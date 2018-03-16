Порошенко юридически завершил АТО. Что дальше?

Копірайт зображення Адміністрація Президента Image caption Президент выступил перед личным составом штаба АТО на территории Донецкой и Луганской областей

Формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил. Об этом, находясь в зоне АТО, заявил президент Петр Порошенко.

"Теперь уже и юридически АТО завершается. Спасибо Верховной Раде, которая поддержала большинством Президентский Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", - заявил Порошенко.

Также президент назначил командующего операцией Объединенных сил. Им стал генерал-лейтенант Сергей Наев.

На командующего возлагается руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований, привлеченных к выполнению задач в нынешней зоне АТО.

Новый командующий

Копірайт зображення Міноборони Image caption Сергей Наев за трибуной

Сергея Наев 7 марта 2018 года был назначен заместителем начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины.

До этого он проходил службу в должности начальника штаба - первого заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ.

В 2016 году был командующим войсками оперативного командования "Восток".

Начинал военную карьеру в должности командира взвода.

"Я видел его на фронте, в АТО. Убежден, что его уровень подготовки и опыт руководства органами военного управления различного уровня позволят ему качественно и ответственно осуществлять руководство силами и средствами ВСУ, других военных формирований в отпоре и сдерживании российской агрессии против Украины", - заявил Петр Порошенко после подписания приказа о назначении.

Что изменится в АТО

Копірайт зображення Getty Images Image caption Боевая операция в Лисичанске в январе 2015 года

18 января Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса.

Нововведением законопроекта стало фактическое переформатирование АТО в "меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ".

Для этой операции на Донбассе весь личный состав, оружие и все возможные силовые подразделения подчиняются Объединенному оперативному штабу ВСУ.

Это будет касаться Нацгвардии, армии, СБУ, разведки, пограничной службы и управления государственной охраны.

"Мы меняем формат организации, управления и ответственности в АТО. Отныне вся полнота управления процессами переходит от СБУ с ее антитеррористическим центром к Вооруженным силам." - рассказал BBC News Украина руководитель "Украинского вооруженного центра" Тарас Чмут.

По мнению эксперта, такие нововведения положительно отразятся на имидже Украины, поскольку, наконец, будут урегулированы правовые моменты применения армии на Востоке Украины.

До этого антитеррористическая операция осуществлялась под руководством СБУ.

Зоны безопасности у линии разграничения

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В окончательной редакции закона о реинтеграции Донбасса также есть положение о так называемых "зонах безопасности" на контролируемых правительством территориях рядом с линией разграничения.

Сейчас зоной АТО является вся Донецкая и Луганская области, а потому после ее отмены подконтрольным Киеву районам предоставляют специальный режим.

В тех районах у силовиков будут расширенные полномочия.

Границы этих зон безопасности будет определять начальник Генштаба ВСУ.

Это будет касаться использования оружия, проверки документов, досмотра вещей и транспортных средств и ограничений на дорогах.

Кроме того, в интересах национальной безопасности правоохранители смогут проникать в помещение граждан и организаций, а также с согласия граждан использовать их транспортные средства и средства связи.

Именно к этим положениям накануне выдвигали много предостережений правозащитники. В частности, они опасаются, что нововведения относительно зон безопасности и новые ограничения могут существенно сузить права украинцев, живущих вблизи линии разграничения.

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