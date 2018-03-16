Год блокады Донбасса: что не убивает - делает сильнее?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Год назад активисты заставили власти прекратить торговлю с неподконтрольными им территориями Донбасса

Год назад решением СНБО перевозки товаров между Украиной и неподконтрольными Киеву территориями были прекращены. Чиновники называли это решение вынужденным шагом и заявляли, что "блокада" может значительно замедлить рост украинской экономики.

Год спустя точных оценок последствий "блокады" нет, однако, похоже, что они не настолько критические, как об этом говорили в марте 2017 года.

Точных цифр не знают даже депутаты. В начале года заместитель председателя парламента Ирина Геращенко в своем Facebook обратилась к правительству с требованием "предоставить точную цифру и фактаж убытков государства (бюджета, пенсионного фонда, энергетической сферы) от блокады на крови".

ВВС News Украина попыталась найти эту информацию в открытых источниках.

Что говорит Минэкономики

"Расчеты потерь ВВП из-за "транспортной блокады" пока не проводились", - ответили на запрос ВВС News Украина в Министерстве экономического развития и торговли. Там объяснили это "отсутствием полного круга статистической информации" за 2017 год.

В целом в министерстве также считают, что "любые оценки потерь ВВП вследствие "транспортной блокады" будут достаточно условными", ведь на развитие экономики влияют многие факторы.

Например, в 2017 году, по словам Минэкономики, на украинскую экономику влияло не только прекращение обмена товарами с неподконтрольными территориями, но и:

улучшение внешней ценовой конъюнктуры на основные товары украинского экспорта;

диверсификация рынков сбыта;

повышение инвестиционной привлекательности Украины;

рост платежеспособного спроса населения.

Расчеты по потерям ВВП из-за транспортной блокады пока не проводились Министерство экономического развития и торговли Украины UNIAN

"Результаты деятельности экономики Украины в целом и ее отдельных секторов в 2017 году учитывают влияние комплекса факторов, действовавших в течение года, определение влияния которых крайне затруднено, а порой и невозможно", - говорится в ответе Минэкономики на запрос ВВС News Украина.

Что говорит НБУ

Несколько более конкретен в своих оценках Национальный банк. Там еще в конце прошлого года оценивали потери торгового баланса Украины от разрыва торговых связей с неподконтрольными территориями в 1,8 млрд долларов в 2017 году. Еще 0,5 млрд долларов, по оценкам НБУ, будет потеряно в 2018 году.

В НБУ со ссылкой на заместителя председателя банка Олега Чурия объяснили, что, несмотря на ожидания больших убытков, благоприятные условия торговли и высокий урожай зерновых в 2016-2017 годах позволили частично компенсировать потери для торгового баланса страны.

Потери от блокады для торгового баланса Украины по подсчетам НБУ $1,8 млрд в 2017 году $0,5 млрд в 2018 (оценочно) UNIAN

В отчете НБУ о денежно-кредитной политике в 2017 году также говорится о том, что "разрыв экономических связей с предприятиями на неподконтрольных территориях продолжает отражаться в показателях деятельности отдельных секторов экономики, прежде всего промышленности".

Однако конкретные цифры, которые приводит НБУ, не так уж и страшны.

За минувший год объемы промышленного производства остались на уровне 2016 года, а производство в металлургии уменьшилось лишь на 3,6%.

Как считают в НБУ, это произошло "благодаря благоприятной внешней конъюнктуре и быстрой переориентации предприятий на альтернативные источники поставок сырья".

ДТЭК наращивает добычу, переоборудует ТЭС

Энергетика стала первой отраслью, ощутившей последствия "блокады". За месяц до официального решения о прекращении торговли с неподконтрольными территориями правительство ввело чрезвычайное положение в электроэнергетике.

Именно с территорий, неподконтрольных Киеву, поступала львиная доля антрацита, под который были спроектированы украинские ТЭС. Они дают до трети электроэнергии страны. Большая часть ТЭС входит в холдинг ДТЭК, энергетическое подразделение группы СКМ.

Как отметил в комментарии BBC News Украина директор по генерации ДТЭК Энерго Сергей Куриленко, "до потери контроля над предприятиями на временно неконтролируемой территории потребности антрацитовых ТЭС полностью обеспечивались украинским антрацитом".

После того, как в марте 2017 года ДТЭК потеряла контроль над своими активами, в том числе угольными, холдинг сразу начал искать другие источники поставок угля антрацитовой группы для собственных ТЭС.

В апреле 2017 года ДТЭК договорился о закупке 675 тысяч тонн антрацита из ЮАР. Этот уголь доставили в Украину на девяти балкерах и отгрузили на Приднепровскую и Криворожскую ТЭС.

Именно благодаря этому углю, как говорят в ДТЭК, удалось поддержать стабильную работу станций в летний пиковый период и подготовиться к отопительному сезону 2017-2018 годов.

Чем ДТЭК заменяет антрацит из ОРДЛО 675 тысяч тонн угля из ЮАР импортованы в 2017 г. в 2018 г. ДТЭК планирует увеличить добычу газового угля до 24 млн тонн UNIAN

В ноябре-декабре 2017 года компания завершила переоборудование двух энергоблоков Приднепровской ТЭС с антрацита на отечественный уголь марки "Г".

"Это уменьшило потребности в антраците на 80 тысяч тонн ежемесячно и одновременно создало дополнительный спрос на украинский уголь. Начиная с декабря 2017 года, это уменьшило потребности Украины в импорте более 250 тысяч тонн антрацита", - говорит Сергей Куриленко.

К концу 2018 года ДТЭК планирует переоборудовать для работы на газовом угле еще два блока Приднепровской ТЭС, а добычу угля на своих шахтах увеличить с 22,9 млн тонн по итогам 2017 года до 24 млн тонн в 2018-м.

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