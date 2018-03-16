Предупреждение Хокинга: что нас ждет в будущем

Копірайт зображення Getty Images Image caption Профессор Хокинг поддерживал проект Breakthrough Starshot, который предусматривает разработку технологий межпланетных путешествий

Славу Хокингу принесли исследования о черных дырах и общей теории относительности. Однако, он часто выходил за рамки традиционной для него сферы исследований, использовал свое признание в мире, чтобы предупредить о самых главных вызовах и экзистенциальных угрозах человечеству в ближайшие десятилетия.

Его утверждения попадали на первые полосы СМИ, хотя иногда они были противоречивыми.

Выйти за пределы Земли

Хокинг был явно встревожен тем, что мы поместили все наши яйца в одну корзину, и этой корзиной была Земля. Десятилетиями ученый призвыал людей начать процесс заселения других планет. Эти призывы попадали на первые полосы изданий снова и снова.

Обоснование Хокинга заключалось в том, что человечество в конце концов станет жертвой катастрофы, которая может спровоцировать вымирание - скорее раньше, чем позже.

Его беспокоили так называемые маловероятные события с большими последствиями - классическим примером является большой астероид, который поражает нашу планету.

Но Хокинг видел и большое количество других потенциальных угроз, в том числе искусственный интеллект, изменение климата, генетически модифицированные вирусы и ядерную войну.

В 2016 году он рассказал BBC: "Хотя возможность катастрофы на планете Земля в определенный год может быть достаточно низкой, она со временем увеличивается и становится почти определенной в последующие 1000 или 10 000 лет".

Копірайт зображення Akihiro IKESHITA/AFP/Getty Images Image caption Столкновение с гигантским астероидом профессор Хокинг считал лишь одной из многих угроз для Земли

"Следующие 100 лет, поэтому мы должны быть очень осторожными в этот период".

Здесь взгляды ученого совпадает с точкой зрения бизнесмена Илона Маска, еще одной научной суперзвезды, чьи размышления привлекают к себе широкое внимание.

В 2013 году Маск сказал на конференции: "Мы или распространяем земную жизнь на других планетах, или мы рискуем вымереть. Вымирание неизбежно, и мы постепенно идем к нему".

В соответствии со своими взглядами на эту тему, Хокинг поддержал проект Breakthrough Starshot, в рамках которого исследуются технологии межпланетных путешествий.

Угроза от искусственного интеллекта?

Хокинг признал большие возможности, которые возникли вследствие прогресса в области искусственного интеллекта, однако также предупреждал об опасности.

В 2014 году он сказал BBC, что "развитие искусственного интеллекта в полной мере может означать конец человечества".

Хокинг отметил, что созданные на данный момент примитивные формы искусственного интеллекта уже доказали свою полезность; и действительно, технологии, используемые для того, чтобы общаться (знаменитый языковой синтезатор.- Ред.), использовали базовую форму искусственного интеллекта.

Но Хокинг боялся последствий продвинутых форм искусственного интеллекта, который мог не уступать или превзойти человеческий.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Хокинг предупреждал об опасности продвинутых форм искусственного интеллекта

Некоторые ученые считают, что подобные утверждения основываются на историях из устаревших научно-фантастических произведений.

Другие, такие как профессор Брэдли Лов из Университетского колледжа Лондона, соглашались, что есть риски.

"Высокоразвитый искусственный интеллект создаст огромное богатство для общества, однако оставит многих людей без работы", - сказал он The Conversation.

В то же время Брэдли Лов добавил: "Если мы собираемся беспокоиться о будущем человечества, мы должны сосредоточить внимание на реальных вызовах, таких как изменения климата и оружие массового уничтожения, а не на фантастических убийцах с искусственным интеллектом".

Переломный момент для планеты

Хокинг рассматривал глобальное потепление как одну из самых больших угроз для жизни на планете. Ученый особенно боялся так называемого переломного момента, когда глобальное потепление станет необратимым. Он также выразил обеспокоенность решением США выйти из Парижского соглашения.

"Мы близки к переломному моменту, когда глобальное потепление становится необратимым. Действия Трампа могут подтолкнуть Землю к тому, что она станет похожей на Венеру, с температурой 250 градусов и с дождями из серной кислоты", - сказал он BBC News.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Хокинг принадлежал к людям, которые предупреждают человечество о последствиях климатических изменений

Межправительственная группа ООН по изменению климата (МГЭИК) также подчеркивает потенциальную опасность переломных моментов климатических изменений в связи с повышением температуры, хотя это также подчеркивает пробелы в наших знаниях.

В то же время Стивен Хокинг был в достаточно большой компании людей, которые считали климатические изменения одним из крупнейших вызовов последующих веков.

Тише! Они нас услышат!

Существует целая научная дисциплина, известная как SETI - поиск внеземных форм цивилизации, посвященная прослушиванию сигналов от разумных существ из других мест Вселенной и попытке установить радиоконтакт с ними.

Однако Хокинг предостерегал от попыток привлечь внимание внеземных цивилизаций.

В 2010 году он сказал каналу Discovery, что инопланетяне могут просто напасть на Землю ради ресурсов, а затем двигаться дальше.

"Если прилетят инопланетяне, то последствия могут быть такими же, как для индейцев во время прибытия Колумба в Америку - то есть не самые лучшие", - отметил ученый.

"Мы должны лишь посмотреть на себя, чтобы увидеть, как разумная жизнь может развиться в то, чего мы не хотели бы встретить", - подчеркнул он.

Тогда Сет Шостак из Seti Institute в Калифорнии сказал Guardian: "Это необоснованный страх. Если они заинтересованы в ресурсах, то они могут найти скалистые планеты, что не зависит от того, ведем мы радиовещание или нет. Они могли найти нас миллиард лет назад".

Копірайт зображення SPL Image caption Стоит ли нам посылать сигналы внеземным цивилизациям или только слушать их?

Однако, другие видели логику в предостережениях Хокинга.

Ян Стюарт, математик из Уорикского университета, отметил: "Многие люди думают, что, поскольку они (инопланетяне.- Ред.) будут такими мудрыми и знающими, они будут мирными. Я не думаю, что можно полагаться на это".

Сделать науку интересной

Средства массовой информации предоставляли ученому беспрецедентную платформу. Но некоторые представители научного сообщества иногда проявляли меньше энтузиазма относительно заголовков для его заявлений, чем журналисты, которые их писали.

Действительно, меня в прошлом спрашивали, почему британские СМИ, как выглядит, цепляются за каждое слово Хокинга.

Профессор Мартин Рис, королевский астроном Великобритании, поясняет: "Он имел здравый смысл и был готов решительно выразить политические взгляды".

"Однако, недостатком его знакового статуса было то, что его утверждения по некоторым темам, в которых он не был экспертом, привлекали к себе повышенное внимание. Например, по философии или опасности от инопланетян или от искусственного интеллекта", - говорит Рис.

Однако, многие могли бы также сказать, что кроме определенных утверждений или заголовков в СМИ, Хокинг имел уникальную способность общаться с людьми.

Они бы сказали, что "хайп", ажиотаж, которые иногда появлялись, были неизбежным побочным продуктом статуса его имени. Зато нам надо сосредоточиться на его большой заслуге - способности Стивена Хокинга сделать науку интересной для людей, которые иначе могли бы ей даже второстепенного значения не придавать.

Это является свидетельством его успеха как человека, который способен эффективно доносить до других информацию.

Поэтому скорбь по этому чемпиону рационального мышления распространяется далеко за рамки научного сообщества.

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