена депутаты на этот раз даже не выносили на рассмотрение.

"Денисова является представителем партии, возглавляет силовой блок. Правоохранительный, который чаще всего нарушает права человека, сможет ли эффективно расследовать эти дела? Учитывая, что глава МВД является представителем этой политсилы", - отмечает другой эксперт г-н Белоусов.

Отсутствие опыта: насколько это критично?

Эксперты указывают на недостаток правозащитного опыта у Денисовой, но не считают это проблемой.

"Она менее опытна, чем Лутковская. Но у нее есть опыт работы в секретариате судов. У нее хорошее образование, она закончила юрфак Петербургского университета. Работала в суде 10 лет, потом в пенсионном фонде", - рассказывает правозащитник Евгений Захаров.

Эксперт считает, что г-жа Денисова очень принципиальна.

"Эти все вопросы соцпомощи, пенсии, другие соцвыплаты - все это она хорошо знает и всегда исходит из интересов людей, а не интересов государства. И это дает надежду, что она и в других вопросах по правам человека будет успешна", - считает Захаров.

Эксперт прогнозирует, что поначалу г-же Денисовой будет сложно справляться с обязанностями, поскольку, вероятно, команда Лутковской тоже покинет офис омбудсмена.

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