От России до Рады: путь Савченко в цитатах

Копірайт зображення AFP Image caption Российский суд дал Надежде Савченко 22 года тюрьмы

Надежда Савченко последние четыре года постоянно в центре внимания СМИ.

Летом 2014 года она воевала на востоке Украины в составе добровольческого батальона "Айдар".

Оттуда попала в Россию, где ее судили.

А в мае 2016 года украинская власть договорилась с российской относительно ее обмена на двух российских военных.

По возвращении в Украину, г-жа Савченко окунулась в непростую политическую жизнь, часто делая неоднозначные заявления и действия.

И вот 15 марта генпрокурор внес депутатам представление на снятие неприкосновенности и арест Героя Украины Надежды Савченко.

BBC News Украина собрала самые громкие заявления и высказывания Савченко с момента ее пребывания в российском СИЗО.

"В Украине рабами не рождаются"

Во время судебного процесса в России Надежда Савченко говорила на украинском языке, объявляла голодовку, нецензурно ругалась, а после заслушивания приговора спела гимн Украины.

"Физически я чувствую себя нормально. Морально - фигово. Как иначе человек может чувствовать себя в тюрьме? В Украине рабами не рождаются", - говорила она в интервью изданию "Открытая Россия" в 2015 году.

"Я не признаю ни вины, ни приговора, ни российского суда. В случае обвинительного приговора - апелляции не будет. Я хочу, чтобы весь цивилизованный демократический мир понял, что Россия - это страна третьего мира с тоталитарным режимом и диктатором-самодуром, в которой плюют на права человека и международное право", - такими словами начинается текст последнего слова Савченко в российском суде.

Копірайт зображення AFP Image caption В российском СИЗО Надежда Савченко объявляла сухую голодовку, состояние ее здоровья существенно ухудшилось

О ней постоянно говорили влиятельные мировые политики, вопрос ее освобождения звучал на многих международных переговорах, а в Россию на судебные заседания постоянно ездили политики, журналисты и правозащитники.

Пока Надежда Савченко находилась в России, президент Петр Порошенко дал ей звание Героя Украины, а партия "Батькивщина" включила в свои ряды, отдав первое место в списке. И уже в 2014 году она становится народным депутатом и членом постоянной делегации Украины в ПАСЕ.

Копірайт зображення AFP Image caption Пока Надежда Савченко находилась в России, ее образ стал одним из главных визуальных и идейных символов Украины

"Дайте мне не скурвиться"

25 мая 2016 года Надежду Савченко вернули в Украину. По прибытии она босая, в футболке с гербом Украины и на эмоциях подошла к представителям СМИ и ответила на их вопросы.

"Спасибо тем, кто хотел мне добра, потому что благодаря вам я выжила. Спасибо тем, кто хотел мне зла, так как на зло вам я выжила", - заявила она.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Савченко вернули в Украину 25 мая 2016 года

Тогда же она заверила, что сделает все, чтобы помочь в освобождении всех украинских заложников. "Дайте мне не скурвиться, дайте мне не испаскудиться. Я сделаю все, чтобы вы во мне не разочаровались", - сказала она.

И одобрила Минские договоренности: "Очень хорошо, что есть Минские договоренности. Мы сделаем все, чтобы они выполнялись".

"Надеюсь, что со временем из этих чувств у меня останется только мудрость. Точнее, из этих чувств у меня возникнет мудрость", - поделилась своими мыслями Надежда Савченко.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Надежда Савченко вышла к журналистам босая и в футболке с гербом Украины

И уже с этого момента периодически она делает ряд резонансных заявлений относительно Донбасса, которые у многих в Украине вызвали неприятие. Самой громкой стала ее мысль о необходимости прямых переговоров с лидерами "ДНР" и "ЛНР".

В одном из своих интервью, отвечая на вопрос о шагах, которые необходимы для решения конфликта на востоке, Савченко ответила: "Первый - продлить санкции против России, потому что она еще не поняла, что ей нужно уйти. Второй - выйти на прямую внутреннюю связь, без Минских договоренностей с "ДНР" и "ЛНР", без третьей и четвертой стороны".

Тогда же она заявила, что готова присоединиться к таким переговорам. Впоследствии СМИ начали сообщать, что такие встречи Надежды Савченко с лидерами "ДНР" и "ЛНР" имели место.

Сама Савченко такие встречи подтвердила: "Я обещала людям, что выйду из тюрьмы и буду говорить даже с чертом. Да, я сидела за столом переговоров с людьми, с которыми мы стреляли друг в друга. Я в них черта не увидела, потому что если бы я хотела увидеть в них черта, то мы бы ни о чем не договорились".

Копірайт зображення УНИАН Image caption Встреча президента с Надеждой Савченко сразу после ее возвращения в Украину

Савченко все чаще стала критиковать украинскую власть и высказывалась за ее "перезапуск".

И уже через два месяца после возвращения в интервью Deutsche Welle она заявит, что готова стать президентом.

"Надо? Буду! Если народ скажет "надо", солдат ответит "да". Никаких страхов, никаких проблем. И никакого желания. Но скажет народ "надо" - я пойду", - заявила она.

Все чаще она давала понять публично, что является самостоятельной единицей в политике.

"Президент сказал мне, что я еще достаточно молодой политик и имею резкие высказывания. Он объяснил позицию, как это выглядит на политической арене. Я его выслушала. Частично я принимаю мнение людей, которые мне советуют, еще учусь. Частично я остаюсь на своих позициях", - говорила она в интервью BBC News Украина в июне 2016 года.

"Первое впечатление от парламента - работаем, как на базаре", - говорила она о работе Верховной Рады.

После громких заявлений многие стали называть ее "агентом Кремля", а некоторые даже заподозрили, что Савченко могли завербовать во время пребывания в России.

Еще в одном интервью BBC News Украина она скажет: "Все спекуляции на том, что "Савченко - это рука Кремля", инициирует власть, чтобы замылить людям глаза. Я считаю, что людям нужно видеть и внутренние украинские проблемы. Есть такое высказывание: "Путин - х...о". Это так, но мы государство строить будем?".

Именно из-за неоднозначных заявлений у нее очень быстро начали портиться отношения с партией "Батькивщина".

Там заявили, что депутат не координирует свои действия с политсилой. А уже в декабре 2016 года ее исключили из фракции в парламенте. Вслед за этим отменили и решение о ее избрании в делегацию в ПАСЕ.

Копірайт зображення УНИАН Image caption В конце 2016 года Надежду Савченко исключили из фракции "Батькивщина"

"Что до какого бы то ни было будущего - да перестаньте вы, журналисты, фантазировать. Когда я что-то решу, вы об этом узнаете. Но ходить и собирать сплетни по базару и придумывать самостоятельно я вам не советую", - говорила она журналистам.

А уже в апреле 2017 года Надежда Савченко возглавляет новосозданную партию "НАСТУП".

Она активно продолжает критиковать работу парламента, действия президента и правительства.

"Кто знает, что такое граната, себе представит. Остальным показываю, что такое эспандер. У нас Украина - это сейчас граната. У нее есть кольцо - это Конституция, есть чека - это Донбасс. И основное тело гранаты - это наша Украина. Мы берем, сжимаем чеку с телом гранаты и дергаем Конституцию и кольцо выбрасываем", - говорит она и добавляет, что "в руках Украина взрывается и разрывается".

Она продолжила озвучивать свои предложения по решению конфликта на Донбассе, в том числе путем отказа от Крыма.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Савченко обвинила власть в сдаче Крыма в 2014 году

"Как бы ни кричали и ни рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим. Они должны отказаться от Крыма. Он сейчас остается непризнанной оккупированной территорией. Крым - это очередное Приднестровье. И чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс - они будут делать это так, что оставят оккупированным Крым и заберут Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу", - уверенно заявила она.

Савченко обвинила власть в "сдаче Крыма" в 2014 году и намерениях отказаться от Донбасса: "Те, кто пришел после Майдана, уже сдали Крым в 2014 году. Фактически, не юридически. Мне кажется, что все идет к тому, что власть может в очередной раз отказаться от этих территорий".

А программе "Светская жизнь", отвечая на вопрос о личном, она заявит: "Я была той женщиной, даже до популярности, которую мужчины всегда боялись и дальше продолжают бояться. Поэтому ничего не изменилось. Ко мне могут подойти только смелые мужчины". И добавит: "В Верховной Раде нет мужчин, в Верховной Раде есть народные депутаты".

"Военный переворот - правильное событие"

15 марта генпрокурор Юрий Луценко сделал громкое заявление под куполом парламента: Савченко планировала теракт в Верховной Раде.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Надежда Савченко с сестрой идут на допрос в СБУ

В ответ на такие обвинения она сказала: "Украинцы, задайтесь вопросом: кто хоть раз не думал уничтожить эту власть? Снести эту власть, как призывали на всех площадях. Кто не думал подорвать Верховную Раду или Банковую?"

"Мы что, живем в 1937 году, в сталинские времена, когда это является преступлением? Об этом нельзя говорить на улице? У нас об этом не говорит только ленивый. Об этом говорят все", - добавила Надежда Савченко.

Она активно обвиняет власть в "преступлениях", которые, по ее словам, "начались задолго до революции достоинства".

"Генпрокурору Луценко нужно было стать генпрокурором, чтобы никогда не расследовались его преступления против украинского народа. Как и действующей власти", - утверждает она.

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